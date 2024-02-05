https://ukraina.ru/20240205/1053084566.html

В Минздраве ЛНР сообщили о крайне тяжелом состоянии троих пострадавших в Лисичанске

В Минздраве ЛНР сообщили о крайне тяжелом состоянии троих пострадавших в Лисичанске - 05.02.2024 Украина.ру

В Минздраве ЛНР сообщили о крайне тяжелом состоянии троих пострадавших в Лисичанске

В крайне тяжелом состоянии остаются трое пострадавших при обстреле Лисичанска в Луганской Народной Республике. Об этом 5 февраля сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко.

2024-02-05T09:58

2024-02-05T09:58

2024-02-05T09:58

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лисичанск

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"На утро в состоянии крайней степени тяжести остаются три пациента", - приводит слова Пащенко Telegram-канал правительства ЛНР.Как сообщало издание Украина.ру, Вооруженные силы Украины 3 февраля обстреляли пекарню в Лисичанске, в которой в этот момент находилось большое количество мирных жителей. Погибли 28 человек, среди них ребенок, еще десять человек ранены.

https://ukraina.ru/20240205/1053083605.html

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новости, лисичанск, лнр, обстрелы, пострадавшие