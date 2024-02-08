Спецпроект - 08.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240208/1053142804.html
Спецпроект
Спецпроект - 08.02.2024 Украина.ру
Спецпроект
Мультимедийная конференция
2024-02-08T02:17
2024-02-08T02:17
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/07/1053149114_0:105:1474:934_1920x0_80_0_0_b886377c17759abfe623a1751a0058a1.jpg.webp
Начало 9 февраля в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"Выделяя Украине огромные средства, Запад требует от нее активизации боевых действий, нового наступления на фронтах. Необходимость выполнять эту непосильную задачу привела к обострению политического противостояния на Украине. Развивается конфликт между президентом Зеленским и главкомом Залужным, в поддержку которого выступила целая коалиция политических тяжеловесов – Порошенко, Тимошенко, Кличко.Эксперты ответят на следующие вопросы:- Чего Запад хочет от Украины?- Что Украина может дать Западу?- Чем закончится нынешний кризис?Участники:- депутат Государственной Думы ФС РФ, член комитета по международным делам Дмитрий БЕЛИК;- американист, профессор Института медиа Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ;- руководитель экспертной группы Научного центра Евразийской интеграции Олег НОГИНСКИЙ;- заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван СКОРИКОВ;- политический аналитик Олег ХАВИЧ.Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/07/1053149284_0:0:1080:1920_1920x0_80_0_0_e5e71179452a091df5d0511c8604a435.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости
Новости

Спецпроект

02:17 08.02.2024
 
© Украина.руУкраинское досье. Зеленский или Залужный: на кого ставит Запад?
Украинское досье. Зеленский или Залужный: на кого ставит Запад? - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Украина.ру
Читать в
Мультимедийная конференция
Начало 9 февраля в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).
Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"
Выделяя Украине огромные средства, Запад требует от нее активизации боевых действий, нового наступления на фронтах. Необходимость выполнять эту непосильную задачу привела к обострению политического противостояния на Украине.
Развивается конфликт между президентом Зеленским и главкомом Залужным, в поддержку которого выступила целая коалиция политических тяжеловесов – Порошенко, Тимошенко, Кличко.
Эксперты ответят на следующие вопросы:
- Чего Запад хочет от Украины?
- Что Украина может дать Западу?
- Чем закончится нынешний кризис?
Участники:
- депутат Государственной Думы ФС РФ, член комитета по международным делам Дмитрий БЕЛИК;
- американист, профессор Института медиа Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ;
- руководитель экспертной группы Научного центра Евразийской интеграции Олег НОГИНСКИЙ;
- заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван СКОРИКОВ;
- политический аналитик Олег ХАВИЧ.
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.
Аккредитация: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
 
Новости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30 Демилитаризованная зона в условиях спецоперации
05:20Добровольно принудительно. Почему закон о мобилизации внес раскол во всех ветвях власти Украины
05:10Будущие неприятности военкомов и гарантии России украинскому бизнесу. Эксперты о будущем Украины
05:00Алексей Анпилогов о том, как меняется "интеллект" беспилотников и где искать выход из позиционного тупика
04:50Фактор неопределенности: эксперт объяснил, какую важную роль на "прозрачном" фронте играют минные поля
04:40Спутники, тепловизоры, БПЛА и РЛС: Алексей Анпилогов раскрыл, как работает новая фронтовая разведка
04:33Роман Насонов: Россия накрыла "Океан" и охотится на сказочных персонажей, а ВСУ бесславно бросят Авдеевку
04:30Война в прямом эфире: эксперт объяснил, как бойцы с "гоупрошками" и FPV-дронами штурмуют позиции ВСУ
04:20"В воздухе постоянно что-то жужжит": военный эксперт о том, почему фронту нужна армия дронов и РЭБ
04:10Военный эксперт объяснил, как "прозрачность фронта" помогает точно бить по ВСУ и создавать новое оружие
04:00Разведчик Кастет о том, как наши солдаты прикрывают друг друга своими телами и выхаживают щенков
03:50Военный эксперт раскрыл, почему ВСУ не хватает боеприпасов и как Запад посадил Украину на "снарядный ИВЛ"
03:40Противник устал: военный эксперт назвал условия, при которых ВС РФ перейдут в стратегическое наступление
03:30Запорожский фронт: эксперт о том, как ВС РФ занимают высоты, пока Киев собирается в новый "контрнаступ"
03:20Нужно расчистить небо: политолог объяснил, как украинские FPV-дроны могут помешать наступлению армии РФ
03:15Рабы, живущие в катакомбах. Вероятные последствия украинского законопроекта о мобилизации
03:00Карманные РЭБ, "мангалы" и рыбацкие сети: военный эксперт рассказал, как бойцы отбивают атаки дронов
02:17Спецпроект
00:35Дмитрий Выдрин о чем будет интервью Путина Такеру и почему Запад захлебнется своей кровью на Украине
18:15"Это будет сюрприз": к годовщине Крымской весны в Алуште запустят новый фонтан
Лента новостейМолния