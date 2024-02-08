Спецпроект
Мультимедийная конференция
Начало 9 февраля в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).
Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"
Выделяя Украине огромные средства, Запад требует от нее активизации боевых действий, нового наступления на фронтах. Необходимость выполнять эту непосильную задачу привела к обострению политического противостояния на Украине.
Развивается конфликт между президентом Зеленским и главкомом Залужным, в поддержку которого выступила целая коалиция политических тяжеловесов – Порошенко, Тимошенко, Кличко.
Эксперты ответят на следующие вопросы:
- Чего Запад хочет от Украины?
- Что Украина может дать Западу?
- Чем закончится нынешний кризис?
Участники:
- депутат Государственной Думы ФС РФ, член комитета по международным делам Дмитрий БЕЛИК;
- американист, профессор Института медиа Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ;
- руководитель экспертной группы Научного центра Евразийской интеграции Олег НОГИНСКИЙ;
- заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван СКОРИКОВ;
- политический аналитик Олег ХАВИЧ.
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.
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