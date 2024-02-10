https://ukraina.ru/20240210/1053205250.html

Слухи о сдаче города и тотальный дефицит бюджета. Что происходит в Запорожье

Слухи о сдаче города и тотальный дефицит бюджета. Что происходит в Запорожье - 10.02.2024 Украина.ру

Слухи о сдаче города и тотальный дефицит бюджета. Что происходит в Запорожье

В подконтрольном Киеву городе Запорожье на этой неделе запаниковали националисты, предчувствуя сдачу города. Виной всем стало назначение нового губернатора, украинского мэра Мелитополя Ивана Федорова. В соцсетях националисты высказывали предположение, что он "сдаст Запорожье, как сдал Мелитополь".

2024-02-10T08:42

2024-02-10T08:42

2024-02-10T08:42

эксклюзив

украина

запорожье

националисты

губернатор

дефицит бюджета

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В ответ Федоров собрал пресс-конференцию, где рассказал о событиях февраля 2022 года.В ответе на обвинения он постоянно повторял фразу "никто же не знал". По его словам, никто не знал, что два года назад возникнут трудности с подрывом мостов на Чонгаре, никто не знал, что россияне за 8 часов доедут от Крыма до Мелитополя, никто не знал, что украинские военные и чиновники спешно покинут город до вступления в него ВС РФ, оставив там мэра. Сейчас с Запорожьем, по его мнению, подобное невозможно, потому что "руководство более подготовлено".Иван Федоров также заявил, что не верит, что губернатором он стал надолго, так как они в этом регионе часто меняются. По этой причине пост украинского мэра Мелитополя он пока не покидает, а лишь уходит в отпуск. Частая смена губернаторов области обусловлена, прежде всего, громкими коррупционными скандалами и массовым воровством гуманитарной помощи, что происходит обычно непосредственно под контролем администрации.На днях стало известно, что громкие дела о воровстве сотен тонн американской гуманитарки в 2022 году так и не смогли расследовать. Дело перебрасывают друг другу разные инстанции в течение полутора лет. НАБУ передает его Нацполиции, а там утверждают, что, по криминальному кодексу, не в их юрисдикции расследовать дела против государственных чиновников и шлют дело обратно.В самом городе Запорожье последнее время жители ежедневно жалуются на ужасающее состояние дорог. В городском бюджете, как заявляют в мэрии, "тотальный дефицит". Если в прошлом году на ремонт выделили 200 млн грн, то а этом году центральная власть прибрала к рукам значительную часть доходов местных бюджетов. В результате, как сообщает телеканал "Первый Запорожский", критически аварийные участки дорог, требующие немедленного ремонта, есть в каждом районе города, включая центральные магистрали. На некоторых дорогах в центре города ямы и выбоины глубиной 30 сантиметров.Секретарь горсовета Анатолий Куртев обвиняет украинских националистов-активистов, которые слишком активно требовали отдавать деньги "на дроны для ВСУ". Результат, по его словам, видно невооруженным глазом на улицах города. Поскольку Киев забрал у Запорожья деньги якобы на ВСУ, депутаты города намерены брать на ремонт кредиты в зарубежных банках.Обсуждают в Запорожье и вариант с продажей памятника Ленину, который после сноса хранится на местном водоканале. Однако вряд ли этот вариант позволит покрыть дефицит бюджета.Несмотря на состояние дорог и инфраструктуры в Запорожье намерены не только мобилизовать работников коммунальных предприятий, но и коммунальную технику. Об этом, в частности шла речь во время недавней встречи Зеленского с Федоровым в Запорожской области. Федоров призывает вновь пересматривать бюджет, еще больше средств отдать на ВСУ и строительство укреплений в области.Ради экономии бюджета городские власти Запорожья в начале февраля вновь собрали руководителей медицинских учреждений, настаивая на "оптимизации", то есть сокращении учреждений. В качестве аргумента городской глава Анатолий Куртев ссылался на "конкуренцию" частных и государственных больниц, которые предоставляют одни и те же услуги. Иными словами, мэр города не понимает, зачем идти в общественную больницу, если ту же операцию можно сделать у частника. О финансовых возможностях жителей мэр города явно имеет слабое представление. Ради согласия несговорчивых медиков на сокращения в некоторых медицинских учреждениях с конца прошлого года не выдавали зарплату.Из-за дефицита бюджета в Запорожье за два года так и не был восстановлен ни один из пострадавших жилых домов, что отметил новый губернатор после инспекции ряда объектов. "На сегодня ни один многоэтажный дом, который находится в Запорожье, не отстроен. Жители не могут вселиться в квартиры", - рассказал Федоров. В связи с этим областной совет провел очередное совещание, на котором, по словам Федорова, были озвучены очередные оптимистические сроки окончания работ. При этом новый губернатор добавил, что знает о том, что заявленные сроки окончания работ переносились уже несколько раз, поэтому верить в них не стоит.Украинские националисты Запорожья подозревают, что работы по восстановлению жилья не ведутся из-за вероятной сдачи города. Критики из числа сторонников Порошенко считают, что власти намерены оставить этот вопрос россиянам, а средства на восстановление просто разворовать.

https://ukraina.ru/20240206/1053107840.html

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эксклюзив, украина, запорожье, националисты, губернатор, дефицит бюджета