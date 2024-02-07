"Эта гадина улетела": политолог объяснил, как дроны стали разматывать карманные РЭБ и антидроновые ружья - 07.02.2024 Украина.ру
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"Эта гадина улетела": политолог объяснил, как дроны стали разматывать карманные РЭБ и антидроновые ружья
"Эта гадина улетела": политолог объяснил, как дроны стали разматывать карманные РЭБ и антидроновые ружья - 07.02.2024 Украина.ру
"Эта гадина улетела": политолог объяснил, как дроны стали разматывать карманные РЭБ и антидроновые ружья
Еще недавно противодроновые ружья были хорошей новинкой, но сейчас они малоэффективны. Технологии поменялись и ВСУ стали использовать нестандартные частоты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2024-02-07T03:50
2024-02-07T03:50
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FPV-дрон – это серьезная угроза для любой техники на фронте. ВСУ используют коптеры, чтобы затруднить снабжение российских войск. И автомобили – их приоритетная цель, рассказал эксперт.Мы 1,5 года занимались противодроновыми ружьями. Когда-то они были хорошей новинкой, но сейчас уже малоэффективны. Технологии поменялись и ВСУ стали использовать нестандартные частоты. При этом не всегда можно применять карманные РЭБ, добавил волонтер.Полгода назад мы готовили ручные переносные системы РЭБ под определенные частоты, а сейчас ВСУ научились их менять или "разматывать". А противодроновое ружье коптер уже не берет. Более того, ружье создает сигнал, который противник фиксирует и начинает обстреливать весь район, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240206/1053116617.html
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новости, россия, украина, всу, вс рф, дроны, сво, беспилотники, рэб, вооружение, оружие
Новости, Россия, Украина, ВСУ, ВС РФ, дроны, СВО, беспилотники, РЭБ, вооружение, оружие

"Эта гадина улетела": политолог объяснил, как дроны стали разматывать карманные РЭБ и антидроновые ружья

03:50 07.02.2024
 
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Еще недавно противодроновые ружья были хорошей новинкой, но сейчас они малоэффективны. Технологии поменялись и ВСУ стали использовать нестандартные частоты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
FPV-дрон – это серьезная угроза для любой техники на фронте. ВСУ используют коптеры, чтобы затруднить снабжение российских войск. И автомобили – их приоритетная цель, рассказал эксперт.
Мы 1,5 года занимались противодроновыми ружьями. Когда-то они были хорошей новинкой, но сейчас уже малоэффективны. Технологии поменялись и ВСУ стали использовать нестандартные частоты. При этом не всегда можно применять карманные РЭБ, добавил волонтер.
"Я на днях разговаривал с бойцами, которые просили срочно решить эту проблему. Прилетает вражеская "птица". Мы ее видим, она нас видит. Мы по ней работаем. Ей хоть бы хны. Она по нам отработала и тут же начала работать артиллерия. Мы еле живыми осталась, а эта гадина улетела как ни в чем не бывало", - подчеркнул Кочетков.
Полгода назад мы готовили ручные переносные системы РЭБ под определенные частоты, а сейчас ВСУ научились их менять или "разматывать". А противодроновое ружье коптер уже не берет. Более того, ружье создает сигнал, который противник фиксирует и начинает обстреливать весь район, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владислав Угольный интервью
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