Дикий Юго-Восток. Особенности русской Новороссии, уходящей из Украины - 05.02.2024 Украина.ру
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Дикий Юго-Восток. Особенности русской Новороссии, уходящей из Украины
Дикий Юго-Восток. Особенности русской Новороссии, уходящей из Украины - 05.02.2024 Украина.ру
Дикий Юго-Восток. Особенности русской Новороссии, уходящей из Украины
Президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума "Все для Победы!" 2 февраля 2024 года в Туле опять вернулся к теме единства русского и украинского народов. И к проблеме Новороссии
2024-02-05T12:57
2024-02-05T18:10
россия
украина
новороссия
украинцы
владимир путин
сво
украинские неонацисты
эксклюзив
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Эту тему Путин впервые широко и развернуто поднял в июле 2021 года, фактически за шесть месяцев до начала спецвоенной операции (СВО) в статье, которая так и называлась «Об историческом единстве русских и украинцев». Это был мягкий, взвешенный и максимально толерантный ответ российского лидера на вступление в силу двух главных расистских законов современной Украины — об украинском госязыке и о коренных народах, которые практически запретили русский язык и превратили украинских русских в бесправных «недочеловеков».Однако, несмотря на мягкость и вежливую аргументированность, статья по сути была грозным предупреждением украинским неонацистам о том, что в деле защиты соотечественников Россия готова от слов переходить к делу. Идя навстречу пожеланиям населения и Новороссии, и самой России. И обеспечивая безопасность и страны, и ее граждан. А потом началась СВО.И вот через 2,5 года Путин заявил, что главным проявлением суверенитета является самодостаточность страны. И опять заговорил о Новороссии, интересы жителей которой Россия будет защищать от неонацистского беспредела. «Если мы ничего не будем делать, если мы не будем защищать наших людей в Донбассе, на Херсонщине, в Запорожье, в Новороссии, бросили бы людей в Крыму, во что превратилась бы в конце наша страна? В дряхлую, несамодостаточную, на самом деле никому не нужную страну, которую все с ее наличием большого количества природных ресурсов со стороны поглаживали бы покровительственно по головке и давали бы нам гнилую картошку в качестве гуманитарной помощи. И при этом всегда думали, что бы и как оттяпать», — сказал российский президент.И сегодня на фоне всех этих разговоров, прожектов и предложений о будущем Украины после окончания СВО уже понятно, что откровенная русофобия и этноцид русских и русскоязычных граждан Украины вполне могут возродить к реализации и жизни проект так называемой Новороссии. То есть 7—8 юго-восточных областей Украины, население которых либо без особого восторга, либо откровенно враждебно восприняли госпереворот 2014 года и стремление новых властей построить русофобское, моноэтническое государство. Как говорят украинские упоротые патриоты, «Украинскую Украину» (УУ), в которой титульная нация по определению — украинцы, коренные народы — крымские татары, караимы и крымчаки, а все остальные представители около 100 национальностей и народной, в том числе и более 8,3 млн русских (по переписи населения 2001 года), живущих в стране, погулять вышли.Всех этих людей, по сути, на законодательном уровне объявили и сделали второсортными, без прав и госпомощи на поддержание и развитие национальной идентичности. Но люди-то никуда не делись. И пресловутая УУ уже, что называется, заигралась в геноцид и доигралась. На Украине появились все признаки этноцида, лингвоцида и в конечном счете геноцида русских. И жители Крыма, Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей уже вернулись в состав России. Новороссия начала обретать реальные контурыИ в проблеме Новороссии есть три важных аспекта. Первый — историко-географический. Если коротко, то само это название, говорят, впервые употребила императрица Екатерина II. Для более точного обозначения тех земель, которые окончательно пришли к ее империи в XVIII веке на штыках доблестных русских солдат графа Петра Румянцева (Задунайского), светлейшего князя Григория Потемкина (Таврического), а потом и начинавшего у них генералиссимуса и графа Александра Суворова (Рымникского). Чтобы, значит, подчеркнуть: это новая Россия, наряду с Великороссией и Малороссией.