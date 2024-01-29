Геннадий Алехин: Россия подготовила достаточно туннелей, чтобы обрушить фронт ВСУ от Харькова до Донбасса - 29.01.2024 Украина.ру
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Геннадий Алехин: Россия подготовила достаточно туннелей, чтобы обрушить фронт ВСУ от Харькова до Донбасса
Геннадий Алехин: Россия подготовила достаточно туннелей, чтобы обрушить фронт ВСУ от Харькова до Донбасса - 29.01.2024 Украина.ру
Геннадий Алехин: Россия подготовила достаточно туннелей, чтобы обрушить фронт ВСУ от Харькова до Донбасса
Все нестандартные действия, о которых мало говорят в официальных сводках – это и есть находка для журналиста. Мне посчастливилось наблюдать такое в Чечне и слышать в беседах с непосредственными участниками СВО, когда я выезжал в зону боевых действий, отмечает родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-01-29T14:34
2024-01-29T14:34
интервью
всу
россия
сво
информационная война
купянск
харьков
авдеевка
донбасс
чечня
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Моя основная задача – информационное обеспечение боевых действий. Я нахожусь в тесном контакте и с уважаемым мной изданием Украина.ру, которая больше всех вещает об Украине. Там я даю больше аналитических материалов. Кроме того, я человек творческий. И я стараюсь в публикациях в своем телеграм-канале "Адекватный харьковчанин" и в других СМИ давать больше зарисовочных жанров.- Геннадий Тимофеевич, на днях вы удостоились от Минобороны РФ медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Официальная формулировка звучит так: "За самоотверженность, личный вклад в укрепление боевого духа участников СВО". Расскажите, пожалуйста, каким образом вы укрепили боевой дух солдат и офицеров?- Эту формулировку не я придумал. Она была согласована между Минобороны и Союзом писателей России. Следовательно, по их мнению, я вношу какой-то вклад в укрепление боевого духа участников СВО.Моя основная задача – информационное обеспеченье боевых действий. Я нахожусь в тесном контакте и с уважаемым мной изданием Украина.ру, которая больше всех вещает об Украине. Там я даю больше аналитических материалов. Кроме того, я человек творческий. И я стараюсь в публикациях в своем телеграм-канале "Адекватный харьковчанин" и в других СМИ давать больше зарисовочных жанров.Я там рассказываю о людях на передовой с разных сторон, о героях СВО и о деталях боевых действий, которые ты не найдешь в официальных сводках Минобороны.К тому же, мы вместе с Сергеем Бережным с 24 февраля 2022 года издали две книги об СВО (аналитика, обзоры, зарисовки).Это мой основной вклад.Если в Минобороны считают, что я еще и укрепляю боевой дух солдат и офицеров, я этому очень рад.- Может быть, вы назовете конкретных героев СВО, которые вам больше всего запомнились как военному журналисту?- Больше всего мне запомнились ребята, который служат в 1-м и 2-м Армейских корпусах (бывшие подразделения Народной милиции ДНР/ЛНР, которые потом вошли в структуру российской армии). Я писал о них, когда мы были в Попасной и в Лисичанске. Слава богу, они живы и здоровы.Также я рассказывал о командирах, которые родом из Северной Осетии и Дагестана. Они начинали служить еще в 58-й армии (я там тоже имел честь служить во время Второй чеченской кампании). Сейчас они тоже участвуют в СВО в качестве добровольцев и контрактников.Мне запомнились характер и тактика штурмовых действий в Авдеевской агломерации и на Купянском направлении. Особенно, когда работают спецназ и разведка. Я сравниваю их с тем, как действовали наши войска в Первую и Вторую чеченскую кампании. Наверняка эти моменты изучались в Академии Генштаба. Чувствуется, что в СВО мы применяем опыт, приобретенный на Северном Кавказе.- Вы любите сравнивать нынешние бои в населенных пунктах Донбасса со штурмом Комсомольского. Можете назвать главную их общую черту?- Нестандартные решения тех или иных вопросов.Во время горных операций в Чечне наши командиры в буквальном смысле использовали флору и фауну. Все же знают выражение "гуси спасли Рим". Так вот гуси очень хорошо чувствуют приближение людей. С их помощи удавалось выявлять позиции боевиков.Мы также активно использовали собак. Собрали собак со всей округи, а к ним добавили звуковещательные станции. В лесу стоял такой вой, что боевики убегали с замаскированных позиций. То же самое наши войска использовали в районе Лисичанска и Северодонецка с их лесистой местностью.