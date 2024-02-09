https://ukraina.ru/20240209/1053194822.html

The Economist назвал отставку Залужного ошибкой и посоветовал Зеленскому пересмотреть цели

The Economist назвал отставку Залужного ошибкой и посоветовал Зеленскому пересмотреть цели - 09.02.2024 Украина.ру

The Economist назвал отставку Залужного ошибкой и посоветовал Зеленскому пересмотреть цели

Увольнение Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ знаменует собой новую и решающую фазу войны на Украине, которую президент страны Владимир Зеленский рискует неправильно понять. Об этом 9 февраля пишет The Economist

2024-02-09T11:28

2024-02-09T11:28

2024-02-09T11:28

новости

владимир зеленский

валерий залужный

увольнение

всу

александр сырский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103375/21/1033752116_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_21a7a8f09c5a794d6bb80b5ca6251d65.jpg

Издание подчеркивает, что Зеленский и его администрация возложили на главнокомандующего ВСУ ответственность за неудачное контрнаступление, которое было предпринято летом 2023 года и хотели, чтобы украинская армия готовилась к дальнейшим атакам. Поэтому они оказывали на Залужного давление, чтобы он составил план боевых действий и взял на себя непопулярное бремя мобилизации большего количества войск, отмечается в публикации.The Economist напоминает, что в своем первом интервью для издания, записанном несколько недель после начала специальной военной операции, Владимир Зеленский говорил о том, что Украина ценит жизнь больше, чем территорию. Однако в последнее время Зеленский задался целью вернуть Украину к границам до 2014 года, отмечает издание."По мере того, как становилось все яснее, что эта цель войны не может быть достигнута, нетерпение Зеленского по отношению к своему генералу росло. Он и его чиновники чувствовали угрозу со стороны генерала Залужного из-за его популярности", - объясняют авторы статьи причины, по которым президент Украины решил сменить Залужного и назначить на его должность Александра Сырского.По их словам, авторитет Залужного как главнокомандующего ВСУ уже был "смертельно подорван" слухами о его отставке и поэтому он правильно поступил, что ушел. С другой стороны президент Украины рискует столкнуться с недовольством офицеров ВСУ, вызванным его решением уволить "всеми любимого командира", полагает издание."Генерал Сырский имеет репутацию человека, готового вступить в бой с врагом, даже если цена в людях и технике высока. Он является противоречивой фигурой, которая вызывает сильную реакцию со стороны действующих офицеров. Одни хвалят его профессионализм, другие говорят, что он наводит ужас на своих подчиненных и правит страхом", - отмечается в статье.Авторы издания также считают, что реорганизация вызовет сбои в рядах ВСУ, поскольку офицеры перейдут на новые должности в цепочке командования. Они подчеркивают, что в скором времени Украине понадобится новая мобилизация, даже если Сырский будет использовать свои войска в основном для обороны.Но главный вопрос заключается в том, сможет ли Зеленский извлечь выгоду из увольнения Залужного и пересмотреть собственное видение войны, подчеркивает The Economist. По мнению издания, главная ошибка президента Украины состоит в том, что он по прежнему публично придерживается своего обещания, что Украина вернет себе каждый дюйм земли, который находится под контролем российских войск."Однако, если не произойдет что-то совершенно неожиданное, война, определяемая территорией, – это война, которую Украина не может выиграть", - констатируют авторы публикации.Поэтому Зеленский должен рассматривать эту реорганизацию как шанс переосмыслить свое видение войны, полагают они.С военной точки зрения Украине следует сосредоточиться на совершенствовании противовоздушной обороны и артиллерии, на наращивании собственной способности производить оружие, особенно беспилотники, советует Зеленскому The Economist.

https://ukraina.ru/20240209/1053185949.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, валерий залужный, увольнение, всу, александр сырский