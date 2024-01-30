Военный эксперт раскрыл, где именно Киев может возвести свою "линию Суровикина" и кто будет ее защищать
© Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанкСтроительство засечной черты в приграничных с Украиной регионах
© Пресс-служба губернатора Белгородской области
Сейчас Украина пытается возвести свою "линию Суровикина" и многое зависит от того, в каком месте ее будут создавать. Строительство мощной линии обороны по всей линии фронта и по всей границе с Россией потребует огромного количество ресурсов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Россия не строила линию Суровикина по всей линии фронта, эта мощная линия обороны создавалась на наиболее опасном направлении. Она хорошо выполнила свою задачу и сдержала натиск противника, рассказал эксперт.
Сейчас Украина пытается возвести свою "линию Суровикина" и многое зависит от того, в каком месте ее будут создавать. Если киевские власти хотят построить ее по всей линии фронта и по всей границе с Россией, то это невозможно, добавил он.
"Это требует огромных ресурсов. Они (власти Украины.- Ред.) могут построить оборонительную линию на отдельных участках, например, по реке Жеребец или в районе Часов Яра, чтобы остановить продвижение России. Но остановить Россию невозможно", - подчеркнул Евсеев.
Даже если Киев построит большую линию обороны, ее надо наполнять войсками. Неизвестно, где Украина будет брать силы и людские резервы, чтобы обеспечить ее защиту. А если нет сил для ее наполнения, то придется изображать какую-то активность на поле боя, заключил собеседник Украина.ру.
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