Расположилась Новороссия в основном на так называемом Диком поле, огромной исторической территории неразграниченных и слабозаселенных причерноморских и приазовских степей между Днестром на западе, Доном и Хопёром на востоке и Днепром по центру. И если мерить сегодняшними мерками, то в состав Дикого поля, согласно «Википедии», входили Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Херсонская области Украины, левый берег Днестра в пределах официальных границ Республики Молдова (непризнанная ПМР) и территории Белгородской, Липецкой, Тульской, Орловской, Курской, Тамбовской, Пензенской, Воронежской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областей России.Украинским патриотам-неонацистам, разглагольствующим сегодня об «исконно украинских землях» Новороссии, хочется особо напомнить, что ее главные города были основаны: Кропивницкий (Кировоград) в 1754 году, Днепр (Днепропетровск) и Запорожье — в 1776 году, Херсон и Мариуполь — в 1778 году, Севастополь — в 1783 году, Симферополь — в 1784 году, Николаев — в 1789 году, Одесса — в 1794 году, Луганск — в 1795 году. Не говоря уже о Донецке, который был основан как Юзовка вообще в 1869 году.Все эти территории, разбитые на российские губернии, в том числе и на сравнительно небольшую Новороссийскую, собственно украинскими попытались провозгласить и сделать в 1918 году деятели новой Украинской Народной Республики (УНР). Но не получилось, и окончательно эти земли вошли в состав образованной советской и социалистической Украины по велению вождя большевиков Владимира Ленина, который таким образом хотел разбавить крестьянский состав населения традиционной Малороссии пролетарским элементом Новороссии, которая была одним их становых хребтов экономики империи Романовых. В образованном в 1922 году СССР эти земли и просуществовали до 1991 года как территория Украины, которой в 1954 году прирезали еще и Крым.Второй аспект — этнический. Российский и украинский советский историк, приват-доцент Московского и Киевского университетов, археолог и этнограф Василий Ляскоронский ввел в научный обиход карту Дикого поля, в котором бóльшая его часть обозначена, как безлюдные места (lokadeserta).Более того, безлюдными местами, собственно, Диким полем, они были названы и являлись потому, что всегда находились во власти буйных и жестоких кочевников. Если не принимать во внимание русское Тмутараканское княжество на Тамани и в Крыму, не пахло там даже Русью, Древней, если хотите Киевской, которая всегда воевала с хазарами, печенегами, половцами, а потом, во время монголо-татарского ига Золотой Орды и после него, — с татарами, которые осели в Крыму, стали там коренными и иногда приводили на Малороссию и Великороссию еще и турок.Безлюдные местаЧасть Дикого поля Россия колонизировала еще в XVI–XVII веках. На юг двинулся и Петр I. Но только после окончательного присоединения этих земель к империи их основную территорию начали заселять по-настоящему. По сути своей, это была экспансия Российской империи (Великороссии и ее части Малороссии) на юг с последующей колонизацией этих земель. Для России это был дикий Юго-Восток, как для США в свое время в XIX веке появился Дикий Запад — огромные территории западнее Восточного побережья, которые американцы-поселенцы, постепенно продвигаясь вглубь неизведанных земель, колонизировали. Аж до будущей Калифорнии с ее Сан-Франциско и Лос-Анджелесом.Сходство с американским освоением Дикого Запада еще и в том, что и Екатерина II, и все последующие императоры в XIX веке начали приглашать на свободные земли всех желающих, кто хотел на них работать. В городах появлялись мастеровые и торговцы, а на земле — крестьяне-землепашцы всех национальностей и всех народов. В 1914 году крупнейшими этнографическими группами в Новороссии (Екатеринославской, Херсонской и Таврической губерниях) были малороссы (будущие украинцы) 56,7%, русские — 21,2%, евреи — 7,4%, немцы — 4,4%, греки — 3,5%, молдаване — 2,8%, татары и турки — 1,2%, поляки — 0,8%, болгары — 0,4% и прочие. Вы не поверите, среди этих «прочих» были даже шведы и православные албанцы, которых называли тогда арнаутами, и в честь которых, собственно, и названо «сердце контрабанды» — Малая Арнаутская улица в Одессе.Но не суть. Есть две особенности этой российской колонизации дикого Юга. Во-первых, в отличие от американцев, эти колонисты никого не сгоняли с насиженных и им принадлежащих земель. Если не брать кочующие там орды кочевников-людоловов, то Дикое поле, напоминаю, было безлюдным и пустовало, а американцам пришлось сгонять и уничтожать коренное население Дикого Запада — индейцев, которые первыми познали на себе «блага» американской цивилизации.