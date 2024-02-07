https://ukraina.ru/20240207/1053126407.html

Бездонная бочка: военный эксперт о том, почему кредиты ЕС не помогут Киеву реанимировать бригады ВСУ

Бездонная бочка: военный эксперт о том, почему кредиты ЕС не помогут Киеву реанимировать бригады ВСУ - 07.02.2024 Украина.ру

Бездонная бочка: военный эксперт о том, почему кредиты ЕС не помогут Киеву реанимировать бригады ВСУ

ЕС согласился выделить Украине новый транш с жесткими требованиями: соблюдение прав человека, соблюдение законности и борьба с коррупцией. Но для Киева это невыполнимые условия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов

2024-02-07T04:30

2024-02-07T04:30

2024-02-07T04:30

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Евросоюз принял решение выделить Украины 60 миллиардов евро. Причем этот транш растянут на пять лет. Из них 17 миллиардов пойдет на Украину в виде безвозвратных грантов, то есть безвозмездно. Остальная сумма - это кредит, рассказал военный.Кроме того, ЕС наложил жесткие ограничения, эти средства могут быть выделены при нескольких условиях: соблюдение прав человека, соблюдение законности и борьба с коррупцией, добавил эксперт.До бригад ВСУ эта сумма дойдет уже ополовиненная со всеми коррупционными издержками. Восстановить соединения, которые уничтожены под ноль и требуют переформирования, будет невозможно, добавил он.Главная проблема ВСУ не в деньгах и даже не в оружии. Главная проблема — это нехватка людей. На Украине нет мотивированных профессионалов, все они были утилизированы в первые 1,5 года СВО, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240206/1053116617.html

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новости, украина, ес, кредит, всу, деньги, оружие, коррупция, сво, евросоюз