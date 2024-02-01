https://ukraina.ru/20240201/1053020158.html

Распад продолжается. Что придёт на смену французской колониальной системы

Распад продолжается. Что придёт на смену французской колониальной системы - 01.02.2024 Украина.ру

Распад продолжается. Что придёт на смену французской колониальной системы

Мали, Нигер и Буркина-Фасо объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Это было ожидаемо: организация неоднократно вводила против этих стран различные ограничения и даже грозила одной из них военной интервенцией

2024-02-01T12:00

2024-02-01T12:00

2024-02-01T12:00

эксклюзив

африка

мали

деколонизация

нигер

буркина-фасо

франция

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Напомним, в последние два года во всех трёх государствах сменилась власть, итогом чего стало охлаждение их отношений с бывшей метрополией – Францией. Последним стал Нигер, где военный переворот произошёл в 2023 году. Страны ЭКОВАС, подбиваемые Парижем и его союзниками, начали обсуждать возможность внешнего вторжения с целью возвращения "законной власти". Помимо этого, организация ввела против Нигера санкции – так же, как и раньше против Мали, Гвинеи и Буркина-Фасо.ЭКОВАС, с одной стороны, считается связанным с идеей панафриканизма (собственно, покинувшие его страны как раз и обвинили организацию в отходе от панафриканских корней) – объединения всех стран Чёрного континента. Официальная цель работы организации – способствование развитию экономик западноафрикаских государств, в прошлом являвшихся французскими колониями. В реальности же ЭКОВАС является частью схемы, с помощью которой как раз-таки и осуществляется колониальное управление экономическими процессами в регионе.Система отношений Парижа с подотчётными ему в прошлом африканскими территориями получила в политическом лексиконе название "Франсафрика". Она стала создаваться после того, как французские власти осознали невозможность силового удержания колоний. При её формировании ставка была сделана на несколько определяющих моментов.Прежде всего, речь шла об обеспечении безопасности. Военные из Франции, во-первых, обучали местные подразделения, а, во-вторых, гарантировали быстрое развёртывание французских частей в регионе в случае угрозы своим сателлитам. Это привело к тому, что французское военное присутствие стало неотъемлемым элементом политической жизни африканских стран. На Чёрном континенте действовали не только регулярная армия, Иностранный легион и спецслужбы, но и многочисленные и влиятельные наёмники. Французы бесцеремонно вмешивались во внутриафриканские дела, оказывая силовую поддержку тем режимам, которые они считали для себя полезными в тот или иной момент времени. Параллельно они подпитывали и их противников, чтобы потребность африканцев во французской помощи была вечной.Между бывшей метрополией и бывшими колониями сформировался целый клубок неформальных связей и различных механизмов влияния. И, разумеется, Франция стремилась обеспечить своё полное доминирование в экономической и финансовой сфере новоиспечённых независимых государств.Одним из инструментов этого доминирования стала валюта. К примеру, денежной единицей стран Западной Африки является западноафриканский франк КФА – местный вариант колониального франка, введённого ещё в 1945 году. Его эмиссию осуществляет Центральный банк государств Западной Африки, в руководстве которого присутствует официальный представитель Франции. Манипуляции с валютой в своё время позволили Парижу насытить рынки бывших колоний своими товарами и полностью их захватить. Да, за последние десятилетия многие государства покинули зону франка. Однако большинство входивших в неё государств свою экономическую зависимость от метрополии так и не преодолели.Сегодня происходит новый этап распада французской колониальной системы. Прежде всего, африканские страны нашли нового донора безопасности – Россию, которую сначала представляла ЧВК "Вагнер", а затем "Африканский корпус". Как выяснилось, "музыканты" способны решать вопросы безопасности целого ряда государств значительно эффективнее, чем французские военные, находившиеся там годами. Также страны Западной Африки начинают пересматривать систему экономических отношений с Парижем. Самым ярким примером здесь стал Нигер, отказавшийся поставлять Франции уран. Теперь же ряд государств региона начинает покидать экономические альянсы, давно превратившиеся в инструмент экономического закабаления.Однако даже в условиях общего ослабления позиций Парижа в Западной Африке добиться реальной экономической независимости местным странам будет очень непросто. Во-первых, Франция по-прежнему сохраняет влияние в значительной части региона. Во-вторых, выйдя из ЭКОВАС, ни Мали, ни Нигер, ни Буркина-Фасо пока не собираются отказываться от франка КФА. Ещё и не очень понятно, что теперь будет с переходом западноафриканских государств на новую валюту "эко", запланированным на 2027 г.И тот центр влияния, который предложит реальную альтернативу действующей в регионе финансово-экономической системе, внесёт определяющий вклад в развитие Африки на годы вперёд.

https://ukraina.ru/20231116/1051071807.html

https://ukraina.ru/20230728/1048323547.html

африка

мали

нигер

буркина-фасо

франция

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эксклюзив, африка, мали, деколонизация, нигер, буркина-фасо, франция