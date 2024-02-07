https://ukraina.ru/20240207/1053125515.html

Владимир Орлов: Если ВСУ ударят по России "колхозным" способом, ей придется закрыться цифровыми кордонами

Владимир Орлов: Если ВСУ ударят по России "колхозным" способом, ей придется закрыться цифровыми кордонами - 07.02.2024 Украина.ру

Владимир Орлов: Если ВСУ ударят по России "колхозным" способом, ей придется закрыться цифровыми кордонами

Коллективный Запад хочет получить небольшую передышку для мобилизации своего ВПК. Учитывая сведения о поставках БПЛА разных типов, старых боеприпасов, которые можно подвешивать к ним, можно сделать выводы, что на этот период ВСУ будут делать ставку на дроны, причем дешевые, считает военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов

2024-02-07T07:52

2024-02-07T07:52

2024-02-07T09:29

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Украина просит Канаду передать ей 83 000 списанных ракет CRV7, которые ожидают утилизации на военной базе в провинции Саскачеван.— Владимир Петрович, сохраняют ли эти ракеты свой боевой потенциал?— Канадские власти в силу своей отпетой русофобии могут передать эти ракеты киевскому режиму, но качество этих боеприпасов будет сомнительным, вне всякого сомнения. Но это будет дешевле, чем утилизировать эти ракеты. Но каким бы ни был старым боеприпас, это оружие, которое может быть использовано, хотя вероятность небезопасного использования кратно выше, чем у боеприпасов, которые имеют гарантию по срокам хранения.— Совмещаются ли эти ракеты с теми типами самолётов, которые есть на вооружении ВВС Украины, и где они могут быть использованы: для ударов на передовой линии фронта или для атак тыловых объектов?— Современная война такова, что некоторые типы вооружений могут быть использованы не так, как изначально планировалось. Они могут старые канадские ракеты подвешивать на свои БПЛА и применять их в кинетическом варианте, чтобы они срабатывали не от своего пуска, а от удара. Как они киевский режим будет использовать эти боеприпасы, вопрос второй. Главное — будет ли Канада предоставлять эти боеприпасы в распоряжение Киева. Далее нужно будет смотреть, какие технические решения для адаптации этого боеприпаса будут применяться специалистами ВСУ. Это задача нашей разведки.— Параллельно была достигнута договорённость о передаче на Украину высокоточных ракет GLSDB, которых якобы еще нет на вооружении армии США. Это более серьезный вызов для нас?— Эти оконечники для хвостовиков «Хаймарс» в виде бомб малого калибра с реактивным двигателем — более серьезный боеприпас. Он проходит апробацию в зоне военного конфликта на Украине. Производителем его является «Боинг». Появление данного боеприпаса было обусловлено военным конфликтом на территории бывшей Украины.И тут «Боинг» предложил решение по утилизации старых американских бомб GBU-39/B, чтобы предоставить им вторую жизнь. То есть происходит модернизация этих боеприпасов, им навешиваются крылья, ставятся маленькие реактивные двигатели, модернизируются головки самонаведения. После этого они становятся серьезным оружием. Дальность применения этих бомб порядка 150 км.— Анализируя характер вооружений, которые будут поставляться ВСУ, создается впечатление, что основная тяжесть вооруженной борьбы будет перенесена в воздух. Так ли это?— Коллективный Запад хочет получить небольшую передышку для мобилизации своего ВПК. Учитывая сведения о поставках БПЛА разных типов, планирующих бомб, старых боеприпасов, которые можно подвешивать к беспилотникам, то можно сделать выводы, что на этот период они будут делать ставку на дроны, причем дешевые. Их можно массово производить и «колхозным» образом подвешивать боеприпасы и применять против технологической, критической и военной инфраструктуре России.Это говорит о том, что нам нужно усиливать ПВО, создавать кордоны и периметры цифрового обнаружения. Возможно, поставить нашему ВПК делать небольшие звукометрические станции, которые можно подключать к сотовым сетям. И расставлять эти станции на путях полета беспилотников, объединяя их в сеть обнаружения. Нашему бизнесу необходимо подумать о том, чтобы заложить часть своей прибыли в подобные системы, вложиться в научные предприятия.— Кстати, Минпромторг сообщил, что Россия за три года выделит 100 млрд рублей на развитие и производство БПЛА. Какие направления в области беспилотной военной авиации будут в первую очередь профинансированы?— Главное, чтобы эти деньги попали людям, которые понимают, что такое ударные БПЛА, беспилотники с искусственным интеллектом, философию применения этого типа оружия. Откровенно говоря, часть нашего ВПК прозевала этот момент, не следила за мировыми тенденциями и не смогли предложить нашей армии комплексные решения этих вопросов.Минпромторгу следует уделить внимание нетрадиционным подрядчикам Вооруженных сил. Посмотреть на частный бизнес, у которого подобные решения были еще до начала боевых действий. Нам нужны инноваторы, вроде компании ZALA, которая входит в концерн Калашникова. Концерн приобрел ее на каком-то этапе ее развития с е инновационными идеями. В результате мы получили классный ударный беспилотник оперативно-тактического уровня. С тактическими БПЛА у нас пока проблемы, но средства Минпромторга исправят эту ситуацию.— Речь идет об FPV дронах-камикадзе или об ударных БПЛА, которые поражают цель дистанционно?— Почему FPV-дрон является феноменом военного конфликта на Украине? По той простой причине, что других решений, которых, условно говоря, можно было взять с полки магазина или с завода не было. FPV-дрон оказался решением, которое можно было дешево приобрести, собрать на коленке. Но проблема его применения заключается в том, что для него необходим высококвалифицированный персонал. Оператор дрона должен понимать конструирование летательных аппаратов, электронику, программирование и хорошо летать на этих беспилотниках. Это высококвалифицированный боец, который потратил много времени на свое образование. Задача нашего ВПК на ближайшее время — сделать такой БПЛА, который мог бы применять средний по уровню персонал без длительного обучения.Чтобы мы могли взять человека с приписного призывного пункта, и он после недельного курса мог бы спокойно оперировать этими изделиями, как автоматом Калашникова. В этом случае мы получим грозное оружие, которое превзойдет то, что есть у нашего противника. Феномен дронов в этом конфликте также показал, что на каждой бронеединице у нас должна стоять небольшая установка ПВО со средствами РЭБ, оптико-визуального контроля, которая бы позволяла осуществлять защиту каждой единицы техники на расстоянии двух километров. Нечто подобное уже есть у белорусского ВПК.

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Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, всу, россия, дроны, бпла, впк, украина, автомат, калашников, бомба