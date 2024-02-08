"В воздухе постоянно что-то жужжит": военный эксперт о том, почему фронту нужна армия дронов и РЭБ - 08.02.2024 Украина.ру
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"В воздухе постоянно что-то жужжит": военный эксперт о том, почему фронту нужна армия дронов и РЭБ
"В воздухе постоянно что-то жужжит": военный эксперт о том, почему фронту нужна армия дронов и РЭБ - 08.02.2024 Украина.ру
"В воздухе постоянно что-то жужжит": военный эксперт о том, почему фронту нужна армия дронов и РЭБ
Государству и обществу нужно выработать алгоритм бесперебойного снабжения фронта беспилотниками и средствами РЭБ и БПЛА. Это расходный материал, на фронте их должно быть очень много. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
2024-02-08T04:20
2024-02-08T04:20
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россия
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беспилотники
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фронт
вооружение
бпла
снабжение
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Система гособоронзаказа - очень сложная, забюрократизированная и занимает много времени. А фронту нужна постоянная подпитка. БПЛА и средства РЭБ — это расходный материал, на фронте их должно быть очень много, рассказал военный.Государству и обществу нужно выработать алгоритм бесперебойного снабжения фронта в этом компоненте. Потому что ВСУ сосредоточены именно на том, чтобы нарастить свою ударную группировку дронов, добавил офицер.Я уверен, что отставание в беспилотниках Россия сможет сократить. Но эту проблему нельзя откладывать в долгий ящик. Каждый день — это жизни российских солдат и офицеров и приближение нашей общей Победы, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240207/1053118387.html
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новости, россия, дроны, беспилотники, рэб, фронт, вооружение, бпла, снабжение, украина, сво
Новости, Россия, дроны, беспилотники, РЭБ, фронт, вооружение, БПЛА, снабжение, Украина, СВО

"В воздухе постоянно что-то жужжит": военный эксперт о том, почему фронту нужна армия дронов и РЭБ

04:20 08.02.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабота разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения на Запорожском направлении
Работа разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Государству и обществу нужно выработать алгоритм бесперебойного снабжения фронта беспилотниками и средствами РЭБ и БПЛА. Это расходный материал, на фронте их должно быть очень много. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
Система гособоронзаказа - очень сложная, забюрократизированная и занимает много времени. А фронту нужна постоянная подпитка. БПЛА и средства РЭБ — это расходный материал, на фронте их должно быть очень много, рассказал военный.
Государству и обществу нужно выработать алгоритм бесперебойного снабжения фронта в этом компоненте. Потому что ВСУ сосредоточены именно на том, чтобы нарастить свою ударную группировку дронов, добавил офицер.
"Повторюсь, люди с фронта мне говорят: "В воздухе что-то постоянно жужжит, висит. Мы постоянно чувствуем, что мы находимся под ударом". Это морально выматывает людей. Кроме того, противник нас немного опережает по числу FPV-дронов с приборами ночного виденья", - подчеркнул Шкурлатов.
Я уверен, что отставание в беспилотниках Россия сможет сократить. Но эту проблему нельзя откладывать в долгий ящик. Каждый день — это жизни российских солдат и офицеров и приближение нашей общей Победы, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Вчера, 07:17
Алексей Самойлов: Россия возьмет Харьков без штурма, если ВСУ устроят взрывы на Северском ДонцеАктивность российских разведгрупп в Сумской и Харьковской областях связана с проблемой обеспечения безопасности воздушных перелетов, считает участник международного движения "Другая Украина", политический аналитик, кандидат географических наук Алексей Самойлов
 
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