https://ukraina.ru/20240206/1053093394.html

Стрелочки на карте: эксперт назвал три самых перспективных направления для наступления армии РФ

Стрелочки на карте: эксперт назвал три самых перспективных направления для наступления армии РФ - 06.02.2024 Украина.ру

Стрелочки на карте: эксперт назвал три самых перспективных направления для наступления армии РФ

Киев на многих участках фронта выстроил крепкую оборону. При этом на севере Украины наступать было бы проще, потому что киевский режим построил там меньше укреплений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-02-06T03:40

2024-02-06T03:40

2024-02-06T03:40

новости

россия

украина

сво

вс рф

наступление

харьковская область

черниговская область

сумы

оборона

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/10/1043629214_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_94a9ad100cd6d9dae89e293e82600d26.jpg

Когда идет речь больших наступательных операциях ВС РС, мы имеем в виду Харьковское, Сумское и Черниговское направления, исходя из того, что все остальные направления довольно хорошо прикрыты ВСУ, рассказал журналист.Сейчас Киев на многих участках выстроил довольно крепкую оборону. При этом на севере Украины наступать проще, потому что киевский режим построил там меньше укреплений. Но для этого России надо создать крупную наступательную группировку, добавил эксперт.Армии РФ совсем не обязательно идти на Харьков, попытка взять город под контроль потребует много сил. И под Артемовском и под Авдеевкой российские войска реализуют тактику привлечения большого количества украинских войск, из-за чего противнику не удается прикрыть все направления, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240204/1053071985.html

россия

украина

харьковская область

черниговская область

сумы

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сво, вс рф, наступление, харьковская область, черниговская область, сумы, оборона, всу