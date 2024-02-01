"Хлеб будем отправлять Украине": военный эксперт раскрыл, зачем США подарили Европе "незалежную"
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© Украина.ру
Европейские власти идут на разные хитрости, но помощь Украине очень раздражает местное население. Исходя из размера помощи, которую выделит Киеву ЕС можно предположить, насколько интенсивной будет российская наступательная операция. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Сейчас США ушли от финансирования Украины и "подарили" ее Европе. Из-за чего ЕС испытывает различные внешнеполитические и внутренние проблемы, а разговоры о помощи Киеву раздражают европейское население, рассказал эксперт.
Европейские власти для этого идут на разные хитрости, но между собой пока не могут договориться. По этому поводу есть известная фраза французской королевы: "Если у вас нет хлеба, ешьте пирожные", добавил редактор.
"И если европейские политики скажут своим избирателям: "Ешьте пирожные, а хлеб мы будем отправлять Украине", то их может постигнуть участь [королевы Франции] Марии-Антуанетты", - подчеркнул Леонков.
Исходя из того, какой размер военный помощи выделит Украине ЕС, можно планировать, какой будет наступательная операция армии РФ. Если ее будет мало, это будет один период. Если помощи будет много, то придется разбить наступление на несколько этапов, заключил собеседник Украина.ру.
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