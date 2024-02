https://ukraina.ru/20240208/1053163834.html

Колумбийцы в ВСУ, падение духа, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 февраля

Колумбийцы в ВСУ, падение духа, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 февраля - 08.02.2024 Украина.ру

Колумбийцы в ВСУ, падение духа, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 февраля

Колумбийцы пополняют ряды Вооружённых сил Украины, сообщили СМИ. Американские СМИ сообщили о падении боевого духа у бойцов ВСУ. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2024-02-08T13:01

2024-02-08T13:01

2024-02-08T13:02

хроники

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/08/1053163496_123:107:1924:1120_1920x0_80_0_0_147706d05d7bbfa9fa5012c6da6f46ae.jpg

Как сообщило агентство Associated Press, в Вооружённых силах Украины служат "сотни" наёмников из Колумбии."Ряды украинских войска истощены двумя годами войны ... Колумбия имеет вторую по величине армию в Латинской Америке после Бразилии. Ежегодно в отставку уходят более 10 тысяч человек. И сотни отправляются воевать на Украину, где многие зарабатывают в четыре раза больше, чем опытные сержанты в Колумбии, а то и больше", - указывалось в сообщении агентства.Оно взяло интервью у некоторых воюющих на стороне ВСУ колумбийцев. Один из них — с позывным "Чечо" - заявил, что их группе пришлось покинуть позиции."Я думал, что умру ... Мы встали и решили бежать с позиции, чтобы спасти наши жизни... Спрятаться было негде", - описывал он бегство с позиций.По словам "Чечо", он поехал на Украину в сентябре 2023 года. По его оценкам, только в его подразделении было около 100 других наемников из Колумбии.Ранее, 7 февраля, телеграм-канал "Донбасс решает" опубликовал видео с ликвидированным наёмником из Колумбии."Колумбийский наёмник ВСУ нашёл свою смерть в степях Донбасса. Контрактник был ликвидирован в районе Новомихайловки (ДНР) морпехами Тихоокеанского флота. При осмотре его личных вещей обнаружен паспорт гражданина Колумбии, контракт с Минобороны Украины и другие документы, подтверждающие его причастность к наемнической деятельности на стороне киевского режима", - указывалось в подписи к видео.Также были показаны документы наёмника на имя Хайро Баамона Санчеса.Кроме того, ряд телеграм-каналов сообщил и об уничтожении наёмника Джонатана Чимбако.Местом службы большинства наёмников из Колумбии является подразделение "Карпатская сечь". Как рассказывали украинские командиры подразделения осенью 2022 года, часть наёмников из Колумбии считает, что таким образом "возвращает долг России", обвиняя последнюю в поддержке левых движений в Колумбии, а также "Революционных вооружённых сил Колумбии" (FARC).Падение духаКак сообщило американское издание The Washington Post, помимо нехватки боеприпасов украинским военным не хватает пехоты, новобранцев мало, бойцы на передовой истощаются и падают духом."Украинские военные сталкиваются с критической нехваткой пехоты, что приводит к истощению и снижению боевого духа на передовой, сообщили на этой неделе военнослужащие на фронте – опасная новая динамика для Киева", - указывалось в публикации.В интервью, проведенных в последние дни на линии фронта, почти десяток солдат и командиров рассказали The Washington Post, что дефицит личного состава является их самой острой проблемой сейчас.Так, командир одного из батальонов механизированной бригады, воюющей в Донбассе, рассказал, что его подразделение сейчас насчитывает менее 40 пехотинцев – солдат, которые находятся в окопах на передовой и сдерживают атаки. По словам командира, полностью укомплектованный батальон должен насчитывать более 200 бойцов.Другой командир пехотного батальона другой бригады сказал, что его подразделение так же истощено.Командир батальона по имени Александр сообщил, что роты в его подразделении в среднем укомплектованы на 35% от потребности. По словам Александра, за последние 5 месяцев в его батальон отправили 5 человек.Ещё один командир батальона из штурмовой бригады говорит, что это типичная ситуация для подразделений, выполняющих боевые задачи.Как рассказал Александр, новобранцы, как правило, плохо подготовлены, что создает дилемму: отправлять ли кого-то немедленно на поле боя, поскольку подкрепление крайне необходимо, даже если люди могут быть ранены или убиты из-за отсутствия необходимых знаний"В основе всего лежит нехватка людей. Куда мы идём? Я не знаю. Позитивной перспективы нет. Абсолютно никакой. Это закончится большим количеством смертей, глобальным провалом. И скорее всего, я думаю, фронт где-то обвалится", - заявил Александр.Замкомандира пехотного батальона Никита также заявил о нехватке личного состава."У нас прямая проблема с личным составом. Потому что это война, и именно пехота в обороне погибает. Я разговариваю со своими друзьями, с офицерами других подразделений, с пехотинцами – везде почти одинаковая ситуация", - отметил он.Недостаток боеприпасов и оружия также является проблемой. Командир, чье подразделение недавно было передислоцировано на новый участок фронта на востоке Украины, рассказал, что получил 10 снарядов для двух гаубиц.Однако нехватка личного состава может иметь эффект домино, говорят украинские военнослужащие на местах."Их надо кем-то заменить, их некем заменить, поэтому они сидят там дольше, их боевой дух падает, они болеют или получают обморожения. Они исчерпываются. Их некем заменить. Фронт трещит. Фронт разваливается. Почему мы не можем их заменить? Потому что у нас нет людей, никто не идет в армию. Почему никто не идет в армию? Потому что государство не сказало людям, что надо идти в армию. Государство не смогло объяснить людям, что надо идти в армию. Те, кто знал, что надо идти, они уже все разбежались", - заявил Александр.Также военные пожаловались на связанный с этим малый срок отдыха для тех военных, которых отправляют на ротацию.В то же время, военные эксперты указывают на то, что часть бригад украинское командование бережёт, не бросая их бой. Так, в конце января российский военный обозреватель Алексей Суконкин проанализировал открытые официальные данные Минобороны России и обнаружил, что на фронте от одного до двух месяцев отсутствуют 52 из 120 бригад ВСУ. То есть 43% ВСУ находятся сейчас в резерве или на переформировании."Как известно, украинское руководство заявило, что в наступившем году намерено мобилизовать 500 тыс. человек, необходимых для компенсации понесённых потерь. Вероятно, через месяц-два указанные выше соединения будут полностью восстановлены и будут обладать достаточно высоким уровнем боеспособности. С чем и предстоит нам встретиться в военной кампании 2024 года", - цитировал Суконкина "Царьград".По его словам, такое количество отсутствующих на фронте бригад может быть как свидетельством тяжелейших потерь, понесённых ВСУ в 2023 году, так и быть резервным ударным кулаком, который планируют вернуть на фронт.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 81 удар по территории этого региона России.На донецком направлении ВСУ совершили 36 обстрелов, на горловском — 38 обстрелов, на ясиноватском — 4 обстрела, на волновахском — 3 обстрела, выпустив 270 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении одного гражданского лица. Также ранения получили 5 сотрудников МЧС ДНР.Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения, 1 транспортное средство и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка в общей сложности 6 снарядов калибром 155 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки — 3 снаряда калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 3 снаряда калибром 155 мм, по Ясиноватскому району — 3 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 21 снаряд из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 21 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Збурьевка — 2; Песчановка — 5; Алёшки— 5; Новая Маячка — 2; Днепряны — 4; Козачьи Лагеря — 3", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 16 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Корсунка, Алешки, Голая Пристань. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Позднее администрация Горностаевского муниципального округа сообщила о прилётах со стороны ВСУ."Зафиксировано 2 "прилёта" снарядов крупного калибра с правого берега по району Горностаевки. Продолжается активность дронов врага над Каирами и другими береговыми участками. Работа мобильной связи остается неустойчивой", - указывалось в сообщении.Утром 8 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В городе Белгороде после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ пострадали 3 человека. Мужчина с осколочным ранением головы и контузией находится в городской больнице №2 города Белгорода, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Мужчине с баротравмой помощь оказана на месте, от госпитализации он отказался. С ушибленными ранами верхних и нижних конечностей в травмпункт самостоятельно обратилась женщина – после оказанной медицинской помощи пострадавшая направлена на амбулаторное лечение. Повреждения выявлены в 54 квартирах пяти многоквартирных домов, 9 частных домовладениях и 11 хозсубъектах. Также повреждены 36 автомобилей", - писал Гладков.Кроме того, в Белгородском районе в селе Новая Деревня был сбит украинский БПЛА. Обошлось без последствий на земле. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в поселке Разумное – пострадали 6 частных жилых домовладений, теплица и 10 автомобилей. Пострадавших не было.Также в Грайворонском городском округе в селе Пороз двумя дронами-камикадзе был атакован инфраструктурный объект связи. Также в селе с БПЛА был сброшен осколочный боеприпас на экскаватор. Никто не пострадал. По окраине села Рождественка было выпущено 4 миномётных снаряда. Обошлось без последствий.Помимо этого в Краснояружском районе под миномётный обстрел попала окраина села Вязовое – было зафиксировано 3 прилёта. Пострадавших и разрушений не было."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено 6 миномётных снарядов. Есть двое пострадавших – у мужчины осколочное ранение верхней конечности, у женщины контузия. Пострадавшие находятся в городской больнице №2 города Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. В результате обстрела есть повреждения на одном производственном предприятии, также повреждены 10 автомобилей. Под миномётный обстрел попало село Новая Таволжанка – установлено 10 прилетов. Пострадавших нет. Различные повреждения выявлены в трёх частных домовладениях: посечены кровли, фасады и окна. Также поврежден один автомобиль. Над селом Батрацкая Дача системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Никто не пострадал. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ в посёлке Маслова Пристань в одном частном домовладении выявлены повреждения. По поселку Ленинский выпущено 6 миномётных снарядов. Пострадавших и разрушений нет", - указывалось в сводке.Утром 8 февраля Минобороны России сообщило о сбитом над Крымом украинском беспилотнике."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым", - отмечалось в сообщении.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240208/1053157769.html

https://ukraina.ru/20240207/1053149569.html

https://ukraina.ru/20240207/1053136128.html

https://ukraina.ru/20240207/1053128101.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив