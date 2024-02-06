Стрелочки на карте: эксперт назвал три самых перспективных направления для наступления армии РФ - 06.02.2024 Украина.ру
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Стрелочки на карте: эксперт назвал три самых перспективных направления для наступления армии РФ
Стрелочки на карте: эксперт назвал три самых перспективных направления для наступления армии РФ - 06.02.2024 Украина.ру
Стрелочки на карте: эксперт назвал три самых перспективных направления для наступления армии РФ
Киев на многих участках фронта выстроил крепкую оборону. При этом на севере Украины наступать было бы проще, потому что киевский режим построил там меньше укреплений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-02-06T03:40
2024-02-06T03:40
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черниговская область
сумы
оборона
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Когда идет речь больших наступательных операциях ВС РС, мы имеем в виду Харьковское, Сумское и Черниговское направления, исходя из того, что все остальные направления довольно хорошо прикрыты ВСУ, рассказал журналист.Сейчас Киев на многих участках выстроил довольно крепкую оборону. При этом на севере Украины наступать проще, потому что киевский режим построил там меньше укреплений. Но для этого России надо создать крупную наступательную группировку, добавил эксперт.Армии РФ совсем не обязательно идти на Харьков, попытка взять город под контроль потребует много сил. И под Артемовском и под Авдеевкой российские войска реализуют тактику привлечения большого количества украинских войск, из-за чего противнику не удается прикрыть все направления, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240204/1053071985.html
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харьковская область
черниговская область
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новости, россия, украина, сво, вс рф, наступление, харьковская область, черниговская область, сумы, оборона, всу
Новости, Россия, Украина, СВО, ВС РФ, наступление, Харьковская область, Черниговская область, Сумы, оборона, ВСУ

Стрелочки на карте: эксперт назвал три самых перспективных направления для наступления армии РФ

03:40 06.02.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота военнослужащих в южном секторе СВО
Работа военнослужащих в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Киев на многих участках фронта выстроил крепкую оборону. При этом на севере Украины наступать было бы проще, потому что киевский режим построил там меньше укреплений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Когда идет речь больших наступательных операциях ВС РС, мы имеем в виду Харьковское, Сумское и Черниговское направления, исходя из того, что все остальные направления довольно хорошо прикрыты ВСУ, рассказал журналист.
Сейчас Киев на многих участках выстроил довольно крепкую оборону. При этом на севере Украины наступать проще, потому что киевский режим построил там меньше укреплений. Но для этого России надо создать крупную наступательную группировку, добавил эксперт.
"За последнее время мы видели несколько случаев, когда это удавалось сделать скрытно. Поэтому я бы не стал говорить, что мы не готовимся к чему-то большому. Просто мы этого не видим", - подчеркнул Скоробогатый.
Армии РФ совсем не обязательно идти на Харьков, попытка взять город под контроль потребует много сил. И под Артемовском и под Авдеевкой российские войска реализуют тактику привлечения большого количества украинских войск, из-за чего противнику не удается прикрыть все направления, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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