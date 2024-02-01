Военный эксперт объяснил, почему Украине не хватает РСЗО и ПВО, чтобы остановить наступление армии РФ
Воздушные атаки ВС РФ выполняют две функции: они наносят удар по стратегически важной инфраструктуре и вскрывают украинские комплексы ПВО. Чтобы сдержать наступление РФ, ВСУ просто не хватит снарядов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
В условиях позиционной войны FPV-дроны и кочующие орудия очень эффективны. Но в случае крупной наступательной операции эффект от такого вооружения будет минимальным. Чтобы сдержать наступление РФ, ВСУ просто не хватит снарядов, рассказал эксперт.
"Если вы знаете, где оно (наступление. - Ред.) состоится, вы должны сосредоточить на километровом участке порядка 100 стволов или несколько батарей РСЗО. А такие поставки могут осуществить только страны НАТО", - подчеркнул Леонков.
Более того, чтобы защитить эти орудия, ВСУ нужны системы ПВО. А их на Украине дефицит. Потому что воздушные атаки выполняют две функции: они наносят удар по стратегически важной инфраструктуре и вскрывают украинские комплексы ПВО, добавил редактор.
Но восполнить потери в ЗРК намного сложнее, чем в артиллерии. Артиллерийские установки можно производить десятками в год. А в случае с установками IRIS-T или Patriot речь идет о производстве нескольких единиц в год, это огромная разница, резюмировал собеседник Украина.ру.
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17 января, 04:00Командир танковой роты 200-й бригады Северного флота Хан: Я лежал под танком и молилсяСильный, красивый, молодой, пожалуй, самый молодой в танковой роте, ему всего 24. Великолепный сплав двух основополагающих национальностей России — русской и татарской. Он командир роты танкистов, с первого дня на СВО. Мечтает дойти до Киева и освободить украинскую землю от нацистов