https://ukraina.ru/20240209/1053183054.html
Путин — Карлсону: США поддерживали на Кавказе сепаратистов и террористов, называя их оппозицией
Путин — Карлсону: США поддерживали на Кавказе сепаратистов и террористов, называя их оппозицией - 09.02.2024 Украина.ру
Путин — Карлсону: США поддерживали на Кавказе сепаратистов и террористов, называя их оппозицией
Соединенные Штаты многие годы оказывали политическую, информационную и финансовую поддержку сепаратистам и террористическим формированиям на Северном Кавказе, рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
2024-02-09T03:11
2024-02-09T03:11
2024-02-09T03:11
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По словам Путина, он поднимал этот вопрос с президентом США, предоставив тому все доказательства и он обещал разобраться со своими спецслужбами.На запрос директора ФСБ, в ЦРУ ответили: мы работали и продолжаем работать с оппозицией.Американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон на днях приехал в Москву. Накануне, 7 февраля, он анонсировал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что интервью было согласовано и подчеркнул, что Администрация главы государства дала согласие потому, что позиция Карлсона отличается от однобокого освещения фактов другими западными журналистами.Интервью было опубликовано на ресурсах Карлсона 9 февраля.Карлсон ранее был уволен с Fox News за критику президента США Джо Байдена и его команды, по версии журнала Time, он является "самым влиятельным консерватором в Соединенных Штатах".
https://ukraina.ru/20240209/1053182613.html
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новости, владимир путин, такер карлсон, сша, россия, северный кавказ
Новости, Владимир Путин, Такер Карлсон, США, Россия, Северный Кавказ
Путин — Карлсону: США поддерживали на Кавказе сепаратистов и террористов, называя их оппозицией
Соединенные Штаты многие годы оказывали политическую, информационную и финансовую поддержку сепаратистам и террористическим формированиям на Северном Кавказе, рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
По словам Путина, он поднимал этот вопрос с президентом США, предоставив тому все доказательства и он обещал разобраться со своими спецслужбами.
На запрос директора ФСБ, в ЦРУ ответили: мы работали и продолжаем работать с оппозицией.
"Имелись в виду в данном случае сепаратисты, террористы, которые воевали с нами на Кавказе. Вот о ком шла речь. Они это называли оппозицией", - подчеркнул Путин.
Американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон на днях приехал в Москву. Накануне, 7 февраля, он анонсировал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что интервью было согласовано и подчеркнул, что Администрация главы государства дала согласие потому, что позиция Карлсона отличается от однобокого освещения фактов другими западными журналистами.
Интервью было опубликовано на ресурсах Карлсона 9 февраля.
Карлсон ранее был уволен с Fox News за критику президента США Джо Байдена и его команды, по версии журнала Time, он является "самым влиятельным консерватором в Соединенных Штатах".