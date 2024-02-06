https://ukraina.ru/20240206/1053114203.html

Атаки, нехватка боеприпасов, нападение на митрополита УПЦ. Главное на Украине на 13:00 6 февраля

Атаки, нехватка боеприпасов, нападение на митрополита УПЦ. Главное на Украине на 13:00 6 февраля - 06.02.2024 Украина.ру

Атаки, нехватка боеприпасов, нападение на митрополита УПЦ. Главное на Украине на 13:00 6 февраля

Украина.ру, 06.02.2024

2024-02-06T13:00

2024-02-06T13:00

2024-02-06T14:10

митрополит

избиение

упц

хроники

эксклюзив

спецоперация

всу

украина

беспилотники

боеприпасы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1d/1052964341_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_a221830d857dabdd5170df46dc993288.jpg

ВСУ не оставляют попыток атаковать новые регионы России. Секретарь СНБО признал нехватку боеприпасов у украинских военных. Неизвестные избили митрополита канонической УПЦ.Утром во вторник украинские войска выпустили 17 снарядов по Донецку и Горловке. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:30 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в телеграм-канале представительства.Кроме того, с 8:50 по 9:45 они выпустили в общей сложности еще 14 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Петровскому району Донецка и Горловке.Позже украинские войска обстреляли Киевский район Донецка с беспилотного летательного аппарата.Через пять минут был обстрелян Петровский район города тремя снарядами калибра 155 миллиметров.Затем Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили еще один боеприпас с беспилотника на Киевский район Донецка.«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:20 — г. Донецк (Киевский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата», — отметили в представительстве.Правительство России пытается защитить жителей новых и приграничных регионов страны.Из нового постановления Кабмина следует, что жители приграничных регионов, потерявшие дома из-за обстрелов, смогут бесплатно получить землю, независимо от того, пользовались ли они такой льготой ранее.«Гражданам, жилое помещение которых, принадлежащее им на праве собственности или предоставленное им по договору найма, в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины и (или) террористических актов утрачено или признано непригодным для проживания, могут быть в порядке, установленном в соответствии с пунктом 2 статьи 3919 Земельного кодекса Российской Федерации, предоставлены в собственность бесплатно земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, без учета предусмотренного пунктом 1 статьи 3919 Земельного кодекса Российской Федерации правила об однократности такого предоставления», — говорится в документе.Как уточнили в Кабмине, до сих пор законодательство определяло, что бесплатный земельный участок может быть предоставлен льготным категориям граждан, перечень которых определяется региональными властями, лишь один раз. Теперь пострадавшие граждане смогут получить землю бесплатно без учета принципа однократности.«Решение позволит избежать правовой коллизии, когда пострадавшим семьям бесплатно предоставлялись новые дома, а законных оснований для безвозмездного предоставления им земельных участков под этими домами не было, если до этого они уже воспользовались правом бесплатного получения земли», — пояснили там.Ранее правительство также установило меры поддержки предпринимателей, работающих на приграничных территориях. Они могут получать в аренду новые земельные участки взамен утраченных без проведения торгов в целях возобновления или продолжения осуществления ими предпринимательской деятельности.Нехватка боеприпасовСекретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире украинского телеканала «24 канал» признал нехватку снарядов и средств поражения в украинских войсках.Ранее агентство «Блумберг» сообщало, что министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из ЕС, в котором описал критическую нехватку боеприпасов у ВСУ, а также заявил, что российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов.Как указывала газета New York Times, в украинских артиллерийских подразделениях рассказали, что на некоторых участках фронта российские силы в состоянии выпускать в пять раз больше снарядов, чем ВСУ. По данным газеты, ВСУ пытаются заполнить нехватку в артиллерийских снарядах дронами-камикадзе, но, как рассказал украинский майор Сергей Бетс, они не столь эффективны.В то же время командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем признал, что России превзошла ожидания в производстве боеприпасов, отметив также, что у РФ нет недостатка в военных, передает агентство «Блумберг».Он указал, что «за последние шесть месяцев стало ясно, что Россия способна производить во много раз больше боеприпасов, чем предполагалось ранее».По словам эстонского генерала, речь идет о нескольких миллионах снарядов в год.«Помимо этого, у нее (России) нет проблем с поиском военных», — отметил он.В начале января в Минобороны России сообщили, что ежедневно более полутора тысяч россиян пишут заявления о приеме на военную службу.Нападение на митрополита УПЦНастоятель Вознесенского Банченского монастыря в Черновицкой области на западе Украины митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгин сообщил, что его избили неизвестные.В мае СБУ обвинила митрополита Лонгина, который якобы пренебрежительно высказывался в адрес раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), в разжигании межрелигиозной розни.В сентябре митрополит Лонгин получил обвинение, его дело было отправлено в суд.В начале ноября силовики пришли с обыском в Банченский монастырь. Настоятель монастыря митрополит Лонгин вместе с верующими встал на защиту своей обители. Он призвал силовиков, оцепивших монастырь, «заканчивать цирк» и оставить верующих в покое.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ.Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить «контрразведывательные мероприятия» — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств «антиукраинской деятельности».

https://ukraina.ru/20240205/1053092427.html

https://ukraina.ru/20240205/1053084951.html

https://ukraina.ru/20240206/1053108377.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

митрополит, избиение, упц, хроники, эксклюзив, спецоперация, всу, украина, беспилотники, боеприпасы, алексей данилов, атака, обстрелы