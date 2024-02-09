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Путин заявил об отсутствии алиби у ЦРУ на подрывы "Северных потоков"
Путин заявил об отсутствии алиби у ЦРУ на подрывы "Северных потоков" - 09.02.2024 Украина.ру
Путин заявил об отсутствии алиби у ЦРУ на подрывы "Северных потоков"
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос американского журналиста Такера Карлсона о виновных в подрыве российских экспортных газопроводов "Северный поток", заявил, что это сделали спецслужбы США
2024-02-09T05:17
2024-02-09T05:17
2024-02-09T05:17
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сша
северный поток-2
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"Вы, конечно", – сказал президент РФ. В ответ Карлсон отшутился тем, что был занят в тот день и не причастен к произошедшему. Путин подметил, что таким образом у журналиста есть алиби, а у ЦРУ – нет. "Вы знаете, не буду вдаваться в детали, но всегда в таких случаях говорят: ищи того, кто заинтересован. Но в данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, а ещё того, кто может это сделать. Потому что заинтересованных может быть много, но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все", – добавил президент. Напомним, взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2" – произошли 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. В среду, 7 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что результаты проводимого Россией расследования по подрывам "Северных потоков" не будут засекречены и все будут счастливы узнать, что произошло на самом деле.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, цру, сша, северный поток-2, владимир путин, такер карлсон
Путин заявил об отсутствии алиби у ЦРУ на подрывы "Северных потоков"
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос американского журналиста Такера Карлсона о виновных в подрыве российских экспортных газопроводов "Северный поток", заявил, что это сделали спецслужбы США
"Вы, конечно", – сказал президент РФ.
В ответ Карлсон отшутился тем, что был занят в тот день и не причастен к произошедшему. Путин подметил, что таким образом у журналиста есть алиби, а у ЦРУ – нет.
"Вы знаете, не буду вдаваться в детали, но всегда в таких случаях говорят: ищи того, кто заинтересован. Но в данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, а ещё того, кто может это сделать. Потому что заинтересованных может быть много, но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все", – добавил президент.
Напомним, взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2" – произошли 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. В среду, 7 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что результаты проводимого Россией расследования по подрывам "Северных потоков" не будут засекречены и все будут счастливы узнать, что произошло на самом деле.