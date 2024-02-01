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Военный эксперт объяснил, почему Украине не хватает РСЗО и ПВО, чтобы остановить наступление армии РФ

Военный эксперт объяснил, почему Украине не хватает РСЗО и ПВО, чтобы остановить наступление армии РФ - 01.02.2024 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему Украине не хватает РСЗО и ПВО, чтобы остановить наступление армии РФ

Воздушные атаки ВС РФ выполняют две функции: они наносят удар по стратегически важной инфраструктуре и вскрывают украинские комплексы ПВО. Чтобы сдержать наступление РФ, ВСУ просто не хватит снарядов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-02-01T03:30

2024-02-01T03:30

2024-02-01T03:30

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В условиях позиционной войны FPV-дроны и кочующие орудия очень эффективны. Но в случае крупной наступательной операции эффект от такого вооружения будет минимальным. Чтобы сдержать наступление РФ, ВСУ просто не хватит снарядов, рассказал эксперт.Более того, чтобы защитить эти орудия, ВСУ нужны системы ПВО. А их на Украине дефицит. Потому что воздушные атаки выполняют две функции: они наносят удар по стратегически важной инфраструктуре и вскрывают украинские комплексы ПВО, добавил редактор.Но восполнить потери в ЗРК намного сложнее, чем в артиллерии. Артиллерийские установки можно производить десятками в год. А в случае с установками IRIS-T или Patriot речь идет о производстве нескольких единиц в год, это огромная разница, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240117/1052713570.html

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новости, россия, украина, наступление, рсзо, пво, зрк patriot, артиллерия, снаряды, удары, всу