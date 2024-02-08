https://ukraina.ru/20240208/1053132939.html

"В воздухе постоянно что-то жужжит": военный эксперт о том, почему фронту нужна армия дронов и РЭБ

"В воздухе постоянно что-то жужжит": военный эксперт о том, почему фронту нужна армия дронов и РЭБ - 08.02.2024 Украина.ру

"В воздухе постоянно что-то жужжит": военный эксперт о том, почему фронту нужна армия дронов и РЭБ

Государству и обществу нужно выработать алгоритм бесперебойного снабжения фронта беспилотниками и средствами РЭБ и БПЛА. Это расходный материал, на фронте их должно быть очень много. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов

2024-02-08T04:20

2024-02-08T04:20

2024-02-08T04:20

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Система гособоронзаказа - очень сложная, забюрократизированная и занимает много времени. А фронту нужна постоянная подпитка. БПЛА и средства РЭБ — это расходный материал, на фронте их должно быть очень много, рассказал военный.Государству и обществу нужно выработать алгоритм бесперебойного снабжения фронта в этом компоненте. Потому что ВСУ сосредоточены именно на том, чтобы нарастить свою ударную группировку дронов, добавил офицер.Я уверен, что отставание в беспилотниках Россия сможет сократить. Но эту проблему нельзя откладывать в долгий ящик. Каждый день — это жизни российских солдат и офицеров и приближение нашей общей Победы, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240207/1053118387.html

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новости, россия, дроны, беспилотники, рэб, фронт, вооружение, бпла, снабжение, украина, сво