Во-вторых, именно по причине безлюдности Дикого поля все пришедшие на него и заселившие его с нуля народы вполне могут считаться на нем коренными. И уж точно украинцы и русские на территории заселенной ими Новороссии одинаково и изначально коренные народы. Они в одно время пришли на эти земли и одинаково сделали их обитаемыми, пригодными для цивилизованной жизни. Как сейчас благоверные кондовые американцы на бывших индейских землях какой-нибудь Южной или Северной Дакоты после изгнания или истребления там индейцев-дакота.Преобладание же в Новороссии малороссийского (украинского) населения объясняется очень просто — малороссы были географически ближе, им не хватало земли, вот они и двинулись на свободные места по соседству. Тем более что российская власть всячески поощряла колонизацию новых земель — давала свободу и землю, не донимала налогами и т. д. Так и сложилось исторически в Новороссии: города говорили по-русски, а на бескрайних землях преобладали говоры и языки колонистов. Где кто селился и работал на земле, там на его языке в основном и говорили.Впервые украинская коренизация, то есть насильственная украинизация пришла в Новороссию с большевиками в 20—30-х годах прошлого века, когда понадобилось в провозглашенной Украине «создавать» и украинцев. То есть политическому понятию «украинец» придавать этническое содержание — создавать, укреплять и укоренять новую нацию бывших малороссов и русских. Частично получилось. Но потом укрокоренизацию свернули, и началась естественная русификация, которая и привела к сегодняшней языковой ситуации на украинском Юго-Востоке. Сегодня современная Украина своими откровенно расистскими и русофобскими законами фактически хочет заново — и в высшей степени насильственно! — уже в XXI веке зверски коренизовать население бывшей Новороссии.Отсюда и третий — политический аспект проблемы. Как уже было сказано выше, после предупредительной статьи Путина Россия таки перешла в наступление: и тогда, два года назад, подала жалобу-иск в Евросуд по правам человека (ЕСПЧ), после которой в случае отказа евросудей рассматривать жалобу по существу и защищать украинских русских Россия может приступить к «принуждению Украины к демократии». И тут уж как у России получится, но Украина в нынешнем русофобском виде может прекратить свое существование. Особенно сейчас, когда российские войска начали уверенно побеждать в СВО. Путин, кстати, тоже обратил внимание Киева на проблемы украинской государственности, если украинский неонацизм не прекратит свои каннибальские опыты и продолжит диверсионно-террористическую войну против России.Впервые идея выделения Новороссии в нечто новое политически и географически, как уже было сказано, всплыла в 2014 году, когда огромные массы украинского населения высказали решительное несогласие с госпереворотом и изменением курса страны строго на Запад. На Украине началась так называемая «русская весна», которая унесла в Россию Крым и породила самопровозглашенные Донецкую и Луганскую Народные Республики Донбасса (ДНР и ЛНР), которые тоже решили уйти под Москву.Но до 2022 года все не складывалось. Украина еще в 2014 году бросила армию против части собственного народа, объявив его сепаратистами и террористами, и задавила «русскую весну» в Новороссии. А Россия или не захотела ввязываться и подставляться под новые обвинения в агрессивности, или не нашла силы и ресурсы, чтобы продолжать политику «собрания земель». И проект Новороссии заглох или был отодвинут, как говорится, до лучших времён.Но сегодня эти «лучшие времена» опять актуальны. Россия приступила к принуждению Украины к демократии и адекватности. И вариантов у неонацистской УУ не так уж и много: или чудом выстоит в борьбе с Россией, видоизменится и устроит Россию и всех остальных денацификацией, демилитаризацией и прежним возвращенным внеблоковым нейтральным статусом, или развалится и исчезнет как целостное суверенное государство.В последнем случае бывшее Дикое поле или дикий Юго-Восток и обретет новый статус. Вариантов не так уж и много: или автономия в составе обновленной федеративной Украины, или даже самостоятельное русское государство с названием Новороссия на правах автономии в России, или просто новые регионы Российской Федерации.Что будет, мне кажется, понятно, — Россия не собирается впредь терпеть врага на своих западных границах.
