https://ukraina.ru/20240208/1053142804.html

Спецпроект

Спецпроект - 08.02.2024 Украина.ру

Спецпроект

Мультимедийная конференция

2024-02-08T02:17

2024-02-08T02:17

2024-02-08T02:17

новости

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Начало 9 февраля в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"Выделяя Украине огромные средства, Запад требует от нее активизации боевых действий, нового наступления на фронтах. Необходимость выполнять эту непосильную задачу привела к обострению политического противостояния на Украине. Развивается конфликт между президентом Зеленским и главкомом Залужным, в поддержку которого выступила целая коалиция политических тяжеловесов – Порошенко, Тимошенко, Кличко.Эксперты ответят на следующие вопросы:- Чего Запад хочет от Украины?- Что Украина может дать Западу?- Чем закончится нынешний кризис?Участники:- депутат Государственной Думы ФС РФ, член комитета по международным делам Дмитрий БЕЛИК;- американист, профессор Института медиа Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ;- руководитель экспертной группы Научного центра Евразийской интеграции Олег НОГИНСКИЙ;- заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван СКОРИКОВ;- политический аналитик Олег ХАВИЧ.Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости