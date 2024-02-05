В Минздраве ЛНР сообщили о крайне тяжелом состоянии троих пострадавших в Лисичанске
В крайне тяжелом состоянии остаются трое пострадавших при обстреле Лисичанска в Луганской Народной Республике. Об этом 5 февраля сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко.
"На утро в состоянии крайней степени тяжести остаются три пациента", - приводит слова Пащенко Telegram-канал правительства ЛНР.
Как сообщало издание Украина.ру, Вооруженные силы Украины 3 февраля обстреляли пекарню в Лисичанске, в которой в этот момент находилось большое количество мирных жителей. Погибли 28 человек, среди них ребенок, еще десять человек ранены.
09:06Симоньян призвала США "опомниться и очнуться" после обстрела пекарни в ЛисичанскеГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, говоря об обстреле пекарни в Лисичанске в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", призвала США "опомниться и очнуться"