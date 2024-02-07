Бездонная бочка: военный эксперт о том, почему кредиты ЕС не помогут Киеву реанимировать бригады ВСУ - 07.02.2024 Украина.ру
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Бездонная бочка: военный эксперт о том, почему кредиты ЕС не помогут Киеву реанимировать бригады ВСУ
Бездонная бочка: военный эксперт о том, почему кредиты ЕС не помогут Киеву реанимировать бригады ВСУ - 07.02.2024 Украина.ру
Бездонная бочка: военный эксперт о том, почему кредиты ЕС не помогут Киеву реанимировать бригады ВСУ
ЕС согласился выделить Украине новый транш с жесткими требованиями: соблюдение прав человека, соблюдение законности и борьба с коррупцией. Но для Киева это невыполнимые условия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
2024-02-07T04:30
2024-02-07T04:30
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Евросоюз принял решение выделить Украины 60 миллиардов евро. Причем этот транш растянут на пять лет. Из них 17 миллиардов пойдет на Украину в виде безвозвратных грантов, то есть безвозмездно. Остальная сумма - это кредит, рассказал военный.Кроме того, ЕС наложил жесткие ограничения, эти средства могут быть выделены при нескольких условиях: соблюдение прав человека, соблюдение законности и борьба с коррупцией, добавил эксперт.До бригад ВСУ эта сумма дойдет уже ополовиненная со всеми коррупционными издержками. Восстановить соединения, которые уничтожены под ноль и требуют переформирования, будет невозможно, добавил он.Главная проблема ВСУ не в деньгах и даже не в оружии. Главная проблема — это нехватка людей. На Украине нет мотивированных профессионалов, все они были утилизированы в первые 1,5 года СВО, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240206/1053116617.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, ес, кредит, всу, деньги, оружие, коррупция, сво, евросоюз
Новости, Украина, ЕС, кредит, ВСУ, деньги, оружие, коррупция, СВО, Евросоюз

Бездонная бочка: военный эксперт о том, почему кредиты ЕС не помогут Киеву реанимировать бригады ВСУ

04:30 07.02.2024
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
ЕС согласился выделить Украине новый транш с жесткими требованиями: соблюдение прав человека, соблюдение законности и борьба с коррупцией. Но для Киева это невыполнимые условия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
Евросоюз принял решение выделить Украины 60 миллиардов евро. Причем этот транш растянут на пять лет. Из них 17 миллиардов пойдет на Украину в виде безвозвратных грантов, то есть безвозмездно. Остальная сумма - это кредит, рассказал военный.
Кроме того, ЕС наложил жесткие ограничения, эти средства могут быть выделены при нескольких условиях: соблюдение прав человека, соблюдение законности и борьба с коррупцией, добавил эксперт.
"Это невыполнимые для Украины условия. Украина — это бездонная коррупционная бочка. Ничего там не изменится", - подчеркнул Шкурлатов.
До бригад ВСУ эта сумма дойдет уже ополовиненная со всеми коррупционными издержками. Восстановить соединения, которые уничтожены под ноль и требуют переформирования, будет невозможно, добавил он.
Главная проблема ВСУ не в деньгах и даже не в оружии. Главная проблема — это нехватка людей. На Украине нет мотивированных профессионалов, все они были утилизированы в первые 1,5 года СВО, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владислав Угольный интервью
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