Запорожский фронт: эксперт о том, как ВС РФ занимают высоты, пока Киев собирается в новый "контрнаступ"
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКонтрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
На Запорожье и ВС РФ и ВСУ ведут активную оборону. Между сторонами постоянно идут тактические перепалки. Бойцы сосредоточились не на масштабных задачах, а на улучшении своих позиций. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
Запорожский фронт сейчас относительно затих. Но нельзя сказать, что там ничего не происходит. Российские бойцы и ВСУ ведут активную оборону. Между сторонами постоянно идут тактические перепалки. Нельзя сказать, что сейчас противник там владеет инициативой, рассказал военный.
"Да, [глава ГУР Украины Кирилл] Буданов заявил, что ВСУ собираются наступать. Но он сказал, что якобы наступление России выдохнется через пару месяцев. А мы ни о каком наступлении не заявляли. Мы просто делаем свою работу", - подчеркнул Шкурлатов.
ВСУ заявляют про новый "контрнаступ", но они еще не оправились от первого. Какое-то количество частей и соединений ВСУ перестало существовать, а некоторые бригады приходится собирать и формировать с нуля, добавил офицер.
Сейчас ВС РФ сосредоточились не на масштабных задачах, а на улучшении своих позиций на всех участках фронта. Бойцы занимают высоты, с которых удобнее держать оборону и наносить огневое поражение ВСУ. Есть попытки выйти на берега рек, где удобнее оборудовать позиции, резюмировал собеседник Украина.ру.
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