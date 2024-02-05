https://ukraina.ru/20240205/1053085389.html

Французский политик призвал отменить "идиотские" санкции против России

Французский политик призвал отменить "идиотские" санкции против России - 05.02.2024 Украина.ру

Французский политик призвал отменить "идиотские" санкции против России

Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети Х призвал отменить "идиотские" санкции против России из-за роста цен на газ во Франции

2024-02-05T10:02

2024-02-05T10:02

2024-02-05T10:15

франция

санкции

россия

газ

новости

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"Новый огромный рост цен на газ в следующем июле: от 5,5 до 10%. Новое безумие, которое ляжет бременем на миллионы французских домохозяйств и на множество предприятий. Это прямое последствие идиотских антироссийских санкций, из-за которых мы покупаем газ гораздо дороже у других", - написал политик.Помимо этого, Филиппо связал рост цен на газ в стране с политикой ЕС в сфере либерализации рынка энергоносителей, что, по его словам, негативно сказалось на энергетическом секторе Франции.В этой связи он призвал отменить антироссийские санкции и вывести Францию из Евросоюза.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.

https://ukraina.ru/20231230/1052508731.html

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франция, санкции, россия, газ, новости