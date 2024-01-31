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Беспилотник ВСУ врезался в гражданский автомобиль, есть погибшие - мэр Горловки

Беспилотник ВСУ врезался в гражданский автомобиль, есть погибшие - мэр Горловки - 31.01.2024 Украина.ру

Беспилотник ВСУ врезался в гражданский автомобиль, есть погибшие - мэр Горловки

Украинский беспилотник попал в гражданский автомобиль на трассе Горловка-Донецк, два человека погибли, сообщил 31 января мэр Горловки Иван Приходько в своём телеграм-канале

2024-01-31T09:36

2024-01-31T09:36

2024-01-31T09:37

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Приходько в очередной раз обратился к горожанам с призывом быть осторожными и обезопасить свои жизни и жизни родных и близких.В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины также сообщали, что ВСУ с ночи ведут массивный обстрел Горловки, выпустив не менее 32 снарядов калибров 152 и 155 миллиметров, в том числе и кассетного типа.Накануне, 29 января, один из украинских беспилотников врезался в лобовое стекло гражданского автомобиля в Горловке. Приходько обратился к жителям Горловки с просьбой ограничить передвижение по трассе Горловка-Донецк ввиду участившихся атак ВСУ беспилотниками.

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новости, россия, днр, донецкая народная республика, горловка, трасса, погибшие, приходько, всу, беспилотники