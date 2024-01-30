https://ukraina.ru/20240130/1052964886.html

Военный эксперт раскрыл, где именно Киев может возвести свою "линию Суровикина" и кто будет ее защищать

Военный эксперт раскрыл, где именно Киев может возвести свою "линию Суровикина" и кто будет ее защищать - 30.01.2024 Украина.ру

Военный эксперт раскрыл, где именно Киев может возвести свою "линию Суровикина" и кто будет ее защищать

Сейчас Украина пытается возвести свою "линию Суровикина" и многое зависит от того, в каком месте ее будут создавать. Строительство мощной линии обороны по всей линии фронта и по всей границе с Россией потребует огромного количество ресурсов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-01-30T03:00

2024-01-30T03:00

2024-01-30T03:00

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Россия не строила линию Суровикина по всей линии фронта, эта мощная линия обороны создавалась на наиболее опасном направлении. Она хорошо выполнила свою задачу и сдержала натиск противника, рассказал эксперт.Сейчас Украина пытается возвести свою "линию Суровикина" и многое зависит от того, в каком месте ее будут создавать. Если киевские власти хотят построить ее по всей линии фронта и по всей границе с Россией, то это невозможно, добавил он.Даже если Киев построит большую линию обороны, ее надо наполнять войсками. Неизвестно, где Украина будет брать силы и людские резервы, чтобы обеспечить ее защиту. А если нет сил для ее наполнения, то придется изображать какую-то активность на поле боя, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240129/1052959421.html

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новости, россия, украина, сво, оборона, наступление, укрепления, строительство, фронт, граница