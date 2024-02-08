https://ukraina.ru/20240208/1053168680.html

Памфилова назвала четверку кандидатов на пост президента России

Памфилова назвала четверку кандидатов на пост президента России - 08.02.2024 Украина.ру

Памфилова назвала четверку кандидатов на пост президента России

За пост президента России будут бороться четыре кандидата, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова

2024-02-08T14:10

2024-02-08T14:10

2024-02-08T14:10

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россия

президентские выборы

цик

владимир путин

слуцкий

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За пост будут бороться ранее зарегистрированные самовыдвиженец Владимир Путин и выдвинутые парламентскими партиями Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков ("Новые люди") и Николай Харитонов (КПРФ).Сегодня, 8 февраля, на заседании ЦИК члены комиссии отказали в регистрации Борису Надеждину, Анатолию Баташеву, Сергею Малинковичу и Раде Русских.Президентские выборы в России продлятся с 15 по 17 марта.Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина заявила, что досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта.ЦИК определит результаты выборов президента РФ не позднее 28 марта, и они будут официально опубликованы в течение трех дней после подписания протокола, уточнила Бударина.

https://ukraina.ru/20240206/1053112978.html

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новости, россия, президентские выборы, цик, владимир путин, слуцкий