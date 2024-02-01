Военный эксперт объяснил, почему FPV-дроны и кочующие минометы не спасут оборону ВСУ от мощного удара - 01.02.2024 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему FPV-дроны и кочующие минометы не спасут оборону ВСУ от мощного удара
Военный эксперт объяснил, почему FPV-дроны и кочующие минометы не спасут оборону ВСУ от мощного удара - 01.02.2024 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему FPV-дроны и кочующие минометы не спасут оборону ВСУ от мощного удара
Когда происходит прорыв фронта, нужно много РСЗО и ствольной артиллерии. В условиях позиционной войны FPV-дроны и кочующие орудия очень эффективны. Но в случае крупной операции эффект от применения такого вооружения будет небольшим. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-02-01T04:20
2024-02-01T04:20
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FPV-дроны очень хорошо себя показали в позиционной войне, выполняя роль высокоточного оружия. Но когда происходит прорыв фронта, нужно много РСЗО и ствольной артиллерии. Если у ВСУ этого нет, FPV-дроны их не спасут, рассказал эксперт.Эти квадрокоптеры могут работать на расстоянии до 7 километров от линии соприкосновения на высоте около 500 метров. Во время прорыва участка фронта, FPV-дроны не смогут купировать этот прорыв, добавил редактор.В условиях позиционной войны FPV-дроны и кочующие орудия безусловно эффективны. Но в случае крупной наступательной операции эффект от применения такого вооружения будут стремиться к нулю, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240131/1053008889.html
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новости, россия, украина, дроны, бпла, артиллерия, рсзо, снаряды, наступление, сво
Новости, Россия, Украина, дроны, БПЛА, артиллерия, РСЗО, снаряды, наступление, СВО

Военный эксперт объяснил, почему FPV-дроны и кочующие минометы не спасут оборону ВСУ от мощного удара

04:20 01.02.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ миномет
ВСУ миномет - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Когда происходит прорыв фронта, нужно много РСЗО и ствольной артиллерии. В условиях позиционной войны FPV-дроны и кочующие орудия очень эффективны. Но в случае крупной операции эффект от применения такого вооружения будет небольшим. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
FPV-дроны очень хорошо себя показали в позиционной войне, выполняя роль высокоточного оружия. Но когда происходит прорыв фронта, нужно много РСЗО и ствольной артиллерии. Если у ВСУ этого нет, FPV-дроны их не спасут, рассказал эксперт.
Эти квадрокоптеры могут работать на расстоянии до 7 километров от линии соприкосновения на высоте около 500 метров. Во время прорыва участка фронта, FPV-дроны не смогут купировать этот прорыв, добавил редактор.
"Без дронов можно обойтись. А нехватка артиллерии – это существенно. Если у вас на участке прорыва останется несколько кочующих самоходок или РСЗО, у них может не остаться снарядов, чтобы создать подвижную огневую зону. Боекомплект у них ограниченный, а прорыв может продлиться очень долго", - подчеркнул Леонков.
В условиях позиционной войны FPV-дроны и кочующие орудия безусловно эффективны. Но в случае крупной наступательной операции эффект от применения такого вооружения будут стремиться к нулю, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Александр Камкин интервью
Вчера, 16:54
Александр Камкин: России готовят новый "1941 год" в Арктике, пока "кроликов" из ВСУ отправляют на "мясо"НАТО выходит на позиции времен плана Барбаросса за исключением Калининградского анклава, то есть в 1941 году немцы и их союзники ударили по границе от севера Финляндии до Румынии. И сейчас это географическое положение строго повторяется, считает политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
 
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