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20231214/1052100871.html
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Владимир Скачко
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россия, украина, новороссия, украинцы, владимир путин, сво, украинские неонацисты, эксклюзив
Россия, Украина, Новороссия, украинцы, Владимир Путин, СВО, украинские неонацисты, Эксклюзив

Дикий Юго-Восток. Особенности русской Новороссии, уходящей из Украины

12:57 05.02.2024 (обновлено: 18:10 05.02.2024)
 
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума "Все для Победы!" 2 февраля 2024 года в Туле опять вернулся к теме единства русского и украинского народов. И к проблеме Новороссии
Эту тему Путин впервые широко и развернуто поднял в июле 2021 года, фактически за шесть месяцев до начала спецвоенной операции (СВО) в статье, которая так и называлась «Об историческом единстве русских и украинцев». Это был мягкий, взвешенный и максимально толерантный ответ российского лидера на вступление в силу двух главных расистских законов современной Украины — об украинском госязыке и о коренных народах, которые практически запретили русский язык и превратили украинских русских в бесправных «недочеловеков».
Однако, несмотря на мягкость и вежливую аргументированность, статья по сути была грозным предупреждением украинским неонацистам о том, что в деле защиты соотечественников Россия готова от слов переходить к делу. Идя навстречу пожеланиям населения и Новороссии, и самой России. И обеспечивая безопасность и страны, и ее граждан. А потом началась СВО.
И вот через 2,5 года Путин заявил, что главным проявлением суверенитета является самодостаточность страны. И опять заговорил о Новороссии, интересы жителей которой Россия будет защищать от неонацистского беспредела.
«Если мы ничего не будем делать, если мы не будем защищать наших людей в Донбассе, на Херсонщине, в Запорожье, в Новороссии, бросили бы людей в Крыму, во что превратилась бы в конце наша страна? В дряхлую, несамодостаточную, на самом деле никому не нужную страну, которую все с ее наличием большого количества природных ресурсов со стороны поглаживали бы покровительственно по головке и давали бы нам гнилую картошку в качестве гуманитарной помощи. И при этом всегда думали, что бы и как оттяпать», — сказал российский президент.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
И сегодня на фоне всех этих разговоров, прожектов и предложений о будущем Украины после окончания СВО уже понятно, что откровенная русофобия и этноцид русских и русскоязычных граждан Украины вполне могут возродить к реализации и жизни проект так называемой Новороссии.
То есть 7—8 юго-восточных областей Украины, население которых либо без особого восторга, либо откровенно враждебно восприняли госпереворот 2014 года и стремление новых властей построить русофобское, моноэтническое государство. Как говорят украинские упоротые патриоты, «Украинскую Украину» (УУ), в которой титульная нация по определению — украинцы, коренные народы — крымские татары, караимы и крымчаки, а все остальные представители около 100 национальностей и народной, в том числе и более 8,3 млн русских (по переписи населения 2001 года), живущих в стране, погулять вышли.
Всех этих людей, по сути, на законодательном уровне объявили и сделали второсортными, без прав и госпомощи на поддержание и развитие национальной идентичности. Но люди-то никуда не делись. И пресловутая УУ уже, что называется, заигралась в геноцид и доигралась. На Украине появились все признаки этноцида, лингвоцида и в конечном счете геноцида русских. И жители Крыма, Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей уже вернулись в состав России. Новороссия начала обретать реальные контуры
И в проблеме Новороссии есть три важных аспекта. Первый — историко-географический. Если коротко, то само это название, говорят, впервые употребила императрица Екатерина II. Для более точного обозначения тех земель, которые окончательно пришли к ее империи в XVIII веке на штыках доблестных русских солдат графа Петра Румянцева (Задунайского), светлейшего князя Григория Потемкина (Таврического), а потом и начинавшего у них генералиссимуса и графа Александра Суворова (Рымникского). Чтобы, значит, подчеркнуть: это новая Россия, наряду с Великороссией и Малороссией.
Расположилась Новороссия в основном на так называемом Диком поле, огромной исторической территории неразграниченных и слабозаселенных причерноморских и приазовских степей между Днестром на западе, Доном и Хопёром на востоке и Днепром по центру. И если мерить сегодняшними мерками, то в состав Дикого поля, согласно «Википедии», входили Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Херсонская области Украины, левый берег Днестра в пределах официальных границ Республики Молдова (непризнанная ПМР) и территории Белгородской, Липецкой, Тульской, Орловской, Курской, Тамбовской, Пензенской, Воронежской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областей России.
