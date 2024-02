https://ukraina.ru/20240208/1053174325.html

"Помощь вам не нужна". США и Евросоюз оставили Украину без поддержки в критический момент

"Помощь вам не нужна". США и Евросоюз оставили Украину без поддержки в критический момент - 08.02.2024

"Помощь вам не нужна". США и Евросоюз оставили Украину без поддержки в критический момент

Компромисс, к достижению которого американские сенаторы шли несколько месяцев, провалился в одно мгновение

Деньги для Украины США вновь не согласовали7 февраля законопроект, предусматривающий выделение дополнительных бюджетных ассигнований на сумму более $118,28 млрд, из которых $60,06 млрд предназначено Украине, $14,1 млрд - Израилю, $20,23 млрд - на обеспечение безопасности границы с Мексикой, не прошёл первое процедурное голосование в Сенате. Из необходимых 60 голосов инициатива набрала 49, 50 сенаторов высказались против, среди которых были и демократы."Причина в том, что за него не стали голосовать республиканцы. А суть в том, что за 9 месяцев до выборов республиканцы уже ощутили "запах крови". Они решительно настроены на то, чтобы снести Байдена на выборах и провести в Белый дом своего кандидата. В силу этого наиболее радикальная их часть топит этот принципиальный для администрации Байдена и демократов законопроект уже из принципа, чтобы показать свою силу и слабость нынешнего Белого дома. В этой ситуации затея администрации Байдена с выделением $61 млрд для Украины - во всяком случае в её нынешнем виде - выглядит обречённой", - написал в Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.Если бы законопроект прошёл первое процедурное голосование, то сенаторы приступили бы к его рассмотрению. Однако возможность ещё раз вынести законопроект на голосование есть, за счёт того, что один из авторов документа, лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер, в последний момент изменил голос с "за" на "против".Осознавая, что шансы на провал документа велики, он заранее объявил, что в таком случае в тот же день в Сенате пройдёт голосование по альтернативному законопроекту на $95,34 млрд – без положения об укреплении границ, а все остальные пункты остались, включая оказание поддержки Украине и Израилю. Шумер считает, что вот в таком виде проект наберёт необходимое количество голосов. Впрочем, это ещё более сомнительно, чем в случае с первоначальным вариантом, поскольку республиканцы предупреждали однозначно: одобрим деньги для Киева только в обмен на ужесточение миграционной политики. Теперь же им предлагают просто отказаться от всех своих требований и пойти на поводу у Белого дома.Однако 7 февраля голосование по второму законопроекту не состоялось. Шумер, как сообщила газета The New York Times, "отправил всех по домам до полудня четверга (20:00 по московскому времени), чтобы дать коллегам-республиканцам ночь на то, чтобы разобраться в себе". Лидер демократического большинства объявил перерыв из-за того, что республиканцы пытались договориться за закрытыми дверями о наборе поправок, которые могли бы возродить дебаты о границе и изменить положения о помощи Украине и Израилю."Конгресс США сейчас не в состоянии нахождения каких-то компромиссов. Правое крыло Республиканской партии будет саботировать практически всё. У них своя игра, их всё устраивает, их электорату совершенно не нужны никакие компромиссы или договорённости ни по Украине, ни по Израилю. Они хотят только то, что им подходит, это ужесточение правил по южной границе и в отношении мигрантов", - отмечает руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлёва.Но такие условия неприемлемы для демократов, поэтому в органах законодательной власти США образовался "тупик, через который, в условиях наличия такой фракционности в Республиканской партии, пройти практически невозможно", добавляет эксперт. По её мнению, дальше будут предлагать какие-то обходные пути: разделят эти вопросы на два разных законопроекта, проводить отдельно помощь по Украине и отдельно меры по укреплению границы, может быть, президент Джо Байден будет издавать исполнительные указы.Попытку принять отдельный законопроект о финансировании для Израиля предпринимал председатель Палаты представителей республиканец Майк Джонсон, но демократы-конгрессмены отклонили документ. Тем мне менее, он намерен вынести инициативу на повторное обсуждение на следующей неделе."