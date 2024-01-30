Time: Зеленский идет на большой риск, когда атакует на цели внутри России - 30.01.2024 Украина.ру
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Time: Зеленский идет на большой риск, когда атакует на цели внутри России
Time: Зеленский идет на большой риск, когда атакует на цели внутри России - 30.01.2024 Украина.ру
Time: Зеленский идет на большой риск, когда атакует на цели внутри России
Для того, чтобы переломить ход войны и сохранить политические позиции внутри страны, президент Украины Владимир Зеленский идет на большой риск, включая все более агрессивные атаки на цели внутри России. Об этом говорится в статье, опубликованной 30 января в газете Time
2024-01-30T10:56
2024-01-30T10:56
новости
украина
россия
нападение
владимир путин
владимир зеленский
нато
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По мнению издания, организация диверсий и нападений внутри России является последствием страха, который Киев испытывает перед сознанием того, что российские войска не получится поставить в тупик на поле боя.Даже если Конгресс США одобрит увеличение военной помощи на 2024 год, это, вероятно, будет последним пакетом помощи Вашингтона до окончания ноябрьских выборов, полагает издание."Если победит Дональд Трамп, украинцы знают, что он резко сократит помощь. Перспективы в Европе лишь немногим лучше. Бюджетные проблемы Германии, растущая венгерская оппозиция и отсутствие руководства ЕС затруднят восполнение дефицита военной помощи со стороны Вашингтона в среднесрочной перспективе", - уточняет Time.Пока президент России Владимир Путин переводит российскую экономику на военные рельсы, Украина понимает, что ей необходимо мобилизовать дополнительных 500 тысяч новобранцев, но даже это не поможет в войне против страны с гораздо большим населением и экономикой, отмечается в статье.Поэтому Киев пытается наращивать производство беспилотников для боевых действий и поражения целей внутри России, подвергая опасности тех, кто непосредственно не участвует в войне."Это означает более высокую вероятность целенаправленных убийств российских чиновников, связанных с войной, а также частые удары беспилотников и ракет по Крыму, а также по российской военной и экономической инфраструктуре, возможно, включая нефтяные и зерновые объекты на Черном море, что может снова подорвать глобальные рынки", - полагают авторы статьи.По их мнению, новые нападения также вероятны на мосту через Керченский пролив, который соединяет Крым с материковой частью России. Это, в свою очередь, спровоцирует более интенсивные атаки России на украинские города, полагает газета."Любая из этих атак (а возможных целей много) сопряжена с риском возмездия со стороны Путина, что приведет к более непосредственному вовлечению НАТО в конфликт. Ни Россия, ни НАТО не хотят такого расширения, но войны начинают жить своей собственной жизнью, особенно когда один из ключевых игроков – в данном случае Зеленский – становится дикой картой, за которой стоит наблюдать", - подчеркивает издание.
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новости, украина, россия, нападение, владимир путин, владимир зеленский, нато
Новости, Украина, Россия, нападение, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО

Time: Зеленский идет на большой риск, когда атакует на цели внутри России

10:56 30.01.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Для того, чтобы переломить ход войны и сохранить политические позиции внутри страны, президент Украины Владимир Зеленский идет на большой риск, включая все более агрессивные атаки на цели внутри России. Об этом говорится в статье, опубликованной 30 января в газете Time
По мнению издания, организация диверсий и нападений внутри России является последствием страха, который Киев испытывает перед сознанием того, что российские войска не получится поставить в тупик на поле боя.
"Нападения являются скорее признаком опасений Украины, чем ее силы. После сотен тысяч жертв и перемещения миллионов людей, у ​​президента Владимира Зеленского и его генералов появились новые причины сомневаться в стойкости поддержки Запада, от которой будет зависеть победа Украины в любой форме", - отмечает газета.
Даже если Конгресс США одобрит увеличение военной помощи на 2024 год, это, вероятно, будет последним пакетом помощи Вашингтона до окончания ноябрьских выборов, полагает издание.
"Если победит Дональд Трамп, украинцы знают, что он резко сократит помощь. Перспективы в Европе лишь немногим лучше. Бюджетные проблемы Германии, растущая венгерская оппозиция и отсутствие руководства ЕС затруднят восполнение дефицита военной помощи со стороны Вашингтона в среднесрочной перспективе", - уточняет Time.
Пока президент России Владимир Путин переводит российскую экономику на военные рельсы, Украина понимает, что ей необходимо мобилизовать дополнительных 500 тысяч новобранцев, но даже это не поможет в войне против страны с гораздо большим населением и экономикой, отмечается в статье.
Поэтому Киев пытается наращивать производство беспилотников для боевых действий и поражения целей внутри России, подвергая опасности тех, кто непосредственно не участвует в войне.
"Это означает более высокую вероятность целенаправленных убийств российских чиновников, связанных с войной, а также частые удары беспилотников и ракет по Крыму, а также по российской военной и экономической инфраструктуре, возможно, включая нефтяные и зерновые объекты на Черном море, что может снова подорвать глобальные рынки", - полагают авторы статьи.
По их мнению, новые нападения также вероятны на мосту через Керченский пролив, который соединяет Крым с материковой частью России. Это, в свою очередь, спровоцирует более интенсивные атаки России на украинские города, полагает газета.
"Любая из этих атак (а возможных целей много) сопряжена с риском возмездия со стороны Путина, что приведет к более непосредственному вовлечению НАТО в конфликт. Ни Россия, ни НАТО не хотят такого расширения, но войны начинают жить своей собственной жизнью, особенно когда один из ключевых игроков – в данном случае Зеленский – становится дикой картой, за которой стоит наблюдать", - подчеркивает издание.
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
03:05
План Запада - запереть Россию в России, говорят украинские эксперты о новой стратегии партнеров по НАТОСобытия развиваются таким образом, что к 2025 году Украина в своем нынешнем виде может существовать, а может уже и не существовать, именно так стоит вопрос. Об этом сказал известный украинский политолог Андрей Ермолаев в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ).
 
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