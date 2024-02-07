Малютки-разведчики: военный эксперт рассказал, почему дроны важны не меньше, чем танки и артиллерия
Большой разведывательный самолет – это уровень бригады, корпуса и армии. А на конкретном участке, где происходит боестолкновение, бойцам нужен маленький и юркий дрон-разведчик. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Когда мы обсуждаем наши проблемы с БПЛА, на это принято отвечать, что артиллерийский снаряд мощнее дронов, а разведывательный самолет летает дальше коптера. Но в этом плане все зависит от применения техники, рассказал политолог.
Большой разведывательный самолет – это уровень бригады, корпуса и армии. А на конкретном участке, где происходит боестолкновение, нужен маленький, юркий и эффективный дрон-разведчик. Он передает данные, за каким кустом сидит танк или ПТУР, который может устроить засаду, добавил эксперт.
"Конечно, [артиллерийский] снаряд эффективнее дрона. Но только если вы точно знаете, что каждый ваш снаряд попадет в цель. А беспилотник важен тем, что его ведет конкретный оператор. Иначе откуда мы бы увидели ролики, как наш дрон-камикадзе попадает в "Леопард". Артиллеристы такой точностью похвастаться не могут", - подчеркнул Кочетков.
Это не значит, что надо делать что-то одно в ущерб другому. Артиллерия — бог войны и без невозможно обойтись. Но и БПЛА становятся неотъемлемой частью современной войны, как танки или пулеметы, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
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