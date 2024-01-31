https://ukraina.ru/20240131/1052993665.html

Военный эксперт раскрыл, почему ЕС будет впихивать деньги в Украину, пока США готовят для нее "заморозку"

Военный эксперт раскрыл, почему ЕС будет впихивать деньги в Украину, пока США готовят для нее "заморозку" - 31.01.2024 Украина.ру

Военный эксперт раскрыл, почему ЕС будет впихивать деньги в Украину, пока США готовят для нее "заморозку"

Европе сейчас хотелось бы выиграть время, чтобы успеть подготовиться к самым различным сценариям на восточном направлении. В ближайший год Европа будет вооружаться, вооружать Украину и впихивать туда деньги. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-01-31T04:50

2024-01-31T04:50

2024-01-31T04:50

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украина

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конфликт

сво

европа

ес

россия

финансирование

переговоры

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Как бы ни закончился конфликт на Украине, с какой-то ее частью Европе придется иметь дело. Им придется столкнуться с уничтоженной и погрязшей в долгах экономикой, которая напоминает пациента на искусственном дыхании, рассказал журналист.Европе сейчас хотелось бы выиграть время, чтобы успеть подготовиться к самым различным сценариям на восточном направлении. Поэтому ЕС обречен поддерживать киевский режим деньгами и оружием, добавил эксперт.В ближайший год Европа будет вооружаться, а также вооружать Украину и впихивать туда деньги, а США в ближайшие месяцы будут находиться в контрфазе. Вашингтон продолжит давить на то, чтобы Украина выбрала вариант заморозки конфликта, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240129/1052959421.html

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новости, украина, сша, конфликт, сво, европа, ес, россия, финансирование, переговоры, заморозка