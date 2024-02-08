"В воздухе постоянно что-то жужжит": военный эксперт о том, почему фронту нужна армия дронов и РЭБ
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабота разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения на Запорожском направлении
Государству и обществу нужно выработать алгоритм бесперебойного снабжения фронта беспилотниками и средствами РЭБ и БПЛА. Это расходный материал, на фронте их должно быть очень много. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
Система гособоронзаказа - очень сложная, забюрократизированная и занимает много времени. А фронту нужна постоянная подпитка. БПЛА и средства РЭБ — это расходный материал, на фронте их должно быть очень много, рассказал военный.
Государству и обществу нужно выработать алгоритм бесперебойного снабжения фронта в этом компоненте. Потому что ВСУ сосредоточены именно на том, чтобы нарастить свою ударную группировку дронов, добавил офицер.
"Повторюсь, люди с фронта мне говорят: "В воздухе что-то постоянно жужжит, висит. Мы постоянно чувствуем, что мы находимся под ударом". Это морально выматывает людей. Кроме того, противник нас немного опережает по числу FPV-дронов с приборами ночного виденья", - подчеркнул Шкурлатов.
Я уверен, что отставание в беспилотниках Россия сможет сократить. Но эту проблему нельзя откладывать в долгий ящик. Каждый день — это жизни российских солдат и офицеров и приближение нашей общей Победы, резюмировал собеседник Украина.ру.
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