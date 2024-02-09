Путин заявил об отсутствии алиби у ЦРУ на подрывы "Северных потоков" - 09.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240209/1053185449.html
Путин заявил об отсутствии алиби у ЦРУ на подрывы "Северных потоков"
Путин заявил об отсутствии алиби у ЦРУ на подрывы "Северных потоков" - 09.02.2024 Украина.ру
Путин заявил об отсутствии алиби у ЦРУ на подрывы "Северных потоков"
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос американского журналиста Такера Карлсона о виновных в подрыве российских экспортных газопроводов "Северный поток", заявил, что это сделали спецслужбы США
2024-02-09T05:17
2024-02-09T05:17
новости
цру
сша
северный поток-2
владимир путин
такер карлсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/06/1047854658_0:0:2965:1669_1920x0_80_0_0_b94f90770647c6e7184f72037ac801e3.jpg
"Вы, конечно", – сказал президент РФ. В ответ Карлсон отшутился тем, что был занят в тот день и не причастен к произошедшему. Путин подметил, что таким образом у журналиста есть алиби, а у ЦРУ – нет. "Вы знаете, не буду вдаваться в детали, но всегда в таких случаях говорят: ищи того, кто заинтересован. Но в данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, а ещё того, кто может это сделать. Потому что заинтересованных может быть много, но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все", – добавил президент. Напомним, взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2" – произошли 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. В среду, 7 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что результаты проводимого Россией расследования по подрывам "Северных потоков" не будут засекречены и все будут счастливы узнать, что произошло на самом деле.
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/06/1047854658_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_956eb3c593c515cebbdf6ef9af74af42.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, цру, сша, северный поток-2, владимир путин, такер карлсон
Новости, ЦРУ, США, Северный поток-2, Владимир Путин, Такер Карлсон

Путин заявил об отсутствии алиби у ЦРУ на подрывы "Северных потоков"

05:17 09.02.2024
 
© AP / Carolyn Kaster
- РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© AP / Carolyn Kaster
Читать в
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос американского журналиста Такера Карлсона о виновных в подрыве российских экспортных газопроводов "Северный поток", заявил, что это сделали спецслужбы США
"Вы, конечно", – сказал президент РФ.
В ответ Карлсон отшутился тем, что был занят в тот день и не причастен к произошедшему. Путин подметил, что таким образом у журналиста есть алиби, а у ЦРУ – нет.
"Вы знаете, не буду вдаваться в детали, но всегда в таких случаях говорят: ищи того, кто заинтересован. Но в данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, а ещё того, кто может это сделать. Потому что заинтересованных может быть много, но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все", – добавил президент.
Напомним, взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2" – произошли 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. В среду, 7 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что результаты проводимого Россией расследования по подрывам "Северных потоков" не будут засекречены и все будут счастливы узнать, что произошло на самом деле.
 
НовостиЦРУСШАСеверный поток-2Владимир ПутинТакер Карлсон
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:46Нелепо и печально: Путин назвал виновных в срыве стамбульских договорённостей
05:36Кожедуба снова хотят сбить. Сумской случай общеукраинского безумия политических лизоблюдов
05:28Будут бунты и суды Линча. Украинские эксперты о мобилизации и о планах зеленой власти
05:23Михаил Онуфриенко: Россия после Авдеевки перережет важную "кишку", чтобы уничтожать ВСУ прямо на марше
05:17Путин заявил об отсутствии алиби у ЦРУ на подрывы "Северных потоков"
05:10"Мы застряли под Степовым": военный эксперт объяснил, почему армии РФ не удалось отсечь Авдеевку
05:08Алексей Живов: Если Россия не выйдет из интересной вилки и тупика на Днепре, Запад сменит ВСУ на поле боя
05:06Путин указал на то, что на Западе замалчивают рукоплескания нацистам и роль в этом действии Зеленского
05:06Путин: "Я неоднократно говорил Байдену: вы совершаете огромную ошибку"
05:00Путин о переговорах: Украина взяла под козырек указание Запада воевать с Россией до победного конца
05:00Наступление на Харьков: аналитик раскрыл, зачем ВСУ роют траншеи, опасаясь большого удара с Белгорода
04:52Дело Гитлера живет: президент Украины стоя аплодирует нацисту — Путин
04:50Авдеевский прорыв: военный обозреватель рассказал, как ВС РФ смогли заколотить два клина в оборону ВСУ
04:40Главная цель: эксперт рассказал, когда "Абрамсы" под Авдеевкой повторят судьбу "Леопардов" в Работино
04:30Сожженая техника и блиндажи ВСУ: сержант Каспер рассказал о важном значении беспилотников на фронте
04:29Путин: спецоперация – это не война, а попытка её остановить
04:29"Люди, которые убивали поляков, евреев, русских": Путин объяснил Такеру Карлсону, что такое денацификация
04:20Дело "Труба": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ зашли в "Царскую охоту" и готовятся окружить коксохим
04:19Путин — Карлсону: Россия еще не достигла своих целей на Украине, главное — денацификация
04:10Битва за Авдеевку: военный эксперт рассказал, когда бойцы освободят город и размолотят "Абрамсы" ВСУ
Лента новостейМолния