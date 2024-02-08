Памфилова назвала четверку кандидатов на пост президента России
За пост президента России будут бороться четыре кандидата, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
За пост будут бороться ранее зарегистрированные самовыдвиженец Владимир Путин и выдвинутые парламентскими партиями Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков ("Новые люди") и Николай Харитонов (КПРФ).
Сегодня, 8 февраля, на заседании ЦИК члены комиссии отказали в регистрации Борису Надеждину, Анатолию Баташеву, Сергею Малинковичу и Раде Русских.
Президентские выборы в России продлятся с 15 по 17 марта.
Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина заявила, что досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта.
ЦИК определит результаты выборов президента РФ не позднее 28 марта, и они будут официально опубликованы в течение трех дней после подписания протокола, уточнила Бударина.
6 февраля, 12:18"Обеспечить безопасность жизни и здоровья": в ДНР объяснили присутствие Росгвардии на выборахСотрудники Росгвардии будут обеспечивать безопасность работников избирательных комиссий и избирателей, заявил председатель Избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий