https://ukraina.ru/20240208/1053160843.html

Пленных азовцев* на Украине записали в пропавших: новых наберут на улицах

Пленных азовцев* на Украине записали в пропавших: новых наберут на улицах - 08.02.2024 Украина.ру

Пленных азовцев* на Украине записали в пропавших: новых наберут на улицах

Руководство Украины намерено блокирует российские ресурсы с информацией о сдавшихся в плен, сообщил телеграм-канал "НемеZида"

2024-02-08T12:31

2024-02-08T12:31

2024-02-08T12:31

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На фоне происходящей на Украине мобилизации источник привел один показательный пример отношения киевской власти к собственным солдатам.Владислав Курка - нацист из Азова*, по официальным данным Национальной полиции Украины пропал без вести в Мариуполе 18 июня 2022 года.Однако в открытых источниках есть видео с тем самым пропавшим без вести Куркой. Он сдался в российский плен в мае 2022 года на заводе Азовсталь.В октябре 2023 года Следственный комитет РФ в официальном телеграм-канале опубликовал видео Куркой. На видео он представился и сообщил, в каких преступлениях его обвиняют. В частности, в незаконных методах ведения войны, покушении на убийство гражданских, умышленном уничтожении гражданской инфраструктуры.Курка и двое его сослуживцев рассказали, как обстреливали из миномётов аэропорт в Мариуполе, а также частный сектор, осознавая, что там находятся мирные жители.В СК уточнили, что Курка принял решение стрелять по жилому массиву, чтобы напугать мирное население, которое было настроено против военнослужащих батальона "Азов"*. Нацисты намерено выставили миномет по координатам трёх жилых домов. В период с 5 по 10 марта 2022 года произведены не менее 100 выстрелов осколочно-фугасными минами.Донецкий суд назначил Курке наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Для СМИ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прилагает максимум усилий по спасению и возвращению своих солдат. "Фактически их признали пропавшими без вести, несмотря на то, что сведения о пленных и осужденных нацистах находятся в открытом доступе", - пишет источник."Киев блокирует доступ к российским интернет-ресурсам для своих граждан, пытаясь скрыть правду. А судьбы своих солдат и их семей укрорейху безразличны. Куда проще написать: "ОСОБА, ЗНИКЛА БЕЗВІСТИ" [человек пропал без вести, укр.], чем выплачивать пособия семье и прилагать усилия по возвращению своих "героев", - пишет источник. "А новых солдат военкомы наберут, им задача поставлена", добавил источник.Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.Украинские военкомы ранее похитили одессита прямо из маршрутки. Соответствующее видео появилось в местных телеграм-каналах. Этот ролик - один из множества других, опубликованных из этого города за последние дни.19 января в сети появилось видео, на котором одесские военкомы проверяют сразу всех мужчин призывного возраста. Кто-то из пользователей даже пошутил, что "в уставе НАТО нигде не написано, что солдата в первую очередь надо своровать и штыками гнать на фронт".За пару дней до этого в сети распространилось видео, на котором "белая ведьма" выгнала военкомов из одесской маршрутки. Женщина напугала военкомов, что они будут наказаны "до 18 колена". Другая дама, находившаяся в салоне, предложила первой не мелочиться и в следующий раз представляться черной ведьмой, а проклятия слать посущественнее. Например, угрожать эректильной дисфункцией.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре прошлого года местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.*террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20240126/1052923606.html

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новости, украина, "азов", азовсталь, мариуполь, нацисты, владимир зеленский, ск рф