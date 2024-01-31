Улицкая* финансирует ВСУ, называет Дугина "мусором", но о Прилепине молчит - 31.01.2024 Украина.ру
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Улицкая* финансирует ВСУ, называет Дугина "мусором", но о Прилепине молчит
Улицкая* финансирует ВСУ, называет Дугина "мусором", но о Прилепине молчит - 31.01.2024 Украина.ру
Улицкая* финансирует ВСУ, называет Дугина "мусором", но о Прилепине молчит
Писательница, лауреат премии "Русский Букер" Людмила Улицкая* призналась в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, что финансирует ВСУ
2024-01-31T13:16
2024-01-31T13:16
новости
россия
украина
писатель
всу
финансирование
андрей ермак
вован и лексус
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Улицкая* в беседе с пранкерами Лексусом и Вованом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) заявила, что её гонорары, полученные в России, идут на нужды украинской армии. Пранкеры представились главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.По словам писательницы, конфликт на Украине поможет Киеву отделиться от "московской Руси", а также "найти свое место в европейском обществе".Псевдо-Ермак попросил Улицкую* прокомментировать деятельность российских литераторов, в частности, Захара Прилепина. Но Улицкая* отказалась говорить о нём и заявила, что он "уже давно отрёкся от звания "человека".Она также высказала своё мнению о терактах, которые украинские спецслужбы организовывают в России. "Не могу, что мне это очень нравится, но у вас есть право на это", - ответила Улицкая*.Российского общественного деятеля Александра Дугина она назвала "мусором, который не стоит обсуждения".Она подчеркнула, что её книги "пока ещё" продаются в России. "Ермак" опасается, что Улицкая* платит налоги, которые идут на ВС РФ.Улицкая* также рассказала о симпатии к Зеленскому, в частности, ей импонирует, что у руля находится не политик. "Читаю украинские новости, это первые новости, которые я утром открываю", призналась она.Русских в Крыму писательница назвала "асоциальными людьми без корней", а себя она считает "в некотором роде крымчанкой", а по национальности - еврейкой. Людмила Улицкая - русская писательница еврейского происхождения, переводчица и сценарист. Первая женщина - лауреат премий "Русский Букер", "Большая книга" и премии "Медичи" (Франция).Среди известных книг Улицкой - "Медея и ее дети", "Казус Кукоцкого", "Лестница Якова", "Искренне ваш Шурик" и другие.Улицкая придерживается крайне русофобской позиции. В частности, ей принадлежит фраза "Россия никогда не была свободной страной". Вскоре после начала СВО писательница и ее муж, скульптор Андрей Красулин бежали из России в Германию.За последнее время Вован с Лексусом сделали несколько звонков людям, выступающим с антироссийской позицией и каждый раз получали довольно интересные признания.
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новости, россия, украина, писатель, всу, финансирование, андрей ермак, вован и лексус
Новости, Россия, Украина, писатель, ВСУ, финансирование, Андрей Ермак, Вован и Лексус

Улицкая* финансирует ВСУ, называет Дугина "мусором", но о Прилепине молчит

13:16 31.01.2024
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкОткрытие 29-й Московской международной книжной выставки-ярмарки
Открытие 29-й Московской международной книжной выставки-ярмарки - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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Писательница, лауреат премии "Русский Букер" Людмила Улицкая* призналась в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, что финансирует ВСУ
Улицкая* в беседе с пранкерами Лексусом и Вованом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) заявила, что её гонорары, полученные в России, идут на нужды украинской армии. Пранкеры представились главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.
По словам писательницы, конфликт на Украине поможет Киеву отделиться от "московской Руси", а также "найти свое место в европейском обществе".
Псевдо-Ермак попросил Улицкую* прокомментировать деятельность российских литераторов, в частности, Захара Прилепина. Но Улицкая* отказалась говорить о нём и заявила, что он "уже давно отрёкся от звания "человека".
Она также высказала своё мнению о терактах, которые украинские спецслужбы организовывают в России. "Не могу, что мне это очень нравится, но у вас есть право на это", - ответила Улицкая*.
Российского общественного деятеля Александра Дугина она назвала "мусором, который не стоит обсуждения".
Она подчеркнула, что её книги "пока ещё" продаются в России. "Ермак" опасается, что Улицкая* платит налоги, которые идут на ВС РФ.
"Мои гонорары идут на Украину", — сказала она.
Улицкая* также рассказала о симпатии к Зеленскому, в частности, ей импонирует, что у руля находится не политик. "Читаю украинские новости, это первые новости, которые я утром открываю", призналась она.
Русских в Крыму писательница назвала "асоциальными людьми без корней", а себя она считает "в некотором роде крымчанкой", а по национальности - еврейкой.
Людмила Улицкая - русская писательница еврейского происхождения, переводчица и сценарист. Первая женщина - лауреат премий "Русский Букер", "Большая книга" и премии "Медичи" (Франция).
Среди известных книг Улицкой - "Медея и ее дети", "Казус Кукоцкого", "Лестница Якова", "Искренне ваш Шурик" и другие.
Улицкая придерживается крайне русофобской позиции. В частности, ей принадлежит фраза "Россия никогда не была свободной страной". Вскоре после начала СВО писательница и ее муж, скульптор Андрей Красулин бежали из России в Германию.
За последнее время Вован с Лексусом сделали несколько звонков людям, выступающим с антироссийской позицией и каждый раз получали довольно интересные признания.
29 ноября 2023, 15:23
Наргиз восхитилась Бандерой и попросила Зеленского бомбить ДонбассПевица Наргиз попросила "Зеленского" написать её имя на ракетах, которыми ВСУ бомбят Донецк. Видео пранкеры Вован и Лексус разметили 29 ноября в своём телеграм-канале
 
НовостиРоссияУкраинаписательВСУфинансированиеАндрей ЕрмакВован и Лексус
 
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