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Палата представителей США рассмотрит законопроект о помощи Израилю без Украины - Джонсон
Палата представителей США рассмотрит законопроект о помощи Израилю без Украины - Джонсон - 04.02.2024 Украина.ру
Палата представителей США рассмотрит законопроект о помощи Израилю без Украины - Джонсон
Палата представителей США на следующей неделе рассмотрит и проголосует по законопроекту о помощи Израилю на 17,6 миллиарда долларов без новой помощи Украине, следует из письма спикера Майка Джонсона членам законодательного собрания страны
2024-02-04T09:23
2024-02-04T09:23
2024-02-04T09:25
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"Учитывая неспособность сената своевременно принять надлежащее законодательство, а также опасные обстоятельства, с которыми сейчас сталкивается Израиль, палата представителей продолжит исполнять лидирующую роль", - указано в письме, отправленном Джонсоном членам палаты.Как подчеркнул спикер, хотя сенат США и готов опубликовать свой законопроект о дополнительном финансировании на цели нацбезопасности, включая помощь Израилю и Украине, но, не включая палату представителей в свои переговоры, сенаторы лишили себя возможности его быстрого рассмотрения.Законопроект, который палата намерена рассмотреть на следующей неделе, предлагает выделить Израилю дополнительную поддержку в объеме 17,6 миллиарда долларов в рамках текущего финансового года до 30 сентября 2024 года.Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, США не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов.
https://ukraina.ru/20240130/1052979948.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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сша, помощь, зарубежье, украина, новости
Палата представителей США рассмотрит законопроект о помощи Израилю без Украины - Джонсон
09:23 04.02.2024 (обновлено: 09:25 04.02.2024)
Палата представителей США на следующей неделе рассмотрит и проголосует по законопроекту о помощи Израилю на 17,6 миллиарда долларов без новой помощи Украине, следует из письма спикера Майка Джонсона членам законодательного собрания страны
"Учитывая неспособность сената своевременно принять надлежащее законодательство, а также опасные обстоятельства, с которыми сейчас сталкивается Израиль, палата представителей продолжит исполнять лидирующую роль", - указано в письме, отправленном Джонсоном членам палаты.
Как подчеркнул спикер, хотя сенат США и готов опубликовать свой законопроект о дополнительном финансировании на цели нацбезопасности, включая помощь Израилю и Украине, но, не включая палату представителей в свои переговоры, сенаторы лишили себя возможности его быстрого рассмотрения.
Законопроект, который палата намерена рассмотреть на следующей неделе, предлагает выделить Израилю дополнительную поддержку в объеме 17,6 миллиарда долларов в рамках текущего финансового года до 30 сентября 2024 года.
Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, США не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов.