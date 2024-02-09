Киевские власти подстраховались на случай митингов после отставки Залужного — СМИ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУЗалужный
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Телеграм-канал "Украинский формат" высмеял киевские власти, которые затеяли ремонт на центральной площади в городе сразу после отстранения главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного
"Сразу после снятия Залужного на площади Майдана Незалежности начали менять плитку, туда не пройти. Как предусмотрительно со стороны киевских властей: митингов можно не боятся", - сыронизировали авторы паблика.
К посту прикрепили снимки со строителями и спецтехникой. Кое-где плитка уже убрана.
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Главные протесты на Украине проходят именно на площади Независимости. Столкновения не раз оборачивались десятками жертв. Здесь же в 2013-2014 годах и состоялся государственный переворот.
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