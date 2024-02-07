https://ukraina.ru/20240207/1053126407.html
Бездонная бочка: военный эксперт о том, почему кредиты ЕС не помогут Киеву реанимировать бригады ВСУ
Бездонная бочка: военный эксперт о том, почему кредиты ЕС не помогут Киеву реанимировать бригады ВСУ - 07.02.2024 Украина.ру
Бездонная бочка: военный эксперт о том, почему кредиты ЕС не помогут Киеву реанимировать бригады ВСУ
ЕС согласился выделить Украине новый транш с жесткими требованиями: соблюдение прав человека, соблюдение законности и борьба с коррупцией. Но для Киева это невыполнимые условия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
2024-02-07T04:30
2024-02-07T04:30
2024-02-07T04:30
новости
украина
ес
кредит
всу
деньги
оружие
коррупция
сво
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/07/1043343489_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_0a13bbe76ef4f388c877d3afe972978f.jpg
Евросоюз принял решение выделить Украины 60 миллиардов евро. Причем этот транш растянут на пять лет. Из них 17 миллиардов пойдет на Украину в виде безвозвратных грантов, то есть безвозмездно. Остальная сумма - это кредит, рассказал военный.Кроме того, ЕС наложил жесткие ограничения, эти средства могут быть выделены при нескольких условиях: соблюдение прав человека, соблюдение законности и борьба с коррупцией, добавил эксперт.До бригад ВСУ эта сумма дойдет уже ополовиненная со всеми коррупционными издержками. Восстановить соединения, которые уничтожены под ноль и требуют переформирования, будет невозможно, добавил он.Главная проблема ВСУ не в деньгах и даже не в оружии. Главная проблема — это нехватка людей. На Украине нет мотивированных профессионалов, все они были утилизированы в первые 1,5 года СВО, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240206/1053116617.html
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/07/1043343489_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_5ce145de743530e909b4a75338394781.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, ес, кредит, всу, деньги, оружие, коррупция, сво, евросоюз
Новости, Украина, ЕС, кредит, ВСУ, деньги, оружие, коррупция, СВО, Евросоюз
Бездонная бочка: военный эксперт о том, почему кредиты ЕС не помогут Киеву реанимировать бригады ВСУ
ЕС согласился выделить Украине новый транш с жесткими требованиями: соблюдение прав человека, соблюдение законности и борьба с коррупцией. Но для Киева это невыполнимые условия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
Евросоюз принял решение выделить Украины 60 миллиардов евро. Причем этот транш растянут на пять лет. Из них 17 миллиардов пойдет на Украину в виде безвозвратных грантов, то есть безвозмездно. Остальная сумма - это кредит, рассказал военный.
Кроме того, ЕС наложил жесткие ограничения, эти средства могут быть выделены при нескольких условиях: соблюдение прав человека, соблюдение законности и борьба с коррупцией, добавил эксперт.
"Это невыполнимые для Украины условия. Украина — это бездонная коррупционная бочка. Ничего там не изменится", - подчеркнул Шкурлатов.
До бригад ВСУ эта сумма дойдет уже ополовиненная со всеми коррупционными издержками. Восстановить соединения, которые уничтожены под ноль и требуют переформирования, будет невозможно, добавил он.
Главная проблема ВСУ не в деньгах и даже не в оружии. Главная проблема — это нехватка людей. На Украине нет мотивированных профессионалов, все они были утилизированы в первые 1,5 года СВО, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь