Эксперт рассказал, почему ВСУ говорят о наступлении армии РФ, но не могут разгадать место главного удара - 01.02.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал, почему ВСУ говорят о наступлении армии РФ, но не могут разгадать место главного удара
Эксперт рассказал, почему ВСУ говорят о наступлении армии РФ, но не могут разгадать место главного удара - 01.02.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, почему ВСУ говорят о наступлении армии РФ, но не могут разгадать место главного удара
Украинское командование постоянно говорит, что ВС РФ будут наступать. Российское командование ждет момента, который произвел бы кумулятивный эффект. Это сложная стратегическая операция и войска могут осуществить прорыв на нескольких участках. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-02-01T04:00
2024-02-01T04:00
новости
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наступление
оборона
всу
разведка
операция
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В условиях постоянной разведки армии РФ трудно осуществить какой-либо замысел, чтобы противник не обнаружил перемещения войск и активность на фронте. Противник может догадаться что это то самое направление, откуда ВС РФ начнут наступление, рассказал эксперт.В ходе СВО боевые действия ведутся под неусыпным взором разведки. В режиме реального времени военные получают картинку с различных участков линии соприкосновения, "тумана войны" больше не существует, добавил редактор.Украинское командование постоянно говорит, что ВС РФ будут наступать. На этом фоне успехи российских военных под Купянском, Угледаром и Артемовском выглядят незначительно, отметил он.Сейчас ВС РФ удалось завладеть инициативой на фронте. Российское командование ждет момента, который произвел бы кумулятивный эффект. Это сложная стратегическая операция и российские войска могут осуществить прорыв как на одном участке фронта, так и на нескольких, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240131/1052982776.html
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украина
купянское направление
угледар
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, вс рф, наступление, оборона, всу, разведка, операция, купянское направление, угледар, артемовск, сво
Новости, Россия, Украина, ВС РФ, наступление, оборона, ВСУ, разведка, операция, Купянское направление, Угледар, Артемовск, СВО

Эксперт рассказал, почему ВСУ говорят о наступлении армии РФ, но не могут разгадать место главного удара

04:00 01.02.2024
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области
Военнослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Украинское командование постоянно говорит, что ВС РФ будут наступать. Российское командование ждет момента, который произвел бы кумулятивный эффект. Это сложная стратегическая операция и войска могут осуществить прорыв на нескольких участках. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
В условиях постоянной разведки армии РФ трудно осуществить какой-либо замысел, чтобы противник не обнаружил перемещения войск и активность на фронте. Противник может догадаться что это то самое направление, откуда ВС РФ начнут наступление, рассказал эксперт.
В ходе СВО боевые действия ведутся под неусыпным взором разведки. В режиме реального времени военные получают картинку с различных участков линии соприкосновения, "тумана войны" больше не существует, добавил редактор.
Украинское командование постоянно говорит, что ВС РФ будут наступать. На этом фоне успехи российских военных под Купянском, Угледаром и Артемовском выглядят незначительно, отметил он.
"Поэтому взятие Табаевки и выглядит как бои местного значения. Но это потихоньку меняет ситуацию, чтобы противник не понял, где действительно произойдет наш прорыв. Даже за рубежом подтверждают, что российское командование завладело стратегической инициативой", - подчеркнул Леонков.
Сейчас ВС РФ удалось завладеть инициативой на фронте. Российское командование ждет момента, который произвел бы кумулятивный эффект. Это сложная стратегическая операция и российские войска могут осуществить прорыв как на одном участке фронта, так и на нескольких, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Пулеметчик Монтана интервью
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Пулемётчик Монтана: Я убиваю за народ, мщу за погибших моих пацанов и делаю это во благо родиныМонтана — пулеметчик, по отзывам, один из лучших не только в 61-й бригаде морской пехоты, но и, возможно, на всем фронте. Он — старший из пяти мальчиков, родившихся в их семье, в городе Северодвинске Архангельской области. Очень подвижный, сильный и энергичный
 
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