https://ukraina.ru/20240209/1053151399.html
Прозрачный фронт и отсутствие маневра: эксперт рассказал о кардинальных изменениях на поле боя
Прозрачный фронт и отсутствие маневра: эксперт рассказал о кардинальных изменениях на поле боя - 09.02.2024 Украина.ру
Прозрачный фронт и отсутствие маневра: эксперт рассказал о кардинальных изменениях на поле боя
Главное изменение в ведении боевых действий - невозможность классических приемов военной науки, невозможность маневра на поле боя и прозрачность фронта. Об этом в рамках конференции "Украинское досье", организованной изданием Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-02-09T03:00
2024-02-09T03:00
2024-02-09T03:00
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То, чего мы не видели в предыдущих конфликтах и что стало решающим изменением во время СВО — это прозрачность поля боя. То есть сейчас поле боя стало прозрачным на всю свою глубину, рассказал эксперт.Постоянная корректировка с дронов позволяет обеспечивать точность поражения целей, а разведка целей — это уже и спутники, и другие средства, позволяет определять цели в оперативной глубине, добавил специалист.Также нужно отметить невозможность манёвра. Мы уже видели десятки вариантов, как этот ударный кулак собирается и по нему бьет противник. Но это отнюдь не только проблема российских подразделений, точно такие же проблемы есть и у украинской стороны, резюмировал участник конференции.С полным текстом выступления можно ознакомиться здесь
https://ukraina.ru/20240207/1053144804.html
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новости, алексей анпилогов, сво, спецоперация, война, вс рф, всу, россия, украина, конфликт, разведка
Новости, Алексей Анпилогов, СВО, Спецоперация, война, ВС РФ, ВСУ, Россия, Украина, конфликт, разведка
Прозрачный фронт и отсутствие маневра: эксперт рассказал о кардинальных изменениях на поле боя
Главное изменение в ведении боевых действий - невозможность классических приемов военной науки, невозможность маневра на поле боя и прозрачность фронта. Об этом в рамках конференции "Украинское досье", организованной изданием Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
То, чего мы не видели в предыдущих конфликтах и что стало решающим изменением во время СВО — это прозрачность поля боя. То есть сейчас поле боя стало прозрачным на всю свою глубину, рассказал эксперт.
Постоянная корректировка с дронов позволяет обеспечивать точность поражения целей, а разведка целей — это уже и спутники, и другие средства, позволяет определять цели в оперативной глубине, добавил специалист.
"И главное изменение [в ведении боевых действий], которое нужно осознать, потому что это изменение большой стратегии — это невозможность классических приёмов военной науки. А это именно классическое сосредоточение сил. Мы всегда говорили: мы соберём ударный кулак, и он пойдёт вперёд, круша вражескую оборону", - подчеркнул Анпилогов.
Также нужно отметить невозможность манёвра. Мы уже видели десятки вариантов, как этот ударный кулак собирается и по нему бьет противник. Но это отнюдь не только проблема российских подразделений, точно такие же проблемы есть и у украинской стороны, резюмировал участник конференции.
С полным текстом выступления можно ознакомиться здесь