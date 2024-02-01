Военный эксперт объяснил, почему Украине не хватает РСЗО и ПВО, чтобы остановить наступление армии РФ - 01.02.2024 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему Украине не хватает РСЗО и ПВО, чтобы остановить наступление армии РФ
Военный эксперт объяснил, почему Украине не хватает РСЗО и ПВО, чтобы остановить наступление армии РФ - 01.02.2024 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему Украине не хватает РСЗО и ПВО, чтобы остановить наступление армии РФ
Воздушные атаки ВС РФ выполняют две функции: они наносят удар по стратегически важной инфраструктуре и вскрывают украинские комплексы ПВО. Чтобы сдержать наступление РФ, ВСУ просто не хватит снарядов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-02-01T03:30
2024-02-01T03:30
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В условиях позиционной войны FPV-дроны и кочующие орудия очень эффективны. Но в случае крупной наступательной операции эффект от такого вооружения будет минимальным. Чтобы сдержать наступление РФ, ВСУ просто не хватит снарядов, рассказал эксперт.Более того, чтобы защитить эти орудия, ВСУ нужны системы ПВО. А их на Украине дефицит. Потому что воздушные атаки выполняют две функции: они наносят удар по стратегически важной инфраструктуре и вскрывают украинские комплексы ПВО, добавил редактор.Но восполнить потери в ЗРК намного сложнее, чем в артиллерии. Артиллерийские установки можно производить десятками в год. А в случае с установками IRIS-T или Patriot речь идет о производстве нескольких единиц в год, это огромная разница, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240117/1052713570.html
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новости, россия, украина, наступление, рсзо, пво, зрк patriot, артиллерия, снаряды, удары, всу
Новости, Россия, Украина, наступление, РСЗО, ПВО, ЗРК Patriot, артиллерия, снаряды, удары, ВСУ

Военный эксперт объяснил, почему Украине не хватает РСЗО и ПВО, чтобы остановить наступление армии РФ

03:30 01.02.2024
 
© commons.wikimedia.org / Boevaya mashinaIRIS-T
IRIS-T - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© commons.wikimedia.org / Boevaya mashina
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Воздушные атаки ВС РФ выполняют две функции: они наносят удар по стратегически важной инфраструктуре и вскрывают украинские комплексы ПВО. Чтобы сдержать наступление РФ, ВСУ просто не хватит снарядов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
В условиях позиционной войны FPV-дроны и кочующие орудия очень эффективны. Но в случае крупной наступательной операции эффект от такого вооружения будет минимальным. Чтобы сдержать наступление РФ, ВСУ просто не хватит снарядов, рассказал эксперт.

"Если вы знаете, где оно (наступление. - Ред.) состоится, вы должны сосредоточить на километровом участке порядка 100 стволов или несколько батарей РСЗО. А такие поставки могут осуществить только страны НАТО", - подчеркнул Леонков.

Более того, чтобы защитить эти орудия, ВСУ нужны системы ПВО. А их на Украине дефицит. Потому что воздушные атаки выполняют две функции: они наносят удар по стратегически важной инфраструктуре и вскрывают украинские комплексы ПВО, добавил редактор.
Но восполнить потери в ЗРК намного сложнее, чем в артиллерии. Артиллерийские установки можно производить десятками в год. А в случае с установками IRIS-T или Patriot речь идет о производстве нескольких единиц в год, это огромная разница, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Командир роты танкистов лейтенант Хан интервью
17 января, 04:00
Командир танковой роты 200-й бригады Северного флота Хан: Я лежал под танком и молилсяСильный, красивый, молодой, пожалуй, самый молодой в танковой роте, ему всего 24. Великолепный сплав двух основополагающих национальностей России — русской и татарской. Он командир роты танкистов, с первого дня на СВО. Мечтает дойти до Киева и освободить украинскую землю от нацистов
 
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