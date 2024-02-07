Малютки-разведчики: военный эксперт рассказал, почему дроны важны не меньше, чем танки и артиллерия - 07.02.2024 Украина.ру
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Малютки-разведчики: военный эксперт рассказал, почему дроны важны не меньше, чем танки и артиллерия
Малютки-разведчики: военный эксперт рассказал, почему дроны важны не меньше, чем танки и артиллерия - 07.02.2024 Украина.ру
Малютки-разведчики: военный эксперт рассказал, почему дроны важны не меньше, чем танки и артиллерия
Большой разведывательный самолет – это уровень бригады, корпуса и армии. А на конкретном участке, где происходит боестолкновение, бойцам нужен маленький и юркий дрон-разведчик. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2024-02-07T04:10
2024-02-07T04:10
новости
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Когда мы обсуждаем наши проблемы с БПЛА, на это принято отвечать, что артиллерийский снаряд мощнее дронов, а разведывательный самолет летает дальше коптера. Но в этом плане все зависит от применения техники, рассказал политолог.Большой разведывательный самолет – это уровень бригады, корпуса и армии. А на конкретном участке, где происходит боестолкновение, нужен маленький, юркий и эффективный дрон-разведчик. Он передает данные, за каким кустом сидит танк или ПТУР, который может устроить засаду, добавил эксперт.Это не значит, что надо делать что-то одно в ущерб другому. Артиллерия — бог войны и без невозможно обойтись. Но и БПЛА становятся неотъемлемой частью современной войны, как танки или пулеметы, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240206/1053081058.html
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новости, дроны, бпла, россия, украина, сво, танки, артиллерия, спецоперация
Новости, дроны, БПЛА, Россия, Украина, СВО, танки, артиллерия, Спецоперация

Малютки-разведчики: военный эксперт рассказал, почему дроны важны не меньше, чем танки и артиллерия

04:10 07.02.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Большой разведывательный самолет – это уровень бригады, корпуса и армии. А на конкретном участке, где происходит боестолкновение, бойцам нужен маленький и юркий дрон-разведчик. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Когда мы обсуждаем наши проблемы с БПЛА, на это принято отвечать, что артиллерийский снаряд мощнее дронов, а разведывательный самолет летает дальше коптера. Но в этом плане все зависит от применения техники, рассказал политолог.
Большой разведывательный самолет – это уровень бригады, корпуса и армии. А на конкретном участке, где происходит боестолкновение, нужен маленький, юркий и эффективный дрон-разведчик. Он передает данные, за каким кустом сидит танк или ПТУР, который может устроить засаду, добавил эксперт.
"Конечно, [артиллерийский] снаряд эффективнее дрона. Но только если вы точно знаете, что каждый ваш снаряд попадет в цель. А беспилотник важен тем, что его ведет конкретный оператор. Иначе откуда мы бы увидели ролики, как наш дрон-камикадзе попадает в "Леопард". Артиллеристы такой точностью похвастаться не могут", - подчеркнул Кочетков.
Это не значит, что надо делать что-то одно в ущерб другому. Артиллерия — бог войны и без невозможно обойтись. Но и БПЛА становятся неотъемлемой частью современной войны, как танки или пулеметы, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Разведчик Турист интервью
Вчера, 04:00
Разведчик Турист, он же Михалыч о том, как крутятся колеса войныРазведка сегодня — это не только глубокие рейды "за ленту", это еще и не всегда заметная работа по доставке боекомплектов на передовую, вывоз раненных и, в общем, постоянное движение — на передовую, по разбитым дорогам для решения различных задач командования и оттуда в тыл. Движение на фронте — это всё, залог скорости, а значит, и победы
 
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