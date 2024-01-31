Военный эксперт раскрыл, почему ЕС будет впихивать деньги в Украину, пока США готовят для нее "заморозку"
Европе сейчас хотелось бы выиграть время, чтобы успеть подготовиться к самым различным сценариям на восточном направлении. В ближайший год Европа будет вооружаться, вооружать Украину и впихивать туда деньги. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Как бы ни закончился конфликт на Украине, с какой-то ее частью Европе придется иметь дело. Им придется столкнуться с уничтоженной и погрязшей в долгах экономикой, которая напоминает пациента на искусственном дыхании, рассказал журналист.
Европе сейчас хотелось бы выиграть время, чтобы успеть подготовиться к самым различным сценариям на восточном направлении. Поэтому ЕС обречен поддерживать киевский режим деньгами и оружием, добавил эксперт.
"И это очень серьезная опасность — разрушенная страна, голодные люди и вооруженные крепкие формирования, которые в перспективе смогут обернуть оружие против своих бывших патронов. Те представители Европы, которые мыслят стратегически, должны учитывать эту опасность", - подчеркнул Скоробогатый.
В ближайший год Европа будет вооружаться, а также вооружать Украину и впихивать туда деньги, а США в ближайшие месяцы будут находиться в контрфазе. Вашингтон продолжит давить на то, чтобы Украина выбрала вариант заморозки конфликта, заключил собеседник Украина.ру.
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