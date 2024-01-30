Участников "Би-2" депортируют не в Москву, а в Тель-Авив, МИД Израиля договорился - СМИ - 30.01.2024 Украина.ру
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Участников "Би-2" депортируют не в Москву, а в Тель-Авив, МИД Израиля договорился - СМИ
Участников "Би-2" депортируют не в Москву, а в Тель-Авив, МИД Израиля договорился - СМИ - 30.01.2024 Украина.ру
Участников "Би-2" депортируют не в Москву, а в Тель-Авив, МИД Израиля договорился - СМИ
Четырех музыкантов российской группы "Би-2" депортируют в Израиль, а не в Россию, сообщает израильское издание Ynet
2024-01-30T10:25
2024-01-30T10:25
новости
таиланд
израиль
россия
би-2
депортация
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Участники группы "Би-2" добились, чтобы их депортировали из Таиланда, где они незаконно зарабатывали, в Тель-Авив. Соответствующее прошение музыканты подали в МИД Израиля.По данным Ynet, сотрудники МИД Израиля связались с властями Таиланда. Дипломаты, как пишет Ynet, были обеспокоены "возможной угрозой безопасности музыкантов в случае их депортации в Россию". В результате четырёх из семи задержанных депортируют в Тель-Авив, так как у них есть израильское гражданство. В Израиль пустят даже тех, кто въехал в Таиланд по российским паспортам в обход миграционных правил.Еще одного участника группы с австралийским гражданством депортируют в Австралию, отмечает Ynet. Пока неизвестно, куда отправят остальных задержанных, но издание пишет, что, "никого не депортируют в Россию".По информации SHOT, вылететь артисты должны уже 30 января. Часть группы отправится через Израиль в Австралию, а один из музыкантов в США, так как у него есть американский паспорт.Ранее участников коллектива задержали в Таиланде. Они давали концерты, не получив разрешение на работу. Суд города Пхукет приговорил каждого к штрафу в размере 95 долларов (8,4 тысячи рублей) и к депортации из страны.В России потребовали задержать участников группы по их возвращению. Общественники просили возбудить против музыкантов уголовное дело по статье 205.1. "Содействие террористической деятельности".Лёва из "Би-2" (по паспорту - Егор Бортник*) не только негативно высказывался о России и СВО, но и в мае прошлого года закатил подписчикам скандал из-за того, что они 9 мая поздравили его с Днем Победы.Артист заявил, что отмечает только 8 мая, как в Европе. Попутно он обозвал своих патриотично настроенных фанатов убийцами. В результате в мае 2023-го музыканта внесли в реестр иноагентов.* Признан Минюстом РФ иноагентом
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новости, таиланд, израиль, россия, би-2, депортация
Новости, Таиланд, Израиль, Россия, Би-2, депортация

Участников "Би-2" депортируют не в Москву, а в Тель-Авив, МИД Израиля договорился - СМИ

10:25 30.01.2024
 
© vk.com / Лёва Би-2Лёва Би-2
Лёва Би-2 - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© vk.com / Лёва Би-2
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Четырех музыкантов российской группы "Би-2" депортируют в Израиль, а не в Россию, сообщает израильское издание Ynet
Участники группы "Би-2" добились, чтобы их депортировали из Таиланда, где они незаконно зарабатывали, в Тель-Авив. Соответствующее прошение музыканты подали в МИД Израиля.
По данным Ynet, сотрудники МИД Израиля связались с властями Таиланда. Дипломаты, как пишет Ynet, были обеспокоены "возможной угрозой безопасности музыкантов в случае их депортации в Россию".
В результате четырёх из семи задержанных депортируют в Тель-Авив, так как у них есть израильское гражданство. В Израиль пустят даже тех, кто въехал в Таиланд по российским паспортам в обход миграционных правил.
Еще одного участника группы с австралийским гражданством депортируют в Австралию, отмечает Ynet. Пока неизвестно, куда отправят остальных задержанных, но издание пишет, что, "никого не депортируют в Россию".
По информации SHOT, вылететь артисты должны уже 30 января. Часть группы отправится через Израиль в Австралию, а один из музыкантов в США, так как у него есть американский паспорт.
Ранее участников коллектива задержали в Таиланде. Они давали концерты, не получив разрешение на работу. Суд города Пхукет приговорил каждого к штрафу в размере 95 долларов (8,4 тысячи рублей) и к депортации из страны.
В России потребовали задержать участников группы по их возвращению. Общественники просили возбудить против музыкантов уголовное дело по статье 205.1. "Содействие террористической деятельности".
Лёва из "Би-2" (по паспорту - Егор Бортник*) не только негативно высказывался о России и СВО, но и в мае прошлого года закатил подписчикам скандал из-за того, что они 9 мая поздравили его с Днем Победы.
Артист заявил, что отмечает только 8 мая, как в Европе. Попутно он обозвал своих патриотично настроенных фанатов убийцами. В результате в мае 2023-го музыканта внесли в реестр иноагентов.
* Признан Минюстом РФ иноагентом
15 января, 15:46
Галкин* и другие: шоу иноагентов отменяются. А Сердючка больше не летает в ДубайВерка Сердючка слетала в Дубай: спела, станцевала. Покричала "Слава Украине", оскорбила пару раз президента и народ России. И вот результат — въезд Сердючке (сценический образ Андрея Данилко) в ОАЭ теперь запрещён. Пишут, что пожизненно
 
НовостиТаиландИзраильРоссияБи-2депортация
 
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