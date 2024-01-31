Военный эксперт раскрыл, почему ЕС будет впихивать деньги в Украину, пока США готовят для нее "заморозку" - 31.01.2024 Украина.ру
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Военный эксперт раскрыл, почему ЕС будет впихивать деньги в Украину, пока США готовят для нее "заморозку"
Военный эксперт раскрыл, почему ЕС будет впихивать деньги в Украину, пока США готовят для нее "заморозку" - 31.01.2024 Украина.ру
Военный эксперт раскрыл, почему ЕС будет впихивать деньги в Украину, пока США готовят для нее "заморозку"
Европе сейчас хотелось бы выиграть время, чтобы успеть подготовиться к самым различным сценариям на восточном направлении. В ближайший год Европа будет вооружаться, вооружать Украину и впихивать туда деньги. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-01-31T04:50
2024-01-31T04:50
новости
украина
сша
конфликт
сво
европа
ес
россия
финансирование
переговоры
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Как бы ни закончился конфликт на Украине, с какой-то ее частью Европе придется иметь дело. Им придется столкнуться с уничтоженной и погрязшей в долгах экономикой, которая напоминает пациента на искусственном дыхании, рассказал журналист.Европе сейчас хотелось бы выиграть время, чтобы успеть подготовиться к самым различным сценариям на восточном направлении. Поэтому ЕС обречен поддерживать киевский режим деньгами и оружием, добавил эксперт.В ближайший год Европа будет вооружаться, а также вооружать Украину и впихивать туда деньги, а США в ближайшие месяцы будут находиться в контрфазе. Вашингтон продолжит давить на то, чтобы Украина выбрала вариант заморозки конфликта, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240129/1052959421.html
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новости, украина, сша, конфликт, сво, европа, ес, россия, финансирование, переговоры, заморозка
Новости, Украина, США, конфликт, СВО, Европа, ЕС, Россия, финансирование, переговоры, заморозка

Военный эксперт раскрыл, почему ЕС будет впихивать деньги в Украину, пока США готовят для нее "заморозку"

04:50 31.01.2024
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Киеве
Ситуация в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Европе сейчас хотелось бы выиграть время, чтобы успеть подготовиться к самым различным сценариям на восточном направлении. В ближайший год Европа будет вооружаться, вооружать Украину и впихивать туда деньги. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Как бы ни закончился конфликт на Украине, с какой-то ее частью Европе придется иметь дело. Им придется столкнуться с уничтоженной и погрязшей в долгах экономикой, которая напоминает пациента на искусственном дыхании, рассказал журналист.
Европе сейчас хотелось бы выиграть время, чтобы успеть подготовиться к самым различным сценариям на восточном направлении. Поэтому ЕС обречен поддерживать киевский режим деньгами и оружием, добавил эксперт.
"И это очень серьезная опасность — разрушенная страна, голодные люди и вооруженные крепкие формирования, которые в перспективе смогут обернуть оружие против своих бывших патронов. Те представители Европы, которые мыслят стратегически, должны учитывать эту опасность", - подчеркнул Скоробогатый.
В ближайший год Европа будет вооружаться, а также вооружать Украину и впихивать туда деньги, а США в ближайшие месяцы будут находиться в контрфазе. Вашингтон продолжит давить на то, чтобы Украина выбрала вариант заморозки конфликта, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Геннадий Алехин интервью
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04:50Военный эксперт раскрыл, почему ЕС будет впихивать деньги в Украину, пока США готовят для нее "заморозку"
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