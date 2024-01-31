Житель Донецка подорвался на мине "Лепесток" - мэр - 31.01.2024 Украина.ру
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Житель Донецка подорвался на мине "Лепесток" - мэр
Житель Донецка подорвался на мине "Лепесток" - мэр - 31.01.2024 Украина.ру
Житель Донецка подорвался на мине "Лепесток" - мэр
В Куйбышевском районе Донецка мужчина 1963 г.р. подорвался на мине "Лепесток", сообщил 31 января мэр Донецка Алексей Кулемзин
2024-01-31T10:02
2024-01-31T10:05
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Градоначальник призвал дончан быть осторожными, смотреть под ноги при ходьбе, а также информировать детей об опасности.Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают Донецк. Накануне, 29 января, украинская армия обстреляла Калининский район из РСЗО "Град", погибли три человека.Противопехотная фугасная мина "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
https://ukraina.ru/20240131/1052997197.html
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новости, россия, днр, донецкая народная республика, донецк, мины, минирование, всу
Новости, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, Донецк, мины, минирование, ВСУ

Житель Донецка подорвался на мине "Лепесток" - мэр

10:02 31.01.2024 (обновлено: 10:05 31.01.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазминирование в центре Донецка
Разминирование в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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В Куйбышевском районе Донецка мужчина 1963 г.р. подорвался на мине "Лепесток", сообщил 31 января мэр Донецка Алексей Кулемзин
"В Куйбышевском районе по ул. Сомова подорвался на противопехотной мине "Лепесток" и получил ранение мужчина 1963 г.р.", - написал мэр Донецка.
Градоначальник призвал дончан быть осторожными, смотреть под ноги при ходьбе, а также информировать детей об опасности.
Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают Донецк. Накануне, 29 января, украинская армия обстреляла Калининский район из РСЗО "Град", погибли три человека.
Противопехотная фугасная мина "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Стела при въезде в город Горловка - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
09:36
Беспилотник ВСУ врезался в гражданский автомобиль, есть погибшие - мэр ГорловкиУкраинский беспилотник попал в гражданский автомобиль на трассе Горловка-Донецк, два человека погибли, сообщил 31 января мэр Горловки Иван Приходько в своём телеграм-канале
 
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