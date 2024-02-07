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Царица Анна: предвосхитила Екатерину Великую и заложила фундамент Новороссии

Царица Анна: предвосхитила Екатерину Великую и заложила фундамент Новороссии - 07.02.2024 Украина.ру

Царица Анна: предвосхитила Екатерину Великую и заложила фундамент Новороссии

7 февраля 1693 года родилась средняя дочь русского царя Ивана V (брата Петра I) по имени Анна. В пантеоне русских правителей императрица Анна Иоанновна занимает весьма скромное место. Однако в истории Новороссии ей довелось сыграть довольно важную роль

2024-02-07T08:00

2024-02-07T08:00

2024-02-07T10:52

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Ключевой проблемой, стоявшей перед этой царицей стало обеспечение безопасности южных рубежей России. Решая её, она во многом предвосхитила судьбоносные деяния Екатерины Великой.Прутский договор 1711 года с Османской империей принесли мир России лишь относительный. Почти ежегодно в южные провинции происходили вторжения зависимых от Порты крымско-ногайских орд.В 1713 году были опустошены земли Казанской и Воронежской губерний, в 1714-м разорён Царицын (современный Волгоград), окрестности Изюма и Харькова, в 1715-18 годах набегам подвергались Астрахань, Тамбов, Пенза, Симбирск, Саратов и Черкесск. Несколько десятков тысяч жителей разорённых регионов были пленены или погибли.Лишь поражение Порты от Австрии в 1718 году и начавшаяся война с Персией вынудили степняков снизить свою активность. Тем не менее огромный стратегически важный макрорегион между Днепром и Волгой продолжал жить в условиях военной угрозы. Это не могло не сказаться на его хозяйственном развитии.Победно завершив в 1735 году военные действия в Польше и усилив там своё влияние, Россия готовилась взять реванш у Турции за неудачный Прутский поход Петра I.Необходимо было обезопасить южные границы, восстановить контроль над устьем Дона. Хотя президент Военной коллегии Бурхард Миних в своём знаменитом письме императрице Анне ставил куда более далеко идущие цели. Среди них – овладение Крымом и Кубанью, покорение буджакских татар, освобождение Дунайских княжеств, части Греции и даже Константинополя.Сложно сказать, насколько серьёзно Анна Иоанновна и её фаворит Эрнст Бирон относились к этому плану. Ведь соотношение сил двух империй было явно не в пользу России.Петербург мог выставить для войны на юге до 200 тыс. солдат и казаков, в то время противник (по оценкам европейских дипломатов) в два раза большие силы. Огромное преимущество османов состояло в наличии у них многочисленной и манёвренной ногайской конницы, привыкшей к боевым действиям в степи. Серьёзным подспорьем для них являлся военный флот на Чёрном море. Русская же армия была сильна дисциплинированной и хорошо обученной пехотой.Начинать войну без союзников со столь грозным противником было явной авантюрой. В связи с этим российская дипломатия всеми силами стремилась не допустить замирения Османской империи и Персии. Боевые действия в Закавказье и Месопотамии должны были и дальше связывать значительные силы турок и их союзников.Для этого ещё в 1732 году правительство Анны Иоанновны пошло на территориальные уступки в пользу шаха Персии за счёт прикаспийских провинций. В последующие два года персы смогли выбить османов из Азербайджана, Восточной Грузии и Армении.В марте 1735 года в освобождённой от турок Гяндже было заключено соглашение о возврате Ирану Дербента, крепости Св. Креста и Баку (без права передачи другой державе) в обмен на продолжение войны шаха с султаном. Персидско-османский договор решили не заключать без участия русского двора. Не забыли прописать и коммерческие привилегии русских купцов в державе Аббаса III.Возобновление турецко-персидской войны позволяло привлечь к действиям против Порты государство Габсбургов. Формально Петербург и Вену связывал оборонительный союз, однако новая война с османами явно не входила в планы австрийцев. Занятые противостоянием с Францией, они и сами рассчитывали на российскую помощь.Поэтому, когда летом 1735 года по пути на Кавказ крымцы вторглись в русские владения, и Петербург запросил у Вены военную помощь, та ответила лишь готовностью посредничать в переговорах с Портой.