У леса есть своя специфика. Если ты на поводке приведешь трех-четырех лающих собак, в лесу поднимается такой вой, что начинают лопаться перепонки и хочется убежать. Я это сам наблюдал в Чечне. И то же самое мы сейчас делаем в лесистой местности под Кременной и Купянском.Это и есть нестандартные ходы.Когда наши ребята в Авдеевке прошли 2 километра по туннелю – это тоже нестандартный ход. Это была кропотливая работа, которую проделывали две недели. Нужно было выкачать оттуда воду и убрать мусор. Диаметр этой трубы составил всего 1 метр, а в итоге по ней 150 человек пролезли. В результате они вышли ВСУ в тыл.А сколько у нас таких туннелей не только в Донбассе, но и на Купянско-Харьковском направлении! Мы продолжим использовать эту тактику.Все эти нестандартные действия, о которых мало говорят в официальных сводках – это и есть находка для журналиста. Мне посчастливилось наблюдать такое в Чечне и слышать в беседах с непосредственными участниками СВО, когда я выезжал в зону боевых действий.- На выходных поступили сообщения, что юго-восточнее Купянска наши войска серьезно продвинулись на линии Табаевка-Песчаное-Берестовое. Чего там ждать дальше?- Полторы неделю назад мы взяли село Крахмальное. Оттуда мы продолжаем движение к перечисленным вами населенных пунктов. Какие-то из них нам удалось занять, но эта информация требует уточнения. Видимо, там еще не закончилась зачистка. Тем не менее, ситуация складывается в нашу пользу.Как я и предполагал, Купянский плацдарм мы будем брать за счет охватов и фланговых ударов. В лоб мы его штурмовать не будем. Мы будем поддавливать его с разных сторон.Эти сообщения лишний раз подтверждают мою первоначальную информацию.- И поддавливать там мы будем относительно малыми силами без танковых клиньев?- Всякое может произойти. Но пока мы действуем группами ротного и батальонного звена. Для прорыва нам нужна минимум дивизия. Эти ударные кулаки мы пока не задействуем.- На прошлой неделе были сообщения, что мы взяли село Плетеневка в пяти километрах от Волчанска (непосредственная граница Харьковской и Белгородской областей). Эту информацию не подтвердили, но сказали, что определенная боевая работа там ведется. Когда мы сможем об этом более подробно поговорить?- Плетеневка находится в двух километрах от границы. Это серая зона. Там идут активные боевые действия. Периодически туда заходим и мы, и противник. Например, недавно ВСУ оттуда нанесли удар из ствольной артиллерии. Полностью мы ее пока не контролируем.- Правду ли говорят, что она важна как ключевая высота для контроля над Волчанском?- Определенную тактическую роль она играет. Но не главную.Рано или поздно мы начнем двигаться по всей границе в Харьковской области. Пока давайте подождем.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20240128/1052947332.html
https://ukraina.ru/20240124/1052852692.html
россия
купянск
харьков
авдеевка
донбасс
чечня
Украина.ру
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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1920
1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, всу, россия, сво, информационная война, купянск, харьков, авдеевка, донбасс, чечня
Интервью, ВСУ, Россия, СВО, информационная война, Купянск, Харьков, Авдеевка, Донбасс, Чечня

Геннадий Алехин: Россия подготовила достаточно туннелей, чтобы обрушить фронт ВСУ от Харькова до Донбасса

14:34 29.01.2024
 
© ok.ru/gennady.alekhinГеннадий Алехин интервью
Геннадий Алехин интервью
© ok.ru/gennady.alekhin
Читать в
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Все нестандартные действия, о которых мало говорят в официальных сводках – это и есть находка для журналиста. Мне посчастливилось наблюдать такое в Чечне и слышать в беседах с непосредственными участниками СВО, когда я выезжал в зону боевых действий, отмечает родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Моя основная задача – информационное обеспечение боевых действий. Я нахожусь в тесном контакте и с уважаемым мной изданием Украина.ру, которая больше всех вещает об Украине. Там я даю больше аналитических материалов. Кроме того, я человек творческий. И я стараюсь в публикациях в своем телеграм-канале "Адекватный харьковчанин" и в других СМИ давать больше зарисовочных жанров.
