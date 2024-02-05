Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации - 05.02.2024 Украина.ру
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Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации - 05.02.2024 Украина.ру
Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
На сайте Верховной Рады Украины 5 февраля зарегистрировали законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране. Инициатором выступил президент Владимир Зеленский
2024-02-05T11:56
2024-02-05T11:56
мобилизация
законопроект
владимир зеленский
военное положение
новости
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На какой срок продлеваются военное положение и мобилизация, непонятно, текст и пояснительная записка к законопроектам на сайте украинского парламента пока отсутствуют.Депутат Рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале написал, что продлить военное положение в стране могут на 90 дней, до 13 мая.На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось, последний раз – в ноябре 2023 года. Тогда мобилизацию и военное положение продлили до 14 февраля.
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мобилизация, законопроект, владимир зеленский, военное положение, новости
мобилизация, законопроект, Владимир Зеленский, военное положение, Новости

Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

11:56 05.02.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
На сайте Верховной Рады Украины 5 февраля зарегистрировали законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране. Инициатором выступил президент Владимир Зеленский
На какой срок продлеваются военное положение и мобилизация, непонятно, текст и пояснительная записка к законопроектам на сайте украинского парламента пока отсутствуют.
Депутат Рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале написал, что продлить военное положение в стране могут на 90 дней, до 13 мая.
На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось, последний раз – в ноябре 2023 года. Тогда мобилизацию и военное положение продлили до 14 февраля.
Украинский флаг
Вчера, 09:56
"Противники убийств взорвут фронт". Украинские эксперты о мобилизации и об угрозе гражданской войныНа Украине эксперты и политики размышляют, чем может закончиться конфликт между политическим и военным руководством страны, удастся ли протащить в парламенте новый законопроект о мобилизации и почему не все депутаты президентской партии готовы взять на себя такую ответственность.
 
мобилизациязаконопроектВладимир Зеленскийвоенное положениеНовости
 
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