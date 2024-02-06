"Министром обороны США быть весело": Медведев высмеял пропажу Остина - 06.02.2024 Украина.ру
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"Министром обороны США быть весело": Медведев высмеял пропажу Остина
"Министром обороны США быть весело": Медведев высмеял пропажу Остина - 06.02.2024 Украина.ру
"Министром обороны США быть весело": Медведев высмеял пропажу Остина
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 6 февраля в своем телеграм-канале иронично прокомментировал "пропажу" министра обороны США Ллойда Остина в начале года
2024-02-06T13:25
2024-02-06T13:25
пентагон
министр
сша
ллойд остин
дмитрий медведев
новости
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"Министр обороны США неожиданно для всех, включая своего престарелого начальника, пропал с линии горизонта. Вряд ли тот бы вообще заметил, если бы общественность не встрепенулась.Типа а где наш полководец? И пошли пересуды. Главный чемоданчик с кодами от "минитменов" и "томагавков" – он где был? В операционной с министром или сам по себе где-то путешествовал…", - написал Медведев.Он предположил, что быть министром обороны США, похоже, "весело".Остин несколько дней в начале 2024 года не информировал президента страны Джо Байдена, членов Конгресса и даже своего заместителя Кэтлин Хикс о своей болезни, что вызвало критику представителей американской элиты. Речь идет о его госпитализации 1 января в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида из-за осложнений после хирургического вмешательства.По данным Politico, 6 января Байден провел "теплый разговор" с Остином.Как указали источники издания, поведение больного "привело в ярость и вызвало озадаченность" официальных лиц Белого дома и Пентагона. В оборонном ведомстве заявляют, что задержка с уведомлением о госпитализации Остина была частично связана с тем, что в то же время начальник его аппарата Келли Магсамен также отсутствовала на рабочем месте из-за своей болезни. Но остается неясным, почему в таком случае информацию выше не передали другие помощники.
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пентагон, министр, сша, ллойд остин, дмитрий медведев, новости
Пентагон, министр, США, Ллойд Остин, Дмитрий Медведев, Новости

"Министром обороны США быть весело": Медведев высмеял пропажу Остина

13:25 06.02.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев ответил на вопросы журналистов
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев ответил на вопросы журналистов - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 6 февраля в своем телеграм-канале иронично прокомментировал "пропажу" министра обороны США Ллойда Остина в начале года
"Министр обороны США неожиданно для всех, включая своего престарелого начальника, пропал с линии горизонта. Вряд ли тот бы вообще заметил, если бы общественность не встрепенулась.Типа а где наш полководец? И пошли пересуды. Главный чемоданчик с кодами от "минитменов" и "томагавков" – он где был? В операционной с министром или сам по себе где-то путешествовал…", - написал Медведев.
Он предположил, что быть министром обороны США, похоже, "весело".
"Захотел – пропал с радаров, захотел – вернулся. Выздоровел – уже хорошо! И ядерные коды вроде (или нет?) снова в надёжных руках. Всё под контролем, всё по правилам и доктринам. Только и сказали в Белом доме: это, мол, была некоторая проблема. Что нам не позвонили… Миру только страшновато: а что делали с чемоданчиком в период болезни его владельца? В чьих руках он пребывал? Кто узнал коды на запуск американских ракет?", - сыронизировал политик.
Остин несколько дней в начале 2024 года не информировал президента страны Джо Байдена, членов Конгресса и даже своего заместителя Кэтлин Хикс о своей болезни, что вызвало критику представителей американской элиты.
Речь идет о его госпитализации 1 января в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида из-за осложнений после хирургического вмешательства.
По данным Politico, 6 января Байден провел "теплый разговор" с Остином.
Как указали источники издания, поведение больного "привело в ярость и вызвало озадаченность" официальных лиц Белого дома и Пентагона. В оборонном ведомстве заявляют, что задержка с уведомлением о госпитализации Остина была частично связана с тем, что в то же время начальник его аппарата Келли Магсамен также отсутствовала на рабочем месте из-за своей болезни. Но остается неясным, почему в таком случае информацию выше не передали другие помощники.
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