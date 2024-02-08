Памфилова назвала четверку кандидатов на пост президента России - 08.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240208/1053168680.html
Памфилова назвала четверку кандидатов на пост президента России
Памфилова назвала четверку кандидатов на пост президента России - 08.02.2024 Украина.ру
Памфилова назвала четверку кандидатов на пост президента России
За пост президента России будут бороться четыре кандидата, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
2024-02-08T14:10
2024-02-08T14:10
новости
россия
президентские выборы
цик
владимир путин
слуцкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/08/1051859253_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_2b8b0c76d775435149d7646328b203ed.jpg
За пост будут бороться ранее зарегистрированные самовыдвиженец Владимир Путин и выдвинутые парламентскими партиями Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков ("Новые люди") и Николай Харитонов (КПРФ).Сегодня, 8 февраля, на заседании ЦИК члены комиссии отказали в регистрации Борису Надеждину, Анатолию Баташеву, Сергею Малинковичу и Раде Русских.Президентские выборы в России продлятся с 15 по 17 марта.Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина заявила, что досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта.ЦИК определит результаты выборов президента РФ не позднее 28 марта, и они будут официально опубликованы в течение трех дней после подписания протокола, уточнила Бударина.
https://ukraina.ru/20240206/1053112978.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/08/1051859253_201:0:2930:2047_1920x0_80_0_0_5635fc9bd394eb11ca29ee5aaf08e9a4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, президентские выборы, цик, владимир путин, слуцкий
Новости, Россия, президентские выборы, ЦИК, Владимир Путин, Слуцкий

Памфилова назвала четверку кандидатов на пост президента России

14:10 08.02.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаседание ЦИК РФ
Заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
За пост президента России будут бороться четыре кандидата, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
За пост будут бороться ранее зарегистрированные самовыдвиженец Владимир Путин и выдвинутые парламентскими партиями Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков ("Новые люди") и Николай Харитонов (КПРФ).
Сегодня, 8 февраля, на заседании ЦИК члены комиссии отказали в регистрации Борису Надеждину, Анатолию Баташеву, Сергею Малинковичу и Раде Русских.
Президентские выборы в России продлятся с 15 по 17 марта.
Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина заявила, что досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта.
ЦИК определит результаты выборов президента РФ не позднее 28 марта, и они будут официально опубликованы в течение трех дней после подписания протокола, уточнила Бударина.
- РИА Новости, 1920, 06.02.2024
6 февраля, 12:18
"Обеспечить безопасность жизни и здоровья": в ДНР объяснили присутствие Росгвардии на выборахСотрудники Росгвардии будут обеспечивать безопасность работников избирательных комиссий и избирателей, заявил председатель Избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий
 
НовостиРоссияпрезидентские выборыЦИКВладимир ПутинСлуцкий
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:00Олимпиада-1984 в Сараево: Как Тито уел СССР даже после своей смерти
15:55В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автобус с мирными жителями - Гладков
15:48Воздухофлотский проспект в Киеве переименовали в честь ВСУ
15:28Восемь процентов мобилизованных и изгнание великих русских из Сум. "Чому Менделєєв та Кожедуб – не ок?"
15:12Финско-российская граница останется закрытой до 14 апреля - правительство Финляндии
14:41Нидерланды заморозили более €660 млн российских активов
14:15Прорыв блокады: Трухачёв о визите Такера Карлсона в Москву и его интервью с Путиным
14:10Вучич подтвердил участие в саммите Западные Балканы - Украина в Тиране
14:10Памфилова назвала четверку кандидатов на пост президента России
13:55Движемся в нужном направлении: Насонов назвал верный признак перехода России в масштабное наступление
13:53Александр Кофман: Россия погрузилась в кровавую купель войны с хомо нацистикусами и хомо либералусами
13:50Песков высказался о реакции на интервью журналиста Карлсона с Путиным
13:48Пришли за сыном - уже служит в ВСУ. Тогда военкомы избили и забрали отца
13:47Бунт Порошенко и новая программа оппозиции
13:41"Уже выполняет приказы Кремля". Почему Запад бьётся в истерике из-за приезда Такера Карлсона в Москву
13:19Следователи вычислили офицеров ВСУ, обстрелявших Лисичанск
13:18У Евросоюза нет "волшебной палочки", чтобы дать Украине больше снарядов - Боррель
13:01Колумбийцы в ВСУ, падение духа, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 февраля
12:58В Никополе расстреляли автомобиль, погиб заместитель мэра
12:53От попрошайки до вора: пользователи Сети предложили Зеленскому найти другую работу
Лента новостейМолния