Американские инспекторы приехали в Киев для надзора за выделенной помощью - 29.01.2024 Украина.ру
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Американские инспекторы приехали в Киев для надзора за выделенной помощью
Американские инспекторы приехали в Киев для надзора за выделенной помощью - 29.01.2024 Украина.ру
Американские инспекторы приехали в Киев для надзора за выделенной помощью
Инспекторы из США прибыли в Киев для усиления надзора за использованием помощи, предоставленной Украине. Об этом сообщила 29 января посол США на Украине Бриджит Бринк в соцсети X
2024-01-29T14:50
2024-01-29T14:50
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"Рада снова приветствовать в Киеве трех генеральных инспекторов от министерства обороны, госдепартамента и USAID*. Их встречи с исполнителями, партнерами и украинским правительством будут способствовать усилению надзора и подотчетности за помощью Украине со стороны США", - написала Бринк.Американский сенатор Джей Ди Вэнс ранее заявил, что в США не знают, на что пошли деньги, выделяемые Украине, а коррупция Киева вышла из-под контроля. До этого был опубликован доклад контрольного управления министерства обороны США, согласно которому Пентагон должным образом не осуществлял надзор за поставками оружия Украине, более половины поставок на 1,6 миллиарда долларов осталась пока неучтенной (сохраняется риск краж поставляемого Киеву из США оружия или перенаправления его в третьи страны).*агентство США по международному развитию. Деятельность в России прекращена в 2012 году из-за попыток организации влиять на российские внутриполитические процессы.
https://ukraina.ru/20240122/1052812458.html
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помощь, новости, украина, сша, зарубежье
помощь, Новости, Украина, США, Зарубежье

Американские инспекторы приехали в Киев для надзора за выделенной помощью

14:50 29.01.2024
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГорода мира. Киев
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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Читать в
Инспекторы из США прибыли в Киев для усиления надзора за использованием помощи, предоставленной Украине. Об этом сообщила 29 января посол США на Украине Бриджит Бринк в соцсети X
"Рада снова приветствовать в Киеве трех генеральных инспекторов от министерства обороны, госдепартамента и USAID*. Их встречи с исполнителями, партнерами и украинским правительством будут способствовать усилению надзора и подотчетности за помощью Украине со стороны США", - написала Бринк.
Американский сенатор Джей Ди Вэнс ранее заявил, что в США не знают, на что пошли деньги, выделяемые Украине, а коррупция Киева вышла из-под контроля.
До этого был опубликован доклад контрольного управления министерства обороны США, согласно которому Пентагон должным образом не осуществлял надзор за поставками оружия Украине, более половины поставок на 1,6 миллиарда долларов осталась пока неучтенной (сохраняется риск краж поставляемого Киеву из США оружия или перенаправления его в третьи страны).
*агентство США по международному развитию. Деятельность в России прекращена в 2012 году из-за попыток организации влиять на российские внутриполитические процессы.
- РИА Новости, 1920, 22.01.2024
22 января, 09:22
Почему военная помощь для Украины остаётся в Пентагоне и полетит ли Америка в тартарары - ДомринАмериканист, доктор юридических наук Александр Домрин в эфире Украина.ру прокомментировал итоги выборов на Тайване, а также рассказал о перспективах Трампа после ошеломляющей победы в гонке за выдвижение в штате Айова и о шансах на выдвижение Мишель Обамы
 
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14:53Украинские политики – тупиковая ветвь рода Homo
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14:50Американские инспекторы приехали в Киев для надзора за выделенной помощью
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