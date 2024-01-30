https://ukraina.ru/20240130/1052975716.html
ВСУ обстреляли школу в Горловке - мэр
ВСУ обстреляли школу в Горловке - мэр - 30.01.2024 Украина.ру
ВСУ обстреляли школу в Горловке - мэр
Вооруженные силы Украины обстреляли Никитовский район Горловки, повреждена школа, сообщил 30 января мэр Горловки Иван Приходько в своём телеграм-канале
2024-01-30T10:00
2024-01-30T10:00
2024-01-30T10:00
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Утром 30 января ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки. "В зоне повышенной опасности жилой массив "Комсомолец", посёлок шахты "19/20", посёлок Кирова, посёлок шахты им. Гагарина, посёлок Комарова", добавил он.Мэр обратился к жителям жилмассивов и посёлков, которые подвергаются обстрелу, с убедительной просьбой покинуть улицы, отойти от окон и находиться вблизи укрытий.В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщили, что за полчаса 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ukraina.ru/20240129/1052966324.html
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новости, россия, днр, донецкая народная республика, горловка, приходько, обстрелы, всу
Новости, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, Горловка, Приходько, обстрелы, ВСУ
ВСУ обстреляли школу в Горловке - мэр
Вооруженные силы Украины обстреляли Никитовский район Горловки, повреждена школа, сообщил 30 января мэр Горловки Иван Приходько в своём телеграм-канале