- Геннадий Тимофеевич, на днях вы удостоились от Минобороны РФ медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Официальная формулировка звучит так: "За самоотверженность, личный вклад в укрепление боевого духа участников СВО". Расскажите, пожалуйста, каким образом вы укрепили боевой дух солдат и офицеров?
- Эту формулировку не я придумал. Она была согласована между Минобороны и Союзом писателей России. Следовательно, по их мнению, я вношу какой-то вклад в укрепление боевого духа участников СВО.
Моя основная задача – информационное обеспеченье боевых действий. Я нахожусь в тесном контакте и с уважаемым мной изданием Украина.ру, которая больше всех вещает об Украине. Там я даю больше аналитических материалов.
Кроме того, я человек творческий. И я стараюсь в публикациях в своем телеграм-канале "Адекватный харьковчанин" и в других СМИ давать больше зарисовочных жанров.
Я там рассказываю о людях на передовой с разных сторон, о героях СВО и о деталях боевых действий, которые ты не найдешь в официальных сводках Минобороны.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
К тому же, мы вместе с Сергеем Бережным с 24 февраля 2022 года издали две книги об СВО (аналитика, обзоры, зарисовки).
Это мой основной вклад.
Если в Минобороны считают, что я еще и укрепляю боевой дух солдат и офицеров, я этому очень рад.
- Может быть, вы назовете конкретных героев СВО, которые вам больше всего запомнились как военному журналисту?
- Больше всего мне запомнились ребята, который служат в 1-м и 2-м Армейских корпусах (бывшие подразделения Народной милиции ДНР/ЛНР, которые потом вошли в структуру российской армии). Я писал о них, когда мы были в Попасной и в Лисичанске. Слава богу, они живы и здоровы.
Также я рассказывал о командирах, которые родом из Северной Осетии и Дагестана. Они начинали служить еще в 58-й армии (я там тоже имел честь служить во время Второй чеченской кампании). Сейчас они тоже участвуют в СВО в качестве добровольцев и контрактников.
Мне запомнились характер и тактика штурмовых действий в Авдеевской агломерации и на Купянском направлении. Особенно, когда работают спецназ и разведка. Я сравниваю их с тем, как действовали наши войска в Первую и Вторую чеченскую кампании. Наверняка эти моменты изучались в Академии Генштаба.
Чувствуется, что в СВО мы применяем опыт, приобретенный на Северном Кавказе.
- Вы любите сравнивать нынешние бои в населенных пунктах Донбасса со штурмом Комсомольского. Можете назвать главную их общую черту?
- Нестандартные решения тех или иных вопросов.
Во время горных операций в Чечне наши командиры в буквальном смысле использовали флору и фауну. Все же знают выражение "гуси спасли Рим". Так вот гуси очень хорошо чувствуют приближение людей. С их помощи удавалось выявлять позиции боевиков.
Мы также активно использовали собак. Собрали собак со всей округи, а к ним добавили звуковещательные станции. В лесу стоял такой вой, что боевики убегали с замаскированных позиций. То же самое наши войска использовали в районе Лисичанска и Северодонецка с их лесистой местностью.