Русские войска в 1736 году уже завоевали Азов и вторглись в Крым, когда венский двор продолжал настаивать на русско-турецкой конференции при австрийском посредничестве. Но попытки Габсбургов уклониться от союзнического долга окончились неудачей. Султан отверг мирные переговоры, а кроме того стал стягивать войска к австрийским границам.9 января 1737 года была наконец заключена австро-российская конвенция о совместной войне против османов. Несмотря на то, что о территориальных претензиях обеих сторон в документе не говорилось, в ходе переговоров Австрия фактически признала необходимость присоединения Крыма к России.Кампании 1737-39 годов Россия вела уже совместно со своим западным союзником. Тем самым был создан исторический прецедент, повторившийся во вторую русско-турецкую войну Екатерины II, когда русские и австрийцы снова помогали друг другу в борьбе с общим врагом.И если в "екатерининскую" эпоху военные потенциалы России и Османской империи были сопоставимы, то начиная войну 1735-39 году правительство царицы Анны сильно рисковало. Не начни Австрия боевые действия, Турции не пришлось делить свои силы между Причерноморьем и Западными Балканами. А значит и результат войны мог бы быть совсем иным.Это объясняет, почему Петербург поспешил вступить в мирные переговоры с Портой, как только Вена заявила о выходе из войны.В сентябре 1739 года между Россией и Османской империей был заключён Белградский мирный договор. По нему среди прочего Петербург получал контроль над участком Правобережья Днепра в районе поселения Новый Миргород (ныне город Новомиргород Кировоградской области).В правление двоюродной сестры царицы Анны – Елизаветы Петровны, через полтора десятилетия после мира в Белграде у Нового Миргорода была создана провинция Новая Сербия. Для её прикрытия от набегов степняков построили крепость Святой Елизаветы – впоследствии город Елисаветград. Именно ему и предстояло стать первым административным центром Новороссийской губернии при её учреждении императрицей Екатериной II в 1764 году.Но влияние Анны Иоанновны на судьбу Новороссии проявлялось не только в формировании территориальной основы, но и в организации колонизации региона.В 1730 году в Полтавско-Екатеринославском пограничье и в южной части Харьковского региона (между Днепром и Северским Донцом) стартовало строительство Украинской укреплённой линии. Ее общая протяженность составляла около 300 километров. В целях обустройства укрепрайона и службы здесь из Белгородской и Воронежской губерний переселялись русские однодворцы (военно-служилое население, занимавшееся охраной границы).Проект укреплённой линии предусматривал возведение 16-ти крепостей, соединённых непрерывным валом и рвом.Первая из заложенных крепостей получила название Ивановская – в честь отца царицы Ивана V. Позднее, в честь её матери Парасковьи Фёдоровны была заложена Парасковейская крепость (ныне — село Парасковия Харьковской области). В честь первых царей из династии Романовых была названы Михайловская и Алексеевская крепости (ныне — сёла Михайловка и Алексеевка Первомайского района Харьковской области). Именем небесного покровителя Петра I была названа Петровская крепость (ныне — село Петровское Харьковской области).Строительные работы в основном проводились силами казаков малороссийских и слободских полков, а также крестьян, принадлежавших казацкой старшине, духовенству и помещикам.Впоследствии за счёт активной миграции малороссов в поселения на укреплённой линии здесь сформировалось смешанное русско-украинское население.Практику русско-украинской колонизации региона восприняла Екатерина II, когда повелела раздавать земли в бывшей Новой Сербии русским дворянам и сняла запрет на переселение туда выходцев из Малороссии. Новороссийский наместник Григорий Потёмкин добился облегчения переходов в Причерноморье крестьян из губерний Великороссии и казаков с Правобережной Украины.Ещё в ходе войны 1735-39 годов полки однодворцев Украинской линии были сведены в армейский корпус. Впоследствии Потёмкин перевёл их на казачью службу, сделал их основой для Екатеринославского войска (корпуса).После присоединения к России территории бывшей Очаковской области казаки-екатеринославцы несли кордонную службу по Днестру. Здесь же многие из них и осели, пополнив городские общины Тирасполя, Григориополя, Овидиополя и Новых Дубоссар.

https://ukraina.ru/20190519/1023624900.html

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, история украины, история новороссии, xviii век