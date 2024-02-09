https://ukraina.ru/20240209/1053183865.html

"Вы успокойте Януковича, мы успокоим оппозицию": Путин рассказал о роли ЦРУ в украинском Майдане

"Вы успокойте Януковича, мы успокоим оппозицию": Путин рассказал о роли ЦРУ в украинском Майдане - 09.02.2024 Украина.ру

"Вы успокойте Януковича, мы успокоим оппозицию": Путин рассказал о роли ЦРУ в украинском Майдане

Ассоциация с Евросоюзом, которую четвертый президент Украины Виктор Янукович собирался подписать, подорвала бы окончательно украинскую экономику и связи с Россией. Москва пыталась урегулировать этот вопрос с США, но ЦРУ устроило Майдан. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

2024-02-09T03:48

2024-02-09T03:48

2024-02-09T03:49

новости

майдан

владимир путин

украина

сша

цру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102933/55/1029335524_0:109:2977:1784_1920x0_80_0_0_dbff0d1204fc362854de2b608a692e1d.jpg

"Дело в кооперационных связях, на которых стояла вся украинская экономика. Кооперационные связи между предприятиями были очень плотными со времён Советского Союза. Там одно предприятие производило компоненты для конечной сборки и в России, и в Украине, и наоборот. Очень тесные связи были", - объяснил Путин.Между Москвой и Вашингтоном, по его словам, была договоренность "успокоить Януковича и оппозицию" и запустить процесс политического урегулирования, однако в Киеве, при поддержке ЦРУ, произошел переворот.Американские спецслужбы все сделали правильно, добились того, чего хотели, подчеркнул президент, сославшись на собственный опыт работы в разведке.При этом он отметил, что политически это была ошибка США.Американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон на днях приехал в Москву. Накануне, 7 февраля, он анонсировал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что интервью было согласовано и подчеркнул, что Администрация главы государства дала согласие потому, что позиция Карлсона отличается от однобокого освещения фактов другими западными журналистами.Интервью было опубликовано на ресурсах Карлсона 9 февраля.Независимый американский журналист Алекс Джонс сообщил, что Карлсон поделился с ним деталями интервью, которое, по его словам, "может изменить все и остановить Третью мировую войну".

https://ukraina.ru/20240115/1052684361.html

майдан

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, майдан, владимир путин, украина, сша, цру