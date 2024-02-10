https://ukraina.ru/20240210/1053206376.html
Мы сами не ожидали. Военный эксперт о том, как ВСУ и НАТО могли исправить свой провал, но не исправили
Мы сами не ожидали. Военный эксперт о том, как ВСУ и НАТО могли исправить свой провал, но не исправили - 10.02.2024 Украина.ру
Мы сами не ожидали. Военный эксперт о том, как ВСУ и НАТО могли исправить свой провал, но не исправили
Несмотря на то, что первая фаза "контрнаступа" провалилась, противник не извлек из этого никаких уроков. Мы ожидали, что в штабах НАТО произойдет разбор полетов и предложат ВСУ поменять тактику, когда они не будут распылять свои силы по линии соприкосновения, а сосредоточатся на направлении главного удара. Но этого не произошло
2024-02-10T05:00
2024-02-10T05:00
2024-02-10T05:00
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Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.руРоссия уже подготовилась к любому развитию событий. Сосредоточение этих сил не прошло бы без внимания нашей разведки. По местам сосредоточения был бы нанесен массированный удар, и наступление сразу захлебнулось бы, подчеркнул Леонков.В штабах НАТО нет ни одного сценария военной операции, которую бы они могли бы придумать, чтобы прорвать хотя бы первую линию нашей обороны. В штабах ВСУ такой военной мысли тоже нет. Их возглавляют люди, которые привыкли подчиняться чужим приказам. Собственная инициатива там наказуема, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, всу, запорожское направление, контрнаступление, украина, нато, сво
Новости, Россия, ВСУ, Запорожское направление, контрнаступление, Украина, НАТО, СВО
Мы сами не ожидали. Военный эксперт о том, как ВСУ и НАТО могли исправить свой провал, но не исправили
Несмотря на то, что первая фаза "контрнаступа" провалилась, противник не извлек из этого никаких уроков. Мы ожидали, что в штабах НАТО произойдет разбор полетов и предложат ВСУ поменять тактику, когда они не будут распылять свои силы по линии соприкосновения, а сосредоточатся на направлении главного удара. Но этого не произошло
Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
"А когда провалилась вторая фаза "контрнаступа", западные СМИ попытались повесить этот провал на Украину. Мол, зачем вы распыляли силы, надо было собрать их в один кулак и ударить в одном месте. Но даже если бы они попытались продавить наши силы в Работино, Каменском или атаковать Энергодар по дну пересохшего Каховского водохранилища, ничего бы у них не поменялось", - уверен эксперт.
Россия уже подготовилась к любому развитию событий. Сосредоточение этих сил не прошло бы без внимания нашей разведки. По местам сосредоточения был бы нанесен массированный удар, и наступление сразу захлебнулось бы, подчеркнул Леонков.
В штабах НАТО нет ни одного сценария военной операции, которую бы они могли бы придумать, чтобы прорвать хотя бы первую линию нашей обороны. В штабах ВСУ такой военной мысли тоже нет. Их возглавляют люди, которые привыкли подчиняться чужим приказам. Собственная инициатива там наказуема, заключил собеседник издания.