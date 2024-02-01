Эксперт рассказал, почему ВСУ говорят о наступлении армии РФ, но не могут разгадать место главного удара

Пулемётчик Монтана: Я убиваю за народ, мщу за погибших моих пацанов и делаю это во благо родины

Монтана — пулеметчик, по отзывам, один из лучших не только в 61-й бригаде морской пехоты, но и, возможно, на всем фронте. Он — старший из пяти мальчиков, родившихся в их семье, в городе Северодвинске Архангельской области. Очень подвижный, сильный и энергичный