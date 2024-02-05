В Минздраве ЛНР сообщили о крайне тяжелом состоянии троих пострадавших в Лисичанске - 05.02.2024 Украина.ру
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В Минздраве ЛНР сообщили о крайне тяжелом состоянии троих пострадавших в Лисичанске
В Минздраве ЛНР сообщили о крайне тяжелом состоянии троих пострадавших в Лисичанске - 05.02.2024 Украина.ру
В Минздраве ЛНР сообщили о крайне тяжелом состоянии троих пострадавших в Лисичанске
В крайне тяжелом состоянии остаются трое пострадавших при обстреле Лисичанска в Луганской Народной Республике. Об этом 5 февраля сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко.
2024-02-05T09:58
2024-02-05T09:58
новости
лисичанск
лнр
обстрелы
пострадавшие
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"На утро в состоянии крайней степени тяжести остаются три пациента", - приводит слова Пащенко Telegram-канал правительства ЛНР.Как сообщало издание Украина.ру, Вооруженные силы Украины 3 февраля обстреляли пекарню в Лисичанске, в которой в этот момент находилось большое количество мирных жителей. Погибли 28 человек, среди них ребенок, еще десять человек ранены.
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новости, лисичанск, лнр, обстрелы, пострадавшие
Новости, Лисичанск, ЛНР, обстрелы, пострадавшие

В Минздраве ЛНР сообщили о крайне тяжелом состоянии троих пострадавших в Лисичанске

09:58 05.02.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСитуация в Луганской области
Ситуация в Луганской области - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В крайне тяжелом состоянии остаются трое пострадавших при обстреле Лисичанска в Луганской Народной Республике. Об этом 5 февраля сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко.
"На утро в состоянии крайней степени тяжести остаются три пациента", - приводит слова Пащенко Telegram-канал правительства ЛНР.
Как сообщало издание Украина.ру, Вооруженные силы Украины 3 февраля обстреляли пекарню в Лисичанске, в которой в этот момент находилось большое количество мирных жителей. Погибли 28 человек, среди них ребенок, еще десять человек ранены.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
09:06
Симоньян призвала США "опомниться и очнуться" после обстрела пекарни в ЛисичанскеГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, говоря об обстреле пекарни в Лисичанске в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", призвала США "опомниться и очнуться"
 
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