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Мы сами не ожидали. Военный эксперт о том, как ВСУ и НАТО могли исправить свой провал, но не исправили

Мы сами не ожидали. Военный эксперт о том, как ВСУ и НАТО могли исправить свой провал, но не исправили - 10.02.2024 Украина.ру

Мы сами не ожидали. Военный эксперт о том, как ВСУ и НАТО могли исправить свой провал, но не исправили

Несмотря на то, что первая фаза "контрнаступа" провалилась, противник не извлек из этого никаких уроков. Мы ожидали, что в штабах НАТО произойдет разбор полетов и предложат ВСУ поменять тактику, когда они не будут распылять свои силы по линии соприкосновения, а сосредоточатся на направлении главного удара. Но этого не произошло

2024-02-10T05:00

2024-02-10T05:00

2024-02-10T05:00

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Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.руРоссия уже подготовилась к любому развитию событий. Сосредоточение этих сил не прошло бы без внимания нашей разведки. По местам сосредоточения был бы нанесен массированный удар, и наступление сразу захлебнулось бы, подчеркнул Леонков.В штабах НАТО нет ни одного сценария военной операции, которую бы они могли бы придумать, чтобы прорвать хотя бы первую линию нашей обороны. В штабах ВСУ такой военной мысли тоже нет. Их возглавляют люди, которые привыкли подчиняться чужим приказам. Собственная инициатива там наказуема, заключил собеседник издания.

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новости, россия, всу, запорожское направление, контрнаступление, украина, нато, сво