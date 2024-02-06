https://ukraina.ru/20240206/1053115307.html

"Министром обороны США быть весело": Медведев высмеял пропажу Остина

"Министром обороны США быть весело": Медведев высмеял пропажу Остина - 06.02.2024 Украина.ру

"Министром обороны США быть весело": Медведев высмеял пропажу Остина

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 6 февраля в своем телеграм-канале иронично прокомментировал "пропажу" министра обороны США Ллойда Остина в начале года

2024-02-06T13:25

2024-02-06T13:25

2024-02-06T13:25

пентагон

министр

сша

ллойд остин

дмитрий медведев

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/06/1047835943_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_e6c14de3dc4a0daabaa3462be9497b6f.jpg

"Министр обороны США неожиданно для всех, включая своего престарелого начальника, пропал с линии горизонта. Вряд ли тот бы вообще заметил, если бы общественность не встрепенулась.Типа а где наш полководец? И пошли пересуды. Главный чемоданчик с кодами от "минитменов" и "томагавков" – он где был? В операционной с министром или сам по себе где-то путешествовал…", - написал Медведев.Он предположил, что быть министром обороны США, похоже, "весело".Остин несколько дней в начале 2024 года не информировал президента страны Джо Байдена, членов Конгресса и даже своего заместителя Кэтлин Хикс о своей болезни, что вызвало критику представителей американской элиты. Речь идет о его госпитализации 1 января в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида из-за осложнений после хирургического вмешательства.По данным Politico, 6 января Байден провел "теплый разговор" с Остином.Как указали источники издания, поведение больного "привело в ярость и вызвало озадаченность" официальных лиц Белого дома и Пентагона. В оборонном ведомстве заявляют, что задержка с уведомлением о госпитализации Остина была частично связана с тем, что в то же время начальник его аппарата Келли Магсамен также отсутствовала на рабочем месте из-за своей болезни. Но остается неясным, почему в таком случае информацию выше не передали другие помощники.

https://ukraina.ru/20231203/1051704206.html

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

пентагон, министр, сша, ллойд остин, дмитрий медведев, новости