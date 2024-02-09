https://ukraina.ru/20240209/1053184434.html

"Люди, которые убивали поляков, евреев, русских": Путин объяснил Такеру Карлсону, что такое денацификация

"Люди, которые убивали поляков, евреев, русских": Путин объяснил Такеру Карлсону, что такое денацификация - 09.02.2024 Украина.ру

"Люди, которые убивали поляков, евреев, русских": Путин объяснил Такеру Карлсону, что такое денацификация

Ростки национализма и неонацизма есть и в других странах, но на Украине таких персонажей сделали национальными героями. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

2024-02-09T04:29

2024-02-09T04:29

2024-02-09T04:29

новости

владимир путин

денацификация

украина

такер карлсон

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Преследования и попытки уничтожить украинский народ Речью Посполитой остались в его памяти, что привело, в частности, к тому, что националистические украинские элиты во время Второй мировой войны решили сотрудничать с Гитлером, объяснил он."Немецкие войска, даже войска СС, они самую грязную работу по уничтожению польского населения, еврейского населения отдавали как раз коллаборационистам, которые с Гитлером сотрудничали. Отсюда эта жестокая резня польского, еврейского населения, русского тоже. Во главе стояли лица, которые хорошо известны: Бандера, Шухевич. Именно этих людей сделали национальными героями. Вот в чём проблема", - рассказал президент.На Украине ставят памятники Степану Бандере и Роману Шухевичу, устраивают факельные шествия, славят людей, которые уничтожали русских, поляков и евреев, отметил Путин.Американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон на днях приехал в Москву. Накануне, 7 февраля, он анонсировал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что интервью было согласовано и подчеркнул, что Администрация главы государства дала согласие потому, что позиция Карлсона отличается от однобокого освещения фактов другими западными журналистами.Интервью было опубликовано на ресурсах Карлсона 9 февраля.Независимый американский журналист Алекс Джонс сообщил, что Карлсон поделился с ним деталями интервью, которое, по его словам, "может изменить все и остановить Третью мировую войну".Карлсон ранее был уволен с Fox News за критику президента США Джо Байдена и его команды, по версии журнала Time, он является "самым влиятельным консерватором в Соединенных Штатах".В базе украинского сайта "Миротворец" есть учетная запись Карлсона, где журналист обвиняется в "пособничестве агрессии", а также утверждается, что он угрожает национальной безопасности и суверенитету Украины. Запись появилась на "Миротворце" еще летом 2023 года, но 7 февраля, после анонса интервью с российским президентом, стала недоступна из-за высокого уровня запросов.По данным издания Newsweek, которое ссылается на бывших и нынешних депутатов Европарламента, после интервью журналист может также попасть под санкции Европейского Союза. Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал: такое действие ЕС может оскорбить американскую общественность.В своем обращении Карлсон отметил, что предлагал сделать интервью и с президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя в своих передачах журналист отзывается о нем резко негативно.

https://ukraina.ru/20240209/1053184272.html

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новости, владимир путин, денацификация, украина, такер карлсон