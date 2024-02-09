"Вы успокойте Януковича, мы успокоим оппозицию": Путин рассказал о роли ЦРУ в украинском Майдане - 09.02.2024 Украина.ру
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"Вы успокойте Януковича, мы успокоим оппозицию": Путин рассказал о роли ЦРУ в украинском Майдане
"Вы успокойте Януковича, мы успокоим оппозицию": Путин рассказал о роли ЦРУ в украинском Майдане - 09.02.2024 Украина.ру
"Вы успокойте Януковича, мы успокоим оппозицию": Путин рассказал о роли ЦРУ в украинском Майдане
Ассоциация с Евросоюзом, которую четвертый президент Украины Виктор Янукович собирался подписать, подорвала бы окончательно украинскую экономику и связи с Россией. Москва пыталась урегулировать этот вопрос с США, но ЦРУ устроило Майдан. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
2024-02-09T03:48
2024-02-09T03:49
новости
майдан
владимир путин
украина
сша
цру
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"Дело в кооперационных связях, на которых стояла вся украинская экономика. Кооперационные связи между предприятиями были очень плотными со времён Советского Союза. Там одно предприятие производило компоненты для конечной сборки и в России, и в Украине, и наоборот. Очень тесные связи были", - объяснил Путин.Между Москвой и Вашингтоном, по его словам, была договоренность "успокоить Януковича и оппозицию" и запустить процесс политического урегулирования, однако в Киеве, при поддержке ЦРУ, произошел переворот.Американские спецслужбы все сделали правильно, добились того, чего хотели, подчеркнул президент, сославшись на собственный опыт работы в разведке.При этом он отметил, что политически это была ошибка США.Американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон на днях приехал в Москву. Накануне, 7 февраля, он анонсировал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что интервью было согласовано и подчеркнул, что Администрация главы государства дала согласие потому, что позиция Карлсона отличается от однобокого освещения фактов другими западными журналистами.Интервью было опубликовано на ресурсах Карлсона 9 февраля.Независимый американский журналист Алекс Джонс сообщил, что Карлсон поделился с ним деталями интервью, которое, по его словам, "может изменить все и остановить Третью мировую войну".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, майдан, владимир путин, украина, сша, цру
Новости, Майдан, Владимир Путин, Украина, США, ЦРУ

"Вы успокойте Януковича, мы успокоим оппозицию": Путин рассказал о роли ЦРУ в украинском Майдане

03:48 09.02.2024 (обновлено: 03:49 09.02.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Ассоциация с Евросоюзом, которую четвертый президент Украины Виктор Янукович собирался подписать, подорвала бы окончательно украинскую экономику и связи с Россией. Москва пыталась урегулировать этот вопрос с США, но ЦРУ устроило Майдан. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
"Дело в кооперационных связях, на которых стояла вся украинская экономика. Кооперационные связи между предприятиями были очень плотными со времён Советского Союза. Там одно предприятие производило компоненты для конечной сборки и в России, и в Украине, и наоборот. Очень тесные связи были", - объяснил Путин.
Между Москвой и Вашингтоном, по его словам, была договоренность "успокоить Януковича и оппозицию" и запустить процесс политического урегулирования, однако в Киеве, при поддержке ЦРУ, произошел переворот.
Американские спецслужбы все сделали правильно, добились того, чего хотели, подчеркнул президент, сославшись на собственный опыт работы в разведке.
При этом он отметил, что политически это была ошибка США.
Новогоднее обращение президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
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Путин и гештальт. "Майдан чудес" против "полосы препятствий"За чехардой мировых событий, за взрывами ракет и снарядов, за обстрелами танкеров в Красном море, за стремительно вспыхивающими на планете всё новыми "горячими точками", мало кто смог полномасштабно отметить и реально оценить поездку российского лидера на самый "край земли" – в столицу загадочной Чукотки Анадырь
Американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон на днях приехал в Москву. Накануне, 7 февраля, он анонсировал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что интервью было согласовано и подчеркнул, что Администрация главы государства дала согласие потому, что позиция Карлсона отличается от однобокого освещения фактов другими западными журналистами.
Интервью было опубликовано на ресурсах Карлсона 9 февраля.
Независимый американский журналист Алекс Джонс сообщил, что Карлсон поделился с ним деталями интервью, которое, по его словам, "может изменить все и остановить Третью мировую войну".
 
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