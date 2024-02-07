Царица Анна: предвосхитила Екатерину Великую и заложила фундамент Новороссии
08:00 07.02.2024 (обновлено: 10:52 07.02.2024)
7 февраля 1693 года родилась средняя дочь русского царя Ивана V (брата Петра I) по имени Анна. В пантеоне русских правителей императрица Анна Иоанновна занимает весьма скромное место. Однако в истории Новороссии ей довелось сыграть довольно важную роль
Ключевой проблемой, стоявшей перед этой царицей стало обеспечение безопасности южных рубежей России. Решая её, она во многом предвосхитила судьбоносные деяния Екатерины Великой.
Прутский договор 1711 года с Османской империей принесли мир России лишь относительный. Почти ежегодно в южные провинции происходили вторжения зависимых от Порты крымско-ногайских орд.
В 1713 году были опустошены земли Казанской и Воронежской губерний, в 1714-м разорён Царицын (современный Волгоград), окрестности Изюма и Харькова, в 1715-18 годах набегам подвергались Астрахань, Тамбов, Пенза, Симбирск, Саратов и Черкесск. Несколько десятков тысяч жителей разорённых регионов были пленены или погибли.
Лишь поражение Порты от Австрии в 1718 году и начавшаяся война с Персией вынудили степняков снизить свою активность. Тем не менее огромный стратегически важный макрорегион между Днепром и Волгой продолжал жить в условиях военной угрозы. Это не могло не сказаться на его хозяйственном развитии.
Победно завершив в 1735 году военные действия в Польше и усилив там своё влияние, Россия готовилась взять реванш у Турции за неудачный Прутский поход Петра I.
Необходимо было обезопасить южные границы, восстановить контроль над устьем Дона. Хотя президент Военной коллегии Бурхард Миних в своём знаменитом письме императрице Анне ставил куда более далеко идущие цели. Среди них – овладение Крымом и Кубанью, покорение буджакских татар, освобождение Дунайских княжеств, части Греции и даже Константинополя.
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Сложно сказать, насколько серьёзно Анна Иоанновна и её фаворит Эрнст Бирон относились к этому плану. Ведь соотношение сил двух империй было явно не в пользу России.
Петербург мог выставить для войны на юге до 200 тыс. солдат и казаков, в то время противник (по оценкам европейских дипломатов) в два раза большие силы. Огромное преимущество османов состояло в наличии у них многочисленной и манёвренной ногайской конницы, привыкшей к боевым действиям в степи. Серьёзным подспорьем для них являлся военный флот на Чёрном море. Русская же армия была сильна дисциплинированной и хорошо обученной пехотой.
Начинать войну без союзников со столь грозным противником было явной авантюрой. В связи с этим российская дипломатия всеми силами стремилась не допустить замирения Османской империи и Персии. Боевые действия в Закавказье и Месопотамии должны были и дальше связывать значительные силы турок и их союзников.
Для этого ещё в 1732 году правительство Анны Иоанновны пошло на территориальные уступки в пользу шаха Персии за счёт прикаспийских провинций. В последующие два года персы смогли выбить османов из Азербайджана, Восточной Грузии и Армении.
В марте 1735 года в освобождённой от турок Гяндже было заключено соглашение о возврате Ирану Дербента, крепости Св. Креста и Баку (без права передачи другой державе) в обмен на продолжение войны шаха с султаном. Персидско-османский договор решили не заключать без участия русского двора. Не забыли прописать и коммерческие привилегии русских купцов в державе Аббаса III.
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Возобновление турецко-персидской войны позволяло привлечь к действиям против Порты государство Габсбургов. Формально Петербург и Вену связывал оборонительный союз, однако новая война с османами явно не входила в планы австрийцев. Занятые противостоянием с Францией, они и сами рассчитывали на российскую помощь.
Поэтому, когда летом 1735 года по пути на Кавказ крымцы вторглись в русские владения, и Петербург запросил у Вены военную помощь, та ответила лишь готовностью посредничать в переговорах с Портой.
Русские войска в 1736 году уже завоевали Азов и вторглись в Крым, когда венский двор продолжал настаивать на русско-турецкой конференции при австрийском посредничестве. Но попытки Габсбургов уклониться от союзнического долга окончились неудачей. Султан отверг мирные переговоры, а кроме того стал стягивать войска к австрийским границам.
9 января 1737 года была наконец заключена австро-российская конвенция о совместной войне против османов. Несмотря на то, что о территориальных претензиях обеих сторон в документе не говорилось, в ходе переговоров Австрия фактически признала необходимость присоединения Крыма к России.
Кампании 1737-39 годов Россия вела уже совместно со своим западным союзником. Тем самым был создан исторический прецедент, повторившийся во вторую русско-турецкую войну Екатерины II, когда русские и австрийцы снова помогали друг другу в борьбе с общим врагом.
И если в "екатерининскую" эпоху военные потенциалы России и Османской империи были сопоставимы, то начиная войну 1735-39 году правительство царицы Анны сильно рисковало. Не начни Австрия боевые действия, Турции не пришлось делить свои силы между Причерноморьем и Западными Балканами. А значит и результат войны мог бы быть совсем иным.
Это объясняет, почему Петербург поспешил вступить в мирные переговоры с Портой, как только Вена заявила о выходе из войны.
В сентябре 1739 года между Россией и Османской империей был заключён Белградский мирный договор. По нему среди прочего Петербург получал контроль над участком Правобережья Днепра в районе поселения Новый Миргород (ныне город Новомиргород Кировоградской области).
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В правление двоюродной сестры царицы Анны – Елизаветы Петровны, через полтора десятилетия после мира в Белграде у Нового Миргорода была создана провинция Новая Сербия. Для её прикрытия от набегов степняков построили крепость Святой Елизаветы – впоследствии город Елисаветград. Именно ему и предстояло стать первым административным центром Новороссийской губернии при её учреждении императрицей Екатериной II в 1764 году.
Но влияние Анны Иоанновны на судьбу Новороссии проявлялось не только в формировании территориальной основы, но и в организации колонизации региона.
В 1730 году в Полтавско-Екатеринославском пограничье и в южной части Харьковского региона (между Днепром и Северским Донцом) стартовало строительство Украинской укреплённой линии. Ее общая протяженность составляла около 300 километров. В целях обустройства укрепрайона и службы здесь из Белгородской и Воронежской губерний переселялись русские однодворцы (военно-служилое население, занимавшееся охраной границы).
Проект укреплённой линии предусматривал возведение 16-ти крепостей, соединённых непрерывным валом и рвом.
Первая из заложенных крепостей получила название Ивановская – в честь отца царицы Ивана V. Позднее, в честь её матери Парасковьи Фёдоровны была заложена Парасковейская крепость (ныне — село Парасковия Харьковской области). В честь первых царей из династии Романовых была названы Михайловская и Алексеевская крепости (ныне — сёла Михайловка и Алексеевка Первомайского района Харьковской области). Именем небесного покровителя Петра I была названа Петровская крепость (ныне — село Петровское Харьковской области).
Строительные работы в основном проводились силами казаков малороссийских и слободских полков, а также крестьян, принадлежавших казацкой старшине, духовенству и помещикам.
Впоследствии за счёт активной миграции малороссов в поселения на укреплённой линии здесь сформировалось смешанное русско-украинское население.
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Ещё в ходе войны 1735-39 годов полки однодворцев Украинской линии были сведены в армейский корпус. Впоследствии Потёмкин перевёл их на казачью службу, сделал их основой для Екатеринославского войска (корпуса).
После присоединения к России территории бывшей Очаковской области казаки-екатеринославцы несли кордонную службу по Днестру. Здесь же многие из них и осели, пополнив городские общины Тирасполя, Григориополя, Овидиополя и Новых Дубоссар.