ВСУ обстреляли школу в Горловке - мэр - 30.01.2024 Украина.ру
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ВСУ обстреляли школу в Горловке - мэр
ВСУ обстреляли школу в Горловке - мэр - 30.01.2024 Украина.ру
ВСУ обстреляли школу в Горловке - мэр
Вооруженные силы Украины обстреляли Никитовский район Горловки, повреждена школа, сообщил 30 января мэр Горловки Иван Приходько в своём телеграм-канале
2024-01-30T10:00
2024-01-30T10:00
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Утром 30 января ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки. "В зоне повышенной опасности жилой массив "Комсомолец", посёлок шахты "19/20", посёлок Кирова, посёлок шахты им. Гагарина, посёлок Комарова", добавил он.Мэр обратился к жителям жилмассивов и посёлков, которые подвергаются обстрелу, с убедительной просьбой покинуть улицы, отойти от окон и находиться вблизи укрытий.В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщили, что за полчаса 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
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новости, россия, днр, донецкая народная республика, горловка, приходько, обстрелы, всу
Новости, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, Горловка, Приходько, обстрелы, ВСУ

ВСУ обстреляли школу в Горловке - мэр

10:00 30.01.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРабота бригады скорой помощи в Горловке
Работа бригады скорой помощи в Горловке - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Вооруженные силы Украины обстреляли Никитовский район Горловки, повреждена школа, сообщил 30 января мэр Горловки Иван Приходько в своём телеграм-канале

"В результате обстрела поселка Комарова (Никитовский район Горловки) зафиксировано прямое попадание снаряда в один из домов. Повреждена школа", - сообщил мэр города.

Утром 30 января ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки. "В зоне повышенной опасности жилой массив "Комсомолец", посёлок шахты "19/20", посёлок Кирова, посёлок шахты им. Гагарина, посёлок Комарова", добавил он.
Мэр обратился к жителям жилмассивов и посёлков, которые подвергаются обстрелу, с убедительной просьбой покинуть улицы, отойти от окон и находиться вблизи укрытий.
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщили, что за полчаса 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Вчера, 17:39
На трассе, где дрон врезался в авто возле Ясиноватой, есть жертвыВСУ атаковали гражданский автомобиль на трассе Горловка-Донецк, есть погибшие в районе Ясиноватой, сообщил 29 января мэр Горловки Иван Приходько
 
НовостиРоссияДНРДонецкая Народная РеспубликаГорловкаПриходькообстрелыВСУ
 
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