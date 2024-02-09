https://ukraina.ru/20240209/1053195386.html

Киевские власти подстраховались на случай митингов после отставки Залужного — СМИ

Киевские власти подстраховались на случай митингов после отставки Залужного — СМИ - 09.02.2024 Украина.ру

Киевские власти подстраховались на случай митингов после отставки Залужного — СМИ

Телеграм-канал "Украинский формат" высмеял киевские власти, которые затеяли ремонт на центральной площади в городе сразу после отстранения главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного

2024-02-09T11:53

2024-02-09T11:53

2024-02-09T11:53

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"Сразу после снятия Залужного на площади Майдана Незалежности начали менять плитку, туда не пройти. Как предусмотрительно со стороны киевских властей: митингов можно не боятся", - сыронизировали авторы паблика.К посту прикрепили снимки со строителями и спецтехникой. Кое-где плитка уже убрана.Главные протесты на Украине проходят именно на площади Независимости. Столкновения не раз оборачивались десятками жертв. Здесь же в 2013-2014 годах и состоялся государственный переворот.

https://ukraina.ru/20210408/1031062220.html

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майдан, новости, независимость, валерий залужный, украина, власти украины