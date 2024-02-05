https://ukraina.ru/20240205/1053088592.html

Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации - 05.02.2024 Украина.ру

Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

На сайте Верховной Рады Украины 5 февраля зарегистрировали законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране. Инициатором выступил президент Владимир Зеленский

2024-02-05T11:56

2024-02-05T11:56

2024-02-05T11:56

мобилизация

законопроект

владимир зеленский

военное положение

новости

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На какой срок продлеваются военное положение и мобилизация, непонятно, текст и пояснительная записка к законопроектам на сайте украинского парламента пока отсутствуют.Депутат Рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале написал, что продлить военное положение в стране могут на 90 дней, до 13 мая.На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось, последний раз – в ноябре 2023 года. Тогда мобилизацию и военное положение продлили до 14 февраля.

https://ukraina.ru/20240204/1053071398.html

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мобилизация, законопроект, владимир зеленский, военное положение, новости