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США продолжают извлекать уроки из украинского наступления

США продолжают извлекать уроки из украинского наступления - 31.01.2024 Украина.ру

США продолжают извлекать уроки из украинского наступления

Авторитетное издание Foreign Affairs 29 января опубликовало статью Стивена Биддла "Как Россия остановила наступление Украины". Само её появление свидетельствует о том глубоком шоке, в котором пребывает западное экспертное сообщество по итогам СВО. Уже поэтому статья достойна внимания

2024-01-31T07:35

2024-01-31T07:35

2024-01-31T07:35

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сво

наступление

контрнаступление

оборона

военная техника

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Сам Биддл – достаточно серьезный персонаж: профессор международных и общественных отношений Школы международных и общественных отношений Колумбийского университета и старший научный сотрудник по оборонной политике Совета по международным отношениям. Впрочем, его военные воззрения вызывают вопросы.Прежде всего, он считает проведение успешного наступления всегда заслугой обоих сторон. Как правило, по его мнению, наступление против укрепившихся сил противника бывает неудачным – "немецкая попытка прорыва под Курском на юго-западе России в 1943 году провалилась, столкнувшись с глубокой и хорошо подготовленной советской обороной".Само по себе это ни о чём не говорит. Так или иначе, успех любой военной операции определяется соотношением ошибок обоих сторон.Вспоминать же Курскую битву тут просто некорректно – там как раз немцы оборону войск Ватутина прорвали на всю глубину и вышли на оперативный простор. Но так получилось, что там их поджидали две развёрнутые армии стратегического резерва Ставки – Степного фронта. Так что тут имел место стратегический просчёт немецкого командования.Ну а без наступления нанести поражение противнику в принципе невозможно. Так что прорывать оборону всё равно придётся. Как?Биддл не считает, что дело в качестве военной техники (недо) поставленной США: "технологии редко играют решающую роль в наземной войне, и ни одно из этих вооружений вряд ли изменит наступление 2023 года". В частности:- "F-16, например, представляет собой платформу 46-летней давности, которая не сможет выжить в условиях противовоздушной обороны";- "русские уже доказали, что умеют противостоять наведению GPS, которое ATACMS использует для поражения своих целей";- "из менее чем 100 Леопардов-2, находящихся на вооружении Украины, по меньшей мере 26 были подбиты; другие нельзя использовать из-за проблем с ремонтом и обслуживанием".Тут тоже момент сомнительный. Широко известно, что и в 1914 и в 1940 году немцы рассчитывали вывести Францию из войны в результате молниеносной войны. Считается, что манёвр принёс успех в 1940 году именно благодаря эффективному использованию передовой техники – танков и авиации. Причём тогда речь шла именно о прорыве глубокой обороны, опирающийся на форты Бельгии и "линию Мажино".Отдельной критики удостоилась плохая подготовка украинских войск (всего пять недель, против двадцати двух в британской армии во время Второй мировой войны) и стратегические ошибки украинского военного командования, которое наносило несколько ударов по расходящимся направлениям (мы отмечали уже, что, если бы наступление закончилось успешно, этот стратегических ход превозносился бы как гениальное прозрение Залужного).Общий вывод состоит в том, что "глубокая и хорошо подготовленная оборона остаётся надёжной, как и в прошлом столетии, то одного только качества может быть недостаточно, чтобы обеспечить своего рода короткие войны, быстрые и решительные прорывы, которые уже давно предполагают оборонное планирование США. (…) Соединённым Штатам, возможно, придётся переосмыслить свой баланс качества и количества в мире, где иногда возникают благоприятные условия, но их невозможно гарантировать".В смысле, опыт СВО подталкивает к необходимости возвращения к массовым армиям, отказываясь от концепции маленькой профессиональной армии. Собственно, этим путём уже пошли Украина и, отчасти, Россия, которая так же провела частичную мобилизацию.Профессор обращает внимание на новые средства ведения войны: "дроны, спутниковое наблюдение и высокоточное оружие (…) присутствовали как в наступательных успехах Украины в 2022 году, так и в ее наступательном провале в 2023 году".Отметим, что тут автор Foreign Affairs где-то прав, но эти системы уже изменили ситуацию на поле боя и мы находимся на пути к переходу количества в качество. Уже сейчас украинская сторона компенсирует при помощи дронов дефицит артиллерийских снарядов. А что будет, когда российская и украинская промышленность выпустят по миллиону БПЛА?Ещё в 1987 году гениальный польский писатель Станислав Лем предвидел появление безлюдных армий: "в образе летающих синсектов* лётчик, самолёт и его вооружение слились в одно миниатюрное целое. А боевой единицей становилась микроармия, лишь как целое обладавшая боеспособностью (вспомним, что только рой пчёл можно считать самодостаточным организмом, а не отдельную пчелу). (…) Что самый храбрый и опытный солдат, обвешанный гранатами, мог поделать с микроскопическим и мёртвым противником? Не больше, чем врач, который решил бы сражаться с микробами холеры при помощи молотка. Среди туч микрооружия, самонаводящегося на заданные цели, оружия биотропического, то есть уничтожающего всё живое, человек в мундире был беспомощен, как римский легионер со щитом и мечом под градом пуль".Лем, конечно, пошёл куда дальше, чем позволяет современная технология (у него роботы действительно микроскопические, объединяющиеся только перед атакой) и уровень развития искусственного интеллекта, но мы движемся именно в этом направлении. Отрицая возможность качественного скачка Биггл явно неправ.Что же касается непосредственно Украины, то Биггл смотрит на ситуацию без особого оптимизма:"Последствия этого для Украины мрачны. Без наступательного прорыва успех в наземной войне превращается в борьбу на истощение. Благоприятный исход для Украины в войне на истощение не является невозможным, но для этого потребуется, чтобы её силы пережили численно превосходящего противника в войне, которая может стать очень продолжительной".Фактически же рассчитывать можно только на "крах воли России к борьбе или государственный переворот в Москве", а также на то, что небо рухнет на землю, а Днепр потечёт к Смоленску.* Изобретение Лема: миниатюрный робот - искусственное насекомое

https://ukraina.ru/20230702/1047739777.html

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эксклюзив, украина, россия, война, сво, наступление, контрнаступление, оборона, военная техника