https://ukraina.ru/20240131/1053002210.html

Улицкая* финансирует ВСУ, называет Дугина "мусором", но о Прилепине молчит

Улицкая* финансирует ВСУ, называет Дугина "мусором", но о Прилепине молчит - 31.01.2024 Украина.ру

Улицкая* финансирует ВСУ, называет Дугина "мусором", но о Прилепине молчит

Писательница, лауреат премии "Русский Букер" Людмила Улицкая* призналась в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, что финансирует ВСУ

2024-01-31T13:16

2024-01-31T13:16

2024-01-31T13:16

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писатель

всу

финансирование

андрей ермак

вован и лексус

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Улицкая* в беседе с пранкерами Лексусом и Вованом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) заявила, что её гонорары, полученные в России, идут на нужды украинской армии. Пранкеры представились главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.По словам писательницы, конфликт на Украине поможет Киеву отделиться от "московской Руси", а также "найти свое место в европейском обществе".Псевдо-Ермак попросил Улицкую* прокомментировать деятельность российских литераторов, в частности, Захара Прилепина. Но Улицкая* отказалась говорить о нём и заявила, что он "уже давно отрёкся от звания "человека".Она также высказала своё мнению о терактах, которые украинские спецслужбы организовывают в России. "Не могу, что мне это очень нравится, но у вас есть право на это", - ответила Улицкая*.Российского общественного деятеля Александра Дугина она назвала "мусором, который не стоит обсуждения".Она подчеркнула, что её книги "пока ещё" продаются в России. "Ермак" опасается, что Улицкая* платит налоги, которые идут на ВС РФ.Улицкая* также рассказала о симпатии к Зеленскому, в частности, ей импонирует, что у руля находится не политик. "Читаю украинские новости, это первые новости, которые я утром открываю", призналась она.Русских в Крыму писательница назвала "асоциальными людьми без корней", а себя она считает "в некотором роде крымчанкой", а по национальности - еврейкой. Людмила Улицкая - русская писательница еврейского происхождения, переводчица и сценарист. Первая женщина - лауреат премий "Русский Букер", "Большая книга" и премии "Медичи" (Франция).Среди известных книг Улицкой - "Медея и ее дети", "Казус Кукоцкого", "Лестница Якова", "Искренне ваш Шурик" и другие.Улицкая придерживается крайне русофобской позиции. В частности, ей принадлежит фраза "Россия никогда не была свободной страной". Вскоре после начала СВО писательница и ее муж, скульптор Андрей Красулин бежали из России в Германию.За последнее время Вован с Лексусом сделали несколько звонков людям, выступающим с антироссийской позицией и каждый раз получали довольно интересные признания.

https://ukraina.ru/20231129/1051589993.html

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новости, россия, украина, писатель, всу, финансирование, андрей ермак, вован и лексус