https://ukraina.ru/20240208/1053135233.html

Запорожский фронт: эксперт о том, как ВС РФ занимают высоты, пока Киев собирается в новый "контрнаступ"

Запорожский фронт: эксперт о том, как ВС РФ занимают высоты, пока Киев собирается в новый "контрнаступ" - 08.02.2024 Украина.ру

Запорожский фронт: эксперт о том, как ВС РФ занимают высоты, пока Киев собирается в новый "контрнаступ"

На Запорожье и ВС РФ и ВСУ ведут активную оборону. Между сторонами постоянно идут тактические перепалки. Бойцы сосредоточились не на масштабных задачах, а на улучшении своих позиций. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов

2024-02-08T03:30

2024-02-08T03:30

2024-02-08T03:30

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Запорожский фронт сейчас относительно затих. Но нельзя сказать, что там ничего не происходит. Российские бойцы и ВСУ ведут активную оборону. Между сторонами постоянно идут тактические перепалки. Нельзя сказать, что сейчас противник там владеет инициативой, рассказал военный.ВСУ заявляют про новый "контрнаступ", но они еще не оправились от первого. Какое-то количество частей и соединений ВСУ перестало существовать, а некоторые бригады приходится собирать и формировать с нуля, добавил офицер.Сейчас ВС РФ сосредоточились не на масштабных задачах, а на улучшении своих позиций на всех участках фронта. Бойцы занимают высоты, с которых удобнее держать оборону и наносить огневое поражение ВСУ. Есть попытки выйти на берега рек, где удобнее оборудовать позиции, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240207/1053124421.html

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запорожское направление

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новости, россия, украина, запорожское направление, кирилл буданов, вс рф, запорожье, бои, наступление, всу