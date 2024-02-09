Прозрачный фронт и отсутствие маневра: эксперт рассказал о кардинальных изменениях на поле боя - 09.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240209/1053151399.html
Прозрачный фронт и отсутствие маневра: эксперт рассказал о кардинальных изменениях на поле боя
Прозрачный фронт и отсутствие маневра: эксперт рассказал о кардинальных изменениях на поле боя - 09.02.2024 Украина.ру
Прозрачный фронт и отсутствие маневра: эксперт рассказал о кардинальных изменениях на поле боя
Главное изменение в ведении боевых действий - невозможность классических приемов военной науки, невозможность маневра на поле боя и прозрачность фронта. Об этом в рамках конференции "Украинское досье", организованной изданием Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-02-09T03:00
2024-02-09T03:00
новости
алексей анпилогов
сво
спецоперация
война
вс рф
всу
россия
украина
конфликт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046843948_0:223:2849:1825_1920x0_80_0_0_b51f238714fdd690ee047017e657a101.jpg
То, чего мы не видели в предыдущих конфликтах и что стало решающим изменением во время СВО — это прозрачность поля боя. То есть сейчас поле боя стало прозрачным на всю свою глубину, рассказал эксперт.Постоянная корректировка с дронов позволяет обеспечивать точность поражения целей, а разведка целей — это уже и спутники, и другие средства, позволяет определять цели в оперативной глубине, добавил специалист.Также нужно отметить невозможность манёвра. Мы уже видели десятки вариантов, как этот ударный кулак собирается и по нему бьет противник. Но это отнюдь не только проблема российских подразделений, точно такие же проблемы есть и у украинской стороны, резюмировал участник конференции.С полным текстом выступления можно ознакомиться здесь
https://ukraina.ru/20240207/1053144804.html
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046843948_59:0:2788:2047_1920x0_80_0_0_34986508e3462578e98353d7e92b81b6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, алексей анпилогов, сво, спецоперация, война, вс рф, всу, россия, украина, конфликт, разведка
Новости, Алексей Анпилогов, СВО, Спецоперация, война, ВС РФ, ВСУ, Россия, Украина, конфликт, разведка

Прозрачный фронт и отсутствие маневра: эксперт рассказал о кардинальных изменениях на поле боя

03:00 09.02.2024
 
© РИА НовостиВоеннослужащие подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
Военнослужащие подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
© РИА Новости
Читать в
Главное изменение в ведении боевых действий - невозможность классических приемов военной науки, невозможность маневра на поле боя и прозрачность фронта. Об этом в рамках конференции "Украинское досье", организованной изданием Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
То, чего мы не видели в предыдущих конфликтах и что стало решающим изменением во время СВО — это прозрачность поля боя. То есть сейчас поле боя стало прозрачным на всю свою глубину, рассказал эксперт.
Постоянная корректировка с дронов позволяет обеспечивать точность поражения целей, а разведка целей — это уже и спутники, и другие средства, позволяет определять цели в оперативной глубине, добавил специалист.
"И главное изменение [в ведении боевых действий], которое нужно осознать, потому что это изменение большой стратегии — это невозможность классических приёмов военной науки. А это именно классическое сосредоточение сил. Мы всегда говорили: мы соберём ударный кулак, и он пойдёт вперёд, круша вражескую оборону", - подчеркнул Анпилогов.
Также нужно отметить невозможность манёвра. Мы уже видели десятки вариантов, как этот ударный кулак собирается и по нему бьет противник. Но это отнюдь не только проблема российских подразделений, точно такие же проблемы есть и у украинской стороны, резюмировал участник конференции.
С полным текстом выступления можно ознакомиться здесь
Ищенко - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
7 февраля, 16:38
"Если нам понадобится Варшава": Ищенко об уроках истории и о праве сильногоПолитолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру ответил на вопросы зрителей
 
НовостиАлексей АнпилоговСВОСпецоперациявойнаВС РФВСУРоссияУкраинаконфликтразведка
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:36Кожедуба снова хотят сбить. Сумской случай общеукраинского безумия политических лизоблюдов
05:28Будут бунты и суды Линча. Украинские эксперты о мобилизации и о планах зеленой власти
05:23Михаил Онуфриенко: Россия после Авдеевки перережет важную "кишку", чтобы уничтожать ВСУ прямо на марше
05:17Путин заявил об отсутствии алиби у ЦРУ на подрывы "Северных потоков"
05:10"Мы застряли под Степовым": военный эксперт объяснил, почему армии РФ не удалось отсечь Авдеевку
05:08Алексей Живов: Если Россия не выйдет из интересной вилки и тупика на Днепре, Запад сменит ВСУ на поле боя
05:06Путин указал на то, что на Западе замалчивают рукоплескания нацистам и роль в этом действии Зеленского
05:06Путин: "Я неоднократно говорил Байдену: вы совершаете огромную ошибку"
05:00Путин о переговорах: Украина взяла под козырек указание Запада воевать с Россией до победного конца
05:00Наступление на Харьков: аналитик раскрыл, зачем ВСУ роют траншеи, опасаясь большого удара с Белгорода
04:52Дело Гитлера живет: президент Украины стоя аплодирует нацисту — Путин
04:50Авдеевский прорыв: военный обозреватель рассказал, как ВС РФ смогли заколотить два клина в оборону ВСУ
04:40Главная цель: эксперт рассказал, когда "Абрамсы" под Авдеевкой повторят судьбу "Леопардов" в Работино
04:30Сожженая техника и блиндажи ВСУ: сержант Каспер рассказал о важном значении беспилотников на фронте
04:29Путин: спецоперация – это не война, а попытка её остановить
04:29"Люди, которые убивали поляков, евреев, русских": Путин объяснил Такеру Карлсону, что такое денацификация
04:20Дело "Труба": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ зашли в "Царскую охоту" и готовятся окружить коксохим
04:19Путин — Карлсону: Россия еще не достигла своих целей на Украине, главное — денацификация
04:10Битва за Авдеевку: военный эксперт рассказал, когда бойцы освободят город и размолотят "Абрамсы" ВСУ
04:08Путин: Франция, Германия и Польша поддержали Майдан, если бы ни жертвы, Россия бы пальцем не пошевелила
Лента новостейМолния