Украинским патриотам-неонацистам, разглагольствующим сегодня об «исконно украинских землях» Новороссии, хочется особо напомнить, что ее главные города были основаны: Кропивницкий (Кировоград) в 1754 году, Днепр (Днепропетровск) и Запорожье — в 1776 году, Херсон и Мариуполь — в 1778 году, Севастополь — в 1783 году, Симферополь — в 1784 году, Николаев — в 1789 году, Одесса — в 1794 году, Луганск — в 1795 году. Не говоря уже о Донецке, который был основан как Юзовка вообще в 1869 году.
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
14 декабря 2023, 12:40
Русские и украинцы - единый народ, сейчас происходит подобие гражданской войны - ПутинПрезидент России Владимир Путин назвал русских и украинцев единым народом, а происходящее - подобием Гражданской войны. Об этом он заявил на прямой линии 13 декабря.
Все эти территории, разбитые на российские губернии, в том числе и на сравнительно небольшую Новороссийскую, собственно украинскими попытались провозгласить и сделать в 1918 году деятели новой Украинской Народной Республики (УНР). Но не получилось, и окончательно эти земли вошли в состав образованной советской и социалистической Украины по велению вождя большевиков Владимира Ленина, который таким образом хотел разбавить крестьянский состав населения традиционной Малороссии пролетарским элементом Новороссии, которая была одним их становых хребтов экономики империи Романовых. В образованном в 1922 году СССР эти земли и просуществовали до 1991 года как территория Украины, которой в 1954 году прирезали еще и Крым.
Второй аспект — этнический. Российский и украинский советский историк, приват-доцент Московского и Киевского университетов, археолог и этнограф Василий Ляскоронский ввел в научный обиход карту Дикого поля, в котором бóльшая его часть обозначена, как безлюдные места (lokadeserta).
Более того, безлюдными местами, собственно, Диким полем, они были названы и являлись потому, что всегда находились во власти буйных и жестоких кочевников. Если не принимать во внимание русское Тмутараканское княжество на Тамани и в Крыму, не пахло там даже Русью, Древней, если хотите Киевской, которая всегда воевала с хазарами, печенегами, половцами, а потом, во время монголо-татарского ига Золотой Орды и после него, — с татарами, которые осели в Крыму, стали там коренными и иногда приводили на Малороссию и Великороссию еще и турок.
© commons.wikimedia.org
- РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© commons.wikimedia.org
Безлюдные места
Часть Дикого поля Россия колонизировала еще в XVI–XVII веках. На юг двинулся и Петр I. Но только после окончательного присоединения этих земель к империи их основную территорию начали заселять по-настоящему. По сути своей, это была экспансия Российской империи (Великороссии и ее части Малороссии) на юг с последующей колонизацией этих земель. Для России это был дикий Юго-Восток, как для США в свое время в XIX веке появился Дикий Запад — огромные территории западнее Восточного побережья, которые американцы-поселенцы, постепенно продвигаясь вглубь неизведанных земель, колонизировали. Аж до будущей Калифорнии с ее Сан-Франциско и Лос-Анджелесом.
Сходство с американским освоением Дикого Запада еще и в том, что и Екатерина II, и все последующие императоры в XIX веке начали приглашать на свободные земли всех желающих, кто хотел на них работать. В городах появлялись мастеровые и торговцы, а на земле — крестьяне-землепашцы всех национальностей и всех народов. В 1914 году крупнейшими этнографическими группами в Новороссии (Екатеринославской, Херсонской и Таврической губерниях) были малороссы (будущие украинцы) 56,7%, русские — 21,2%, евреи — 7,4%, немцы — 4,4%, греки — 3,5%, молдаване — 2,8%, татары и турки — 1,2%, поляки — 0,8%, болгары — 0,4% и прочие. Вы не поверите, среди этих «прочих» были даже шведы и православные албанцы, которых называли тогда арнаутами, и в честь которых, собственно, и названо «сердце контрабанды» — Малая Арнаутская улица в Одессе.
Но не суть. Есть две особенности этой российской колонизации дикого Юга. Во-первых, в отличие от американцев, эти колонисты никого не сгоняли с насиженных и им принадлежащих земель. Если не брать кочующие там орды кочевников-людоловов, то Дикое поле, напоминаю, было безлюдным и пустовало, а американцам пришлось сгонять и уничтожать коренное население Дикого Запада — индейцев, которые первыми познали на себе «блага» американской цивилизации.