У леса есть своя специфика. Если ты на поводке приведешь трех-четырех лающих собак, в лесу поднимается такой вой, что начинают лопаться перепонки и хочется убежать. Я это сам наблюдал в Чечне. И то же самое мы сейчас делаем в лесистой местности под Кременной и Купянском.
Командир роты мотострелков Француз
Вчера, 18:17
Командир роты мотострелков Француз: Война не спорт, никаких белых флагов, главное — победа, а не участиеФранцузу (это позывной) 32 года, близок к возрасту пророка, отдавшего жизнь за правду. Он — командир мотострелковой роты, постоянно находится на ЛБС (линии боестолкновений), у него два высших образования — юридическое и системное программирование. И как у всех здесь ничем не преодолимая вера в нашу Победу. С большой буквы
Это и есть нестандартные ходы.
Когда наши ребята в Авдеевке прошли 2 километра по туннелю – это тоже нестандартный ход. Это была кропотливая работа, которую проделывали две недели. Нужно было выкачать оттуда воду и убрать мусор. Диаметр этой трубы составил всего 1 метр, а в итоге по ней 150 человек пролезли. В результате они вышли ВСУ в тыл.
А сколько у нас таких туннелей не только в Донбассе, но и на Купянско-Харьковском направлении! Мы продолжим использовать эту тактику.
Все эти нестандартные действия, о которых мало говорят в официальных сводках – это и есть находка для журналиста. Мне посчастливилось наблюдать такое в Чечне и слышать в беседах с непосредственными участниками СВО, когда я выезжал в зону боевых действий.
- На выходных поступили сообщения, что юго-восточнее Купянска наши войска серьезно продвинулись на линии Табаевка-Песчаное-Берестовое. Чего там ждать дальше?
- Полторы неделю назад мы взяли село Крахмальное. Оттуда мы продолжаем движение к перечисленным вами населенных пунктов. Какие-то из них нам удалось занять, но эта информация требует уточнения. Видимо, там еще не закончилась зачистка. Тем не менее, ситуация складывается в нашу пользу.
Как я и предполагал, Купянский плацдарм мы будем брать за счет охватов и фланговых ударов. В лоб мы его штурмовать не будем. Мы будем поддавливать его с разных сторон.
Эти сообщения лишний раз подтверждают мою первоначальную информацию.
Данияр Ашимбаев интервью - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
24 января, 05:17
Данияр Ашимбаев: Россия в 2024 году загонит ВСУ за Днепр, а потом будет разбираться с США двумя способамиУ России есть один-два плана по Украине, которые могут быть реализованы уже в этом году, чтобы, не доходя до Львова, увеличить свои территориальные приобретения и зафиксировать статус-кво, который даст определенные гарантии невозобновления боевых действий в будущем, считает известный казахстанский политолог Данияр Ашимбаев
- И поддавливать там мы будем относительно малыми силами без танковых клиньев?
- Всякое может произойти. Но пока мы действуем группами ротного и батальонного звена. Для прорыва нам нужна минимум дивизия. Эти ударные кулаки мы пока не задействуем.
- На прошлой неделе были сообщения, что мы взяли село Плетеневка в пяти километрах от Волчанска (непосредственная граница Харьковской и Белгородской областей). Эту информацию не подтвердили, но сказали, что определенная боевая работа там ведется. Когда мы сможем об этом более подробно поговорить?
- Плетеневка находится в двух километрах от границы. Это серая зона. Там идут активные боевые действия. Периодически туда заходим и мы, и противник. Например, недавно ВСУ оттуда нанесли удар из ствольной артиллерии. Полностью мы ее пока не контролируем.
- Правду ли говорят, что она важна как ключевая высота для контроля над Волчанском?
- Определенную тактическую роль она играет. Но не главную.
Рано или поздно мы начнем двигаться по всей границе в Харьковской области. Пока давайте подождем.
 
ИнтервьюВСУРоссияСВОинформационная войнаКупянскХарьковАвдеевкаДонбассЧечня
 
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