https://ukraina.ru/20240207/1053120295.html

Малютки-разведчики: военный эксперт рассказал, почему дроны важны не меньше, чем танки и артиллерия

Малютки-разведчики: военный эксперт рассказал, почему дроны важны не меньше, чем танки и артиллерия - 07.02.2024 Украина.ру

Малютки-разведчики: военный эксперт рассказал, почему дроны важны не меньше, чем танки и артиллерия

Большой разведывательный самолет – это уровень бригады, корпуса и армии. А на конкретном участке, где происходит боестолкновение, бойцам нужен маленький и юркий дрон-разведчик. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2024-02-07T04:10

2024-02-07T04:10

2024-02-07T04:10

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Когда мы обсуждаем наши проблемы с БПЛА, на это принято отвечать, что артиллерийский снаряд мощнее дронов, а разведывательный самолет летает дальше коптера. Но в этом плане все зависит от применения техники, рассказал политолог.Большой разведывательный самолет – это уровень бригады, корпуса и армии. А на конкретном участке, где происходит боестолкновение, нужен маленький, юркий и эффективный дрон-разведчик. Он передает данные, за каким кустом сидит танк или ПТУР, который может устроить засаду, добавил эксперт.Это не значит, что надо делать что-то одно в ущерб другому. Артиллерия — бог войны и без невозможно обойтись. Но и БПЛА становятся неотъемлемой частью современной войны, как танки или пулеметы, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240206/1053081058.html

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новости, дроны, бпла, россия, украина, сво, танки, артиллерия, спецоперация