Как-то из этого тупика будут пытаться выходить, но абсолютно точно, что идеальный проект, который устроит всех, здесь невозможен", - констатировала Журавлёва, подчеркнув, что по мере приближения президентских выборов, добиться компромисса будет всё сложнее.Администрация всё равно утверждает, что продолжит добиваться от Конгресса выделения дополнительных бюджетных ассигнований. А что, если не получится, есть ли у Белого дома запасной план на тот случай, спросили журналисты советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана."Мы не сфокусированы на "плане Б", мы сфокусированы на "плане А", который заключается в том, чтобы принять двухпартийный законопроект, который обеспечит передачу Украине средств, необходимых ей для обеспечения эффективной защиты и возвращения оккупированных Россией территорий.Масштабам выделяемой Вашингтоном военной помощи нет альтернативы, и время в этом вопросе имеет решающее значение", - ответил он на совместной пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.Действительно, заменить США в плане вооружения ВСУ ни одна другая страна не сможет, даже ресурсов всего Евросоюза не хватит, а время играет не на стороне Киева.Как влияет на ВСУ прекращение военной помощи США, журналисты спросили уже координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби на борту самолёта по пути в штат Нью-Йорк."Командиры на поле боя принимают очень трудные решения. Мы знаем, что в некоторых подразделениях очень тщательно собирают боеприпасы, поскольку начали беспокоиться, что они закончатся. Они выбирают, какие другие системы дальнего действия применять. И россияне это знают, вот почему они запускают беспилотники и ракеты, вынуждая украинцев использовать средства противовоздушной обороны, которые, как они знают, сейчас не восполняются", - заявил чиновник.Именно на острую необходимость усилить систему ПВО в обращениях к западным странам регулярно делают акцент представители украинских властей, включая президента Владимира Зеленского.Сейчас украинская армия испытывает серьёзную нехватку вооружений, в первую очередь в артиллерии, рассказал американской газете The Wall Street Journal представитель Службы безопасности Украины. По его сведениям, на 1 снаряд, выпущенный ВСУ, приходится 10 российских.Отвечая на вопрос о крайнем сроке выделения помощи Соединёнными Штатами, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил: "Я вчера ночью получил последний отчёт из Вашингтона о возможных сценариях развития событий, и некоторые сценарии напоминают остросюжетный детектив. То есть всё очень запутанно, зависит от многих факторов и может продвигаться прямо, влево, вправо".Министр призвал США брать пример с Евросоюза, который 1 февраля со второй попытки одобрил выделение Украине помощи в размере €50 млрд в течение 4 лет (на 2024-2027 годы).Однако и в случае с европейцами Кулебу ждало разочарование.Да и Европе предложить нечегоСША как раз этого и добиваются – чтобы все траты по содержанию Украины в условиях конфронтации с России легли на Европу.Министр обороны Украины Рустем Умеров, как сообщило агентство Bloomberg, направил коллегам из стран ЕС письмо, в котором написал, что ВСУ катастрофически не хватает снарядов, из-за чего по всей линии фронта приходится выстреливать всего 2 000 в день, в то время как ВС РФ - в 3 раза больше."Сам факт отправки такого письма означает признание снарядного голода, что в условиях СВО критично: главной огневой мощью обеих сторон является именно артиллерия, особенно ствольная. <…> Украинцы не говорят об этом публично, как о боеприпасах, но не учитывать это нельзя: ВСУ не получают новые гаубицы. А в ходе контрбатарейной борьбы и благодаря "Ланцетам" количество стволов неуклонно снижается. Советские "Гвоздики" и "Акации" заменять особо нечем, а М777, М109 и PzH 2000 новых не шлют. В условиях тающей арты украинцы пытаются заменять её многочисленными FPV-дронами (в частности, у ВСУ неминуемо будет больше их пусков — это часто единственное их средство поражения), однако "морковка" от РПГ, намотанная на дрон, значительно слабее и наносит меньший ущерб, чем 155/152-мм снаряды", - пишет военный блогер Кирилл Фёдоров.