https://ukraina.ru/20240201/1053008754.html

"Хлеб будем отправлять Украине": военный эксперт раскрыл, зачем США подарили Европе "незалежную"

"Хлеб будем отправлять Украине": военный эксперт раскрыл, зачем США подарили Европе "незалежную" - 01.02.2024 Украина.ру

"Хлеб будем отправлять Украине": военный эксперт раскрыл, зачем США подарили Европе "незалежную"

Европейские власти идут на разные хитрости, но помощь Украине очень раздражает местное население. Исходя из размера помощи, которую выделит Киеву ЕС можно предположить, насколько интенсивной будет российская наступательная операция. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-02-01T04:10

2024-02-01T04:10

2024-02-01T04:10

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Сейчас США ушли от финансирования Украины и "подарили" ее Европе. Из-за чего ЕС испытывает различные внешнеполитические и внутренние проблемы, а разговоры о помощи Киеву раздражают европейское население, рассказал эксперт.Европейские власти для этого идут на разные хитрости, но между собой пока не могут договориться. По этому поводу есть известная фраза французской королевы: "Если у вас нет хлеба, ешьте пирожные", добавил редактор.Исходя из того, какой размер военный помощи выделит Украине ЕС, можно планировать, какой будет наступательная операция армии РФ. Если ее будет мало, это будет один период. Если помощи будет много, то придется разбить наступление на несколько этапов, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240131/1053000619.html

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новости, россия, украина, помощь, ес, европа, наступление, сша, население, экономика