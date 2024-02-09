https://ukraina.ru/20240209/1053151399.html

Прозрачный фронт и отсутствие маневра: эксперт рассказал о кардинальных изменениях на поле боя

Прозрачный фронт и отсутствие маневра: эксперт рассказал о кардинальных изменениях на поле боя - 09.02.2024 Украина.ру

Прозрачный фронт и отсутствие маневра: эксперт рассказал о кардинальных изменениях на поле боя

Главное изменение в ведении боевых действий - невозможность классических приемов военной науки, невозможность маневра на поле боя и прозрачность фронта. Об этом в рамках конференции "Украинское досье", организованной изданием Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-02-09T03:00

2024-02-09T03:00

2024-02-09T03:00

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То, чего мы не видели в предыдущих конфликтах и что стало решающим изменением во время СВО — это прозрачность поля боя. То есть сейчас поле боя стало прозрачным на всю свою глубину, рассказал эксперт.Постоянная корректировка с дронов позволяет обеспечивать точность поражения целей, а разведка целей — это уже и спутники, и другие средства, позволяет определять цели в оперативной глубине, добавил специалист.Также нужно отметить невозможность манёвра. Мы уже видели десятки вариантов, как этот ударный кулак собирается и по нему бьет противник. Но это отнюдь не только проблема российских подразделений, точно такие же проблемы есть и у украинской стороны, резюмировал участник конференции.С полным текстом выступления можно ознакомиться здесь

https://ukraina.ru/20240207/1053144804.html

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новости, алексей анпилогов, сво, спецоперация, война, вс рф, всу, россия, украина, конфликт, разведка