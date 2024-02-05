Французский политик призвал отменить "идиотские" санкции против России - 05.02.2024 Украина.ру
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Французский политик призвал отменить "идиотские" санкции против России
Французский политик призвал отменить "идиотские" санкции против России - 05.02.2024 Украина.ру
Французский политик призвал отменить "идиотские" санкции против России
Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети Х призвал отменить "идиотские" санкции против России из-за роста цен на газ во Франции
2024-02-05T10:02
2024-02-05T10:15
франция
санкции
россия
газ
новости
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"Новый огромный рост цен на газ в следующем июле: от 5,5 до 10%. Новое безумие, которое ляжет бременем на миллионы французских домохозяйств и на множество предприятий. Это прямое последствие идиотских антироссийских санкций, из-за которых мы покупаем газ гораздо дороже у других", - написал политик.Помимо этого, Филиппо связал рост цен на газ в стране с политикой ЕС в сфере либерализации рынка энергоносителей, что, по его словам, негативно сказалось на энергетическом секторе Франции.В этой связи он призвал отменить антироссийские санкции и вывести Францию из Евросоюза.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
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франция, санкции, россия, газ, новости
Франция, санкции, Россия, газ, Новости

Французский политик призвал отменить "идиотские" санкции против России

10:02 05.02.2024 (обновлено: 10:15 05.02.2024)
 
© pixabay.com
© pixabay.com
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Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети Х призвал отменить "идиотские" санкции против России из-за роста цен на газ во Франции
"Новый огромный рост цен на газ в следующем июле: от 5,5 до 10%. Новое безумие, которое ляжет бременем на миллионы французских домохозяйств и на множество предприятий. Это прямое последствие идиотских антироссийских санкций, из-за которых мы покупаем газ гораздо дороже у других", - написал политик.
Помимо этого, Филиппо связал рост цен на газ в стране с политикой ЕС в сфере либерализации рынка энергоносителей, что, по его словам, негативно сказалось на энергетическом секторе Франции.
В этой связи он призвал отменить антироссийские санкции и вывести Францию из Евросоюза.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
- РИА Новости, 1920, 30.12.2023
30 декабря 2023, 10:25
Россия готова к санкциям Евросоюза, арсенал которых истощается – МИД РФРоссия готова к санкциям Евросоюза, арсенал которых явно скудеет, а эффективность стремительно падает, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский. Об этом 30 декабря сообщает РИА Новости
 
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