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ВСУ обстреляли школу в Горловке - мэр

ВСУ обстреляли школу в Горловке - мэр - 30.01.2024 Украина.ру

ВСУ обстреляли школу в Горловке - мэр

Вооруженные силы Украины обстреляли Никитовский район Горловки, повреждена школа, сообщил 30 января мэр Горловки Иван Приходько в своём телеграм-канале

2024-01-30T10:00

2024-01-30T10:00

2024-01-30T10:00

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Утром 30 января ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки. "В зоне повышенной опасности жилой массив "Комсомолец", посёлок шахты "19/20", посёлок Кирова, посёлок шахты им. Гагарина, посёлок Комарова", добавил он.Мэр обратился к жителям жилмассивов и посёлков, которые подвергаются обстрелу, с убедительной просьбой покинуть улицы, отойти от окон и находиться вблизи укрытий.В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщили, что за полчаса 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.

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новости, россия, днр, донецкая народная республика, горловка, приходько, обстрелы, всу