https://ukraina.ru/20240201/1053011954.html

Военный эксперт объяснил, почему FPV-дроны и кочующие минометы не спасут оборону ВСУ от мощного удара

Военный эксперт объяснил, почему FPV-дроны и кочующие минометы не спасут оборону ВСУ от мощного удара - 01.02.2024 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему FPV-дроны и кочующие минометы не спасут оборону ВСУ от мощного удара

Когда происходит прорыв фронта, нужно много РСЗО и ствольной артиллерии. В условиях позиционной войны FPV-дроны и кочующие орудия очень эффективны. Но в случае крупной операции эффект от применения такого вооружения будет небольшим. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-02-01T04:20

2024-02-01T04:20

2024-02-01T04:20

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FPV-дроны очень хорошо себя показали в позиционной войне, выполняя роль высокоточного оружия. Но когда происходит прорыв фронта, нужно много РСЗО и ствольной артиллерии. Если у ВСУ этого нет, FPV-дроны их не спасут, рассказал эксперт.Эти квадрокоптеры могут работать на расстоянии до 7 километров от линии соприкосновения на высоте около 500 метров. Во время прорыва участка фронта, FPV-дроны не смогут купировать этот прорыв, добавил редактор.В условиях позиционной войны FPV-дроны и кочующие орудия безусловно эффективны. Но в случае крупной наступательной операции эффект от применения такого вооружения будут стремиться к нулю, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240131/1053008889.html

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новости, россия, украина, дроны, бпла, артиллерия, рсзо, снаряды, наступление, сво