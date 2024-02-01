"Хлеб будем отправлять Украине": военный эксперт раскрыл, зачем США подарили Европе "незалежную" - 01.02.2024 Украина.ру
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"Хлеб будем отправлять Украине": военный эксперт раскрыл, зачем США подарили Европе "незалежную"
"Хлеб будем отправлять Украине": военный эксперт раскрыл, зачем США подарили Европе "незалежную" - 01.02.2024 Украина.ру
"Хлеб будем отправлять Украине": военный эксперт раскрыл, зачем США подарили Европе "незалежную"
Европейские власти идут на разные хитрости, но помощь Украине очень раздражает местное население. Исходя из размера помощи, которую выделит Киеву ЕС можно предположить, насколько интенсивной будет российская наступательная операция. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-02-01T04:10
2024-02-01T04:10
новости
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украина
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европа
наступление
сша
население
экономика
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Сейчас США ушли от финансирования Украины и "подарили" ее Европе. Из-за чего ЕС испытывает различные внешнеполитические и внутренние проблемы, а разговоры о помощи Киеву раздражают европейское население, рассказал эксперт.Европейские власти для этого идут на разные хитрости, но между собой пока не могут договориться. По этому поводу есть известная фраза французской королевы: "Если у вас нет хлеба, ешьте пирожные", добавил редактор.Исходя из того, какой размер военный помощи выделит Украине ЕС, можно планировать, какой будет наступательная операция армии РФ. Если ее будет мало, это будет один период. Если помощи будет много, то придется разбить наступление на несколько этапов, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240131/1053000619.html
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новости, россия, украина, помощь, ес, европа, наступление, сша, население, экономика
Новости, Россия, Украина, помощь, ЕС, Европа, наступление, США, население, экономика

"Хлеб будем отправлять Украине": военный эксперт раскрыл, зачем США подарили Европе "незалежную"

04:10 01.02.2024
 
© Украина.рубедность нищета Киев нищий пенсионер бомж еда пожилая женщина
бедность нищета Киев нищий пенсионер бомж еда пожилая женщина
© Украина.ру
Читать в
Европейские власти идут на разные хитрости, но помощь Украине очень раздражает местное население. Исходя из размера помощи, которую выделит Киеву ЕС можно предположить, насколько интенсивной будет российская наступательная операция. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Сейчас США ушли от финансирования Украины и "подарили" ее Европе. Из-за чего ЕС испытывает различные внешнеполитические и внутренние проблемы, а разговоры о помощи Киеву раздражают европейское население, рассказал эксперт.
Европейские власти для этого идут на разные хитрости, но между собой пока не могут договориться. По этому поводу есть известная фраза французской королевы: "Если у вас нет хлеба, ешьте пирожные", добавил редактор.

"И если европейские политики скажут своим избирателям: "Ешьте пирожные, а хлеб мы будем отправлять Украине", то их может постигнуть участь [королевы Франции] Марии-Антуанетты", - подчеркнул Леонков.

Исходя из того, какой размер военный помощи выделит Украине ЕС, можно планировать, какой будет наступательная операция армии РФ. Если ее будет мало, это будет один период. Если помощи будет много, то придется разбить наступление на несколько этапов, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Фененко интервью - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Вчера, 13:18
Алексей Фененко: США будут радоваться любым успехам ВСУ, пока Россия не устроит им новый СССРСША прекратят финансирование Вооружённых сил Украины (ВСУ), как только сочтут, что проект "Украина" уже не спасти. Или когда наши войска будут снова под Киевом, либо же когда будет прорван фронт и начнётся отступление украинской армии к Днепру
 
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