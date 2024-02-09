В Ставрополье трое избили участника СВО на костылях и раскаялись: извини, что-то повредили - 09.02.2024 Украина.ру
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В Ставрополье трое избили участника СВО на костылях и раскаялись: извини, что-то повредили
В Ставрополье трое избили участника СВО на костылях и раскаялись: извини, что-то повредили - 09.02.2024 Украина.ру
В Ставрополье трое избили участника СВО на костылях и раскаялись: извини, что-то повредили
В Ставрополье пьяные гости бара избили участника спецоперации и его друга, нападавшие задержаны, сообщил 9 февраля телеграм-канал SHOT
2024-02-09T17:21
2024-02-09T17:21
новости
россия
ставропольский край
сво
спецоперация
драка
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Ночью 4 февраля участник СВО пришёл в один из баров Невинномысска (Ставрополье) вместе со своим другом. Приятели спокойно отдыхали и в какой-то момент ненадолго вышли на улицу. Когда приятели вернулись, за их столом сидели несколько подвыпивших мужчин и ели их ужин. Незваные гости не захотели уходить, начался словесный конфликт, который перерос в драку. Подвыпившая толпа накинулась на гостей. Нападавших не смутило то, что военнослужащий был на костылях. Спустя некоторое время драку удалось разнять, а нападавших задержали. По данным SHOT, 21-летнего Азаза Исубгаджиева и 18-летних Арсена Таужева и Алиасхаба Самадова доставили в отделение полиции, где они сразу же раскаялись, записали видео с извинениями и заявили, что "хотят помочь" участнику СВО."Приношу свои глубочайшие извинения перед всем многонациональным народом. Готов понести наказание", - сказал один из них."Я извиняюсь очень сильно перед ним за то, что я ему чем-то что-то повредил. Хочу помочь ему. Я извиняюсь перед всем городом", - заявил второй.Сейчас в отношении всех троих возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", им грозит до семи лет тюрьмы.В декабре прошлого года в Санкт-Петербурге 40-летнего участника СВО избили двое мужчин 30 и 32 лет, один из которых оказался уроженцем Абхазии.Известно, что военный шел с женой и ребенком по тротуару, где сделал замечание двум мужчинам, припарковавшим свой "Лексус" так, что пешеходная зона оказалась перекрыта. Участник спецоперации комиссован по состоянию здоровья, на СВО он потерял руку.Сначала было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. После было переквалифицировано в "Покушение на убийство". Статья предполагает наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 15 лет.
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новости, россия, ставропольский край, сво, спецоперация, драка
Новости, Россия, Ставропольский край, СВО, Спецоперация, драка

В Ставрополье трое избили участника СВО на костылях и раскаялись: извини, что-то повредили

17:21 09.02.2024
 
© SHOT телеграм-канал скриншот
© SHOT телеграм-канал скриншот
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В Ставрополье пьяные гости бара избили участника спецоперации и его друга, нападавшие задержаны, сообщил 9 февраля телеграм-канал SHOT
Ночью 4 февраля участник СВО пришёл в один из баров Невинномысска (Ставрополье) вместе со своим другом. Приятели спокойно отдыхали и в какой-то момент ненадолго вышли на улицу.
Когда приятели вернулись, за их столом сидели несколько подвыпивших мужчин и ели их ужин. Незваные гости не захотели уходить, начался словесный конфликт, который перерос в драку.
Подвыпившая толпа накинулась на гостей. Нападавших не смутило то, что военнослужащий был на костылях.
Спустя некоторое время драку удалось разнять, а нападавших задержали.
По данным SHOT, 21-летнего Азаза Исубгаджиева и 18-летних Арсена Таужева и Алиасхаба Самадова доставили в отделение полиции, где они сразу же раскаялись, записали видео с извинениями и заявили, что "хотят помочь" участнику СВО.
"Приношу свои глубочайшие извинения перед всем многонациональным народом. Готов понести наказание", - сказал один из них.
"Я извиняюсь очень сильно перед ним за то, что я ему чем-то что-то повредил. Хочу помочь ему. Я извиняюсь перед всем городом", - заявил второй.
Сейчас в отношении всех троих возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", им грозит до семи лет тюрьмы.
В декабре прошлого года в Санкт-Петербурге 40-летнего участника СВО избили двое мужчин 30 и 32 лет, один из которых оказался уроженцем Абхазии.
Известно, что военный шел с женой и ребенком по тротуару, где сделал замечание двум мужчинам, припарковавшим свой "Лексус" так, что пешеходная зона оказалась перекрыта. Участник спецоперации комиссован по состоянию здоровья, на СВО он потерял руку.
Сначала было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. После было переквалифицировано в "Покушение на убийство". Статья предполагает наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 15 лет.
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