Во-вторых, именно по причине безлюдности Дикого поля все пришедшие на него и заселившие его с нуля народы вполне могут считаться на нем коренными. И уж точно украинцы и русские на территории заселенной ими Новороссии одинаково и изначально коренные народы. Они в одно время пришли на эти земли и одинаково сделали их обитаемыми, пригодными для цивилизованной жизни. Как сейчас благоверные кондовые американцы на бывших индейских землях какой-нибудь Южной или Северной Дакоты после изгнания или истребления там индейцев-дакота.
Преобладание же в Новороссии малороссийского (украинского) населения объясняется очень просто — малороссы были географически ближе, им не хватало земли, вот они и двинулись на свободные места по соседству. Тем более что российская власть всячески поощряла колонизацию новых земель — давала свободу и землю, не донимала налогами и т. д. Так и сложилось исторически в Новороссии: города говорили по-русски, а на бескрайних землях преобладали говоры и языки колонистов. Где кто селился и работал на земле, там на его языке в основном и говорили.
Впервые украинская коренизация, то есть насильственная украинизация пришла в Новороссию с большевиками в 20—30-х годах прошлого века, когда понадобилось в провозглашенной Украине «создавать» и украинцев. То есть политическому понятию «украинец» придавать этническое содержание — создавать, укреплять и укоренять новую нацию бывших малороссов и русских. Частично получилось. Но потом укрокоренизацию свернули, и началась естественная русификация, которая и привела к сегодняшней языковой ситуации на украинском Юго-Востоке. Сегодня современная Украина своими откровенно расистскими и русофобскими законами фактически хочет заново — и в высшей степени насильственно! — уже в XXI веке зверски коренизовать население бывшей Новороссии.
Отсюда и третий — политический аспект проблемы. Как уже было сказано выше, после предупредительной статьи Путина Россия таки перешла в наступление: и тогда, два года назад, подала жалобу-иск в Евросуд по правам человека (ЕСПЧ), после которой в случае отказа евросудей рассматривать жалобу по существу и защищать украинских русских Россия может приступить к «принуждению Украины к демократии». И тут уж как у России получится, но Украина в нынешнем русофобском виде может прекратить свое существование. Особенно сейчас, когда российские войска начали уверенно побеждать в СВО. Путин, кстати, тоже обратил внимание Киева на проблемы украинской государственности, если украинский неонацизм не прекратит свои каннибальские опыты и продолжит диверсионно-террористическую войну против России.
Президент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 17:41
Путин напомнил о насильственном разделении триединого народа – русских, белорусов и украинцевРоссия - большая, многоликая страна, в её многообразии культур, традиций, обычаев –сила, огромное конкурентное преимущество и потенциал, который следует постоянно укреплять. Об этом 28 ноября на Всемирном Русском Народном Соборе заявил президент России Владимир Путин
Впервые идея выделения Новороссии в нечто новое политически и географически, как уже было сказано, всплыла в 2014 году, когда огромные массы украинского населения высказали решительное несогласие с госпереворотом и изменением курса страны строго на Запад. На Украине началась так называемая «русская весна», которая унесла в Россию Крым и породила самопровозглашенные Донецкую и Луганскую Народные Республики Донбасса (ДНР и ЛНР), которые тоже решили уйти под Москву.
Но до 2022 года все не складывалось. Украина еще в 2014 году бросила армию против части собственного народа, объявив его сепаратистами и террористами, и задавила «русскую весну» в Новороссии. А Россия или не захотела ввязываться и подставляться под новые обвинения в агрессивности, или не нашла силы и ресурсы, чтобы продолжать политику «собрания земель». И проект Новороссии заглох или был отодвинут, как говорится, до лучших времён.
Но сегодня эти «лучшие времена» опять актуальны. Россия приступила к принуждению Украины к демократии и адекватности. И вариантов у неонацистской УУ не так уж и много: или чудом выстоит в борьбе с Россией, видоизменится и устроит Россию и всех остальных денацификацией, демилитаризацией и прежним возвращенным внеблоковым нейтральным статусом, или развалится и исчезнет как целостное суверенное государство.
В последнем случае бывшее Дикое поле или дикий Юго-Восток и обретет новый статус. Вариантов не так уж и много: или автономия в составе обновленной федеративной Украины, или даже самостоятельное русское государство с названием Новороссия на правах автономии в России, или просто новые регионы Российской Федерации.
Что будет, мне кажется, понятно, — Россия не собирается впредь терпеть врага на своих западных границах.
 
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