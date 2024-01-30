https://ukraina.ru/20240130/1052976476.html

Участников "Би-2" депортируют не в Москву, а в Тель-Авив, МИД Израиля договорился - СМИ

Участников "Би-2" депортируют не в Москву, а в Тель-Авив, МИД Израиля договорился - СМИ - 30.01.2024 Украина.ру

Участников "Би-2" депортируют не в Москву, а в Тель-Авив, МИД Израиля договорился - СМИ

Четырех музыкантов российской группы "Би-2" депортируют в Израиль, а не в Россию, сообщает израильское издание Ynet

2024-01-30T10:25

2024-01-30T10:25

2024-01-30T10:25

новости

таиланд

израиль

россия

би-2

депортация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102904/29/1029042909_0:87:1280:807_1920x0_80_0_0_f5b586a961e56ff9704113c59d07a21d.jpg.webp

Участники группы "Би-2" добились, чтобы их депортировали из Таиланда, где они незаконно зарабатывали, в Тель-Авив. Соответствующее прошение музыканты подали в МИД Израиля.По данным Ynet, сотрудники МИД Израиля связались с властями Таиланда. Дипломаты, как пишет Ynet, были обеспокоены "возможной угрозой безопасности музыкантов в случае их депортации в Россию". В результате четырёх из семи задержанных депортируют в Тель-Авив, так как у них есть израильское гражданство. В Израиль пустят даже тех, кто въехал в Таиланд по российским паспортам в обход миграционных правил.Еще одного участника группы с австралийским гражданством депортируют в Австралию, отмечает Ynet. Пока неизвестно, куда отправят остальных задержанных, но издание пишет, что, "никого не депортируют в Россию".По информации SHOT, вылететь артисты должны уже 30 января. Часть группы отправится через Израиль в Австралию, а один из музыкантов в США, так как у него есть американский паспорт.Ранее участников коллектива задержали в Таиланде. Они давали концерты, не получив разрешение на работу. Суд города Пхукет приговорил каждого к штрафу в размере 95 долларов (8,4 тысячи рублей) и к депортации из страны.В России потребовали задержать участников группы по их возвращению. Общественники просили возбудить против музыкантов уголовное дело по статье 205.1. "Содействие террористической деятельности".Лёва из "Би-2" (по паспорту - Егор Бортник*) не только негативно высказывался о России и СВО, но и в мае прошлого года закатил подписчикам скандал из-за того, что они 9 мая поздравили его с Днем Победы.Артист заявил, что отмечает только 8 мая, как в Европе. Попутно он обозвал своих патриотично настроенных фанатов убийцами. В результате в мае 2023-го музыканта внесли в реестр иноагентов.* Признан Минюстом РФ иноагентом

https://ukraina.ru/20240115/1052696358.html

таиланд

израиль

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, таиланд, израиль, россия, би-2, депортация