Умеров ещё и лично обратился к Боррелю во время его визита в Киев. Министр обороны сказал ему о необходимости значительно увеличить поставки боеприпасов для ВСУ, а Зеленский, в свою очередь, просил о дополнительных партиях снарядов, дронов и системах ПВО.Того, что Боррель сказал впоследствии на пресс-конференции, украинская элита явно не ожидала."Относительно дронов: вам не нужна помощь. Я побывал на фабриках по производству дронов и был очень-очень удивлён способностью инженеров производить дроны высокого качества", - заявил он.Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире украинского телемарафона возразил европейскому дипломату: не согласился с утверждением, что дронов украинским войскам хватает, много их не бывает, и любая помощь от партнёров будет не лишней для ВСУ.После встречи с Зеленским Боррель напомнил, с начала СВО ЕС предоставил Украине помощь на сумму около €88 млрд, в том числе военную на €28 млрд."Вам нужно больше, и мы должны дать больше, но у меня нет магии. У меня нет волшебной палочки. Возможности оборонной промышленности Европейского союза были очень низкими. Наши вооружённые силы опустошили свои запасы, чтобы дать боеприпасы, которые были у них на складах, вам. Наши вооружённые силы задерживают пополнение собственных складов, чтобы сначала заполнить ваши", - сказал он в эфире телеканала "Рада".Сроки поставки 1 млн снарядов, который ЕС обещал в прошлом году, сдвигаются до конца 2024 года, а до марта смогут поставить около 550 000-600 000 единиц.Промедление в оказании помощи, когда она так нужна, явно выводит из себя Кулебу, а ведь он ставил Евросоюз в пример Америке, ближайшей соратнице Украины."Страдаем, действительно, от снарядного дефицита, и главная цель, конечно, чтобы снарядный дефицит никогда не перешёл в снарядный голод. Масштаб войны и использования Россией артиллерии достигли того уровня, к которому, будем откровенны, европейские склады и оборонная индустрия были не готовы", - заявил министр на пресс-конференции с Боррелем.Одна из немногих европейских стран, увеличивших объём планируемой поддержки Украине, - Германия, но и она изо всех сил трубит, что самостоятельно такую ношу не потянет. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц скажет лично Байдену 9 февраля в Вашингтоне, Украина станет одной из центральных тем переговоров на высшем уровне, как сообщила пресс-служба немецкого политика.Тезис о неспособности Германии самостоятельно оказывать помощь Киеву, пусть она и занимает в списке спонсоров Украины вторую строчку, Шольц начал активно продвигать ещё в преддверии визита в Штаты. Он подчеркнул, что, если его страна останется единственным источником помощи Украине, это грозит "настоящей опасностью"."Германия недостаточно большая, чтобы делать это в одиночку", — заявил канцлер.А в колонке для американской газеты TheWall Street Journal под заголовком "Победа России на Украине поставила бы под угрозу всех нас" Шольц предупредил: "Несмотря на нашу поддержку, Украина вскоре может столкнуться с серьёзной нехваткой оружия и боеприпасов.Некоторые финансы уже исчерпаны, а другие необходимо продлить".Всё, что можно было сделать, уже исчерпано, производственных мощностей для заключения дополнительных рамочных соглашений с промышленностью о поставке большего количества боеприпасов для Украины нет, подтвердила представитель Министерства обороны ФРГ Арне Коллатц на брифинге правительства.Так что план Вашингтона переложить груз финансовой ответственности полностью на Европу, похоже, провалился.На мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке 7 февраля Байден выразил обеспокоенность тем, что союзники Украины бросают её, подчеркнув, что эта страна находится на критической точке конфликта."А мы что делаем? Отступаем?" — посетовал президент США.Без американской помощи ВСУ не были бы внезапно разгромлены, но их упадок неизбежен, пришли к выводу аналитики, чьё мнение опубликовала The New York Times, а у европейских стран нет таких запасов оружия и боеприпасов, как у США, и вряд ли они смогут восполнить этот пробел.Совсем без помощи Украину Запад, конечно, не оставит, но каждый день промедления осложняет положение ВСУ, а также страдает репутация и США, и Европы – вся эта ситуация демонстрирует, как внутриполитические споры заставляют их отворачиваться от своих союзников, находящихся в критической ситуации.

