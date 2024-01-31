Беспилотник ВСУ врезался в гражданский автомобиль, есть погибшие - мэр Горловки - 31.01.2024 Украина.ру
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Беспилотник ВСУ врезался в гражданский автомобиль, есть погибшие - мэр Горловки
Беспилотник ВСУ врезался в гражданский автомобиль, есть погибшие - мэр Горловки - 31.01.2024 Украина.ру
Беспилотник ВСУ врезался в гражданский автомобиль, есть погибшие - мэр Горловки
Украинский беспилотник попал в гражданский автомобиль на трассе Горловка-Донецк, два человека погибли, сообщил 31 января мэр Горловки Иван Приходько в своём телеграм-канале
2024-01-31T09:36
2024-01-31T09:37
новости
россия
днр
донецкая народная республика
горловка
трасса
погибшие
приходько
всу
беспилотники
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Приходько в очередной раз обратился к горожанам с призывом быть осторожными и обезопасить свои жизни и жизни родных и близких.В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины также сообщали, что ВСУ с ночи ведут массивный обстрел Горловки, выпустив не менее 32 снарядов калибров 152 и 155 миллиметров, в том числе и кассетного типа.Накануне, 29 января, один из украинских беспилотников врезался в лобовое стекло гражданского автомобиля в Горловке. Приходько обратился к жителям Горловки с просьбой ограничить передвижение по трассе Горловка-Донецк ввиду участившихся атак ВСУ беспилотниками.
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россия
днр
донецкая народная республика
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новости, россия, днр, донецкая народная республика, горловка, трасса, погибшие, приходько, всу, беспилотники
Новости, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, Горловка, трасса, погибшие, Приходько, ВСУ, беспилотники

Беспилотник ВСУ врезался в гражданский автомобиль, есть погибшие - мэр Горловки

09:36 31.01.2024 (обновлено: 09:37 31.01.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела при въезде в город Горловка
Стела при въезде в город Горловка - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Украинский беспилотник попал в гражданский автомобиль на трассе Горловка-Донецк, два человека погибли, сообщил 31 января мэр Горловки Иван Приходько в своём телеграм-канале
"В результате прямого попадания беспилотного летательного аппарата ВФУ в гражданский автомобиль на трассе Горловка-Донецк около пгт Пантелеймоновка погибли двое мирных граждан, один человек ранен", - написал мэр Горловки.
Приходько в очередной раз обратился к горожанам с призывом быть осторожными и обезопасить свои жизни и жизни родных и близких.
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины также сообщали, что ВСУ с ночи ведут массивный обстрел Горловки, выпустив не менее 32 снарядов калибров 152 и 155 миллиметров, в том числе и кассетного типа.
Накануне, 29 января, один из украинских беспилотников врезался в лобовое стекло гражданского автомобиля в Горловке. Приходько обратился к жителям Горловки с просьбой ограничить передвижение по трассе Горловка-Донецк ввиду участившихся атак ВСУ беспилотниками.
29 января, 17:39
На трассе, где дрон врезался в авто возле Ясиноватой, есть жертвыВСУ атаковали гражданский автомобиль на трассе Горловка-Донецк, есть погибшие в районе Ясиноватой, сообщил 29 января мэр Горловки Иван Приходько
 
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