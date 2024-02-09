https://ukraina.ru/20240209/1053183054.html

Путин — Карлсону: США поддерживали на Кавказе сепаратистов и террористов, называя их оппозицией

Путин — Карлсону: США поддерживали на Кавказе сепаратистов и террористов, называя их оппозицией - 09.02.2024 Украина.ру

Путин — Карлсону: США поддерживали на Кавказе сепаратистов и террористов, называя их оппозицией

Соединенные Штаты многие годы оказывали политическую, информационную и финансовую поддержку сепаратистам и террористическим формированиям на Северном Кавказе, рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

2024-02-09T03:11

2024-02-09T03:11

2024-02-09T03:11

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По словам Путина, он поднимал этот вопрос с президентом США, предоставив тому все доказательства и он обещал разобраться со своими спецслужбами.На запрос директора ФСБ, в ЦРУ ответили: мы работали и продолжаем работать с оппозицией.Американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон на днях приехал в Москву. Накануне, 7 февраля, он анонсировал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что интервью было согласовано и подчеркнул, что Администрация главы государства дала согласие потому, что позиция Карлсона отличается от однобокого освещения фактов другими западными журналистами.Интервью было опубликовано на ресурсах Карлсона 9 февраля.Карлсон ранее был уволен с Fox News за критику президента США Джо Байдена и его команды, по версии журнала Time, он является "самым влиятельным консерватором в Соединенных Штатах".

https://ukraina.ru/20240209/1053182613.html

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