Геннадий Алехин: Россия подготовила достаточно туннелей, чтобы обрушить фронт ВСУ от Харькова до Донбасса
Все нестандартные действия, о которых мало говорят в официальных сводках – это и есть находка для журналиста. Мне посчастливилось наблюдать такое в Чечне и слышать в беседах с непосредственными участниками СВО, когда я выезжал в зону боевых действий, отмечает родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Моя основная задача – информационное обеспечение боевых действий. Я нахожусь в тесном контакте и с уважаемым мной изданием Украина.ру, которая больше всех вещает об Украине. Там я даю больше аналитических материалов. Кроме того, я человек творческий. И я стараюсь в публикациях в своем телеграм-канале "Адекватный харьковчанин" и в других СМИ давать больше зарисовочных жанров.
- Геннадий Тимофеевич, на днях вы удостоились от Минобороны РФ медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Официальная формулировка звучит так: "За самоотверженность, личный вклад в укрепление боевого духа участников СВО". Расскажите, пожалуйста, каким образом вы укрепили боевой дух солдат и офицеров?
- Эту формулировку не я придумал. Она была согласована между Минобороны и Союзом писателей России. Следовательно, по их мнению, я вношу какой-то вклад в укрепление боевого духа участников СВО.
Моя основная задача – информационное обеспеченье боевых действий. Я нахожусь в тесном контакте и с уважаемым мной изданием Украина.ру, которая больше всех вещает об Украине. Там я даю больше аналитических материалов.
Кроме того, я человек творческий. И я стараюсь в публикациях в своем телеграм-канале "Адекватный харьковчанин" и в других СМИ давать больше зарисовочных жанров.
Я там рассказываю о людях на передовой с разных сторон, о героях СВО и о деталях боевых действий, которые ты не найдешь в официальных сводках Минобороны.
К тому же, мы вместе с Сергеем Бережным с 24 февраля 2022 года издали две книги об СВО (аналитика, обзоры, зарисовки).
Это мой основной вклад.
Если в Минобороны считают, что я еще и укрепляю боевой дух солдат и офицеров, я этому очень рад.
- Может быть, вы назовете конкретных героев СВО, которые вам больше всего запомнились как военному журналисту?
- Больше всего мне запомнились ребята, который служат в 1-м и 2-м Армейских корпусах (бывшие подразделения Народной милиции ДНР/ЛНР, которые потом вошли в структуру российской армии). Я писал о них, когда мы были в Попасной и в Лисичанске. Слава богу, они живы и здоровы.
Также я рассказывал о командирах, которые родом из Северной Осетии и Дагестана. Они начинали служить еще в 58-й армии (я там тоже имел честь служить во время Второй чеченской кампании). Сейчас они тоже участвуют в СВО в качестве добровольцев и контрактников.
Мне запомнились характер и тактика штурмовых действий в Авдеевской агломерации и на Купянском направлении. Особенно, когда работают спецназ и разведка. Я сравниваю их с тем, как действовали наши войска в Первую и Вторую чеченскую кампании. Наверняка эти моменты изучались в Академии Генштаба.
Чувствуется, что в СВО мы применяем опыт, приобретенный на Северном Кавказе.
- Вы любите сравнивать нынешние бои в населенных пунктах Донбасса со штурмом Комсомольского. Можете назвать главную их общую черту?
- Нестандартные решения тех или иных вопросов.
Во время горных операций в Чечне наши командиры в буквальном смысле использовали флору и фауну. Все же знают выражение "гуси спасли Рим". Так вот гуси очень хорошо чувствуют приближение людей. С их помощи удавалось выявлять позиции боевиков.
Мы также активно использовали собак. Собрали собак со всей округи, а к ним добавили звуковещательные станции. В лесу стоял такой вой, что боевики убегали с замаскированных позиций. То же самое наши войска использовали в районе Лисичанска и Северодонецка с их лесистой местностью.
У леса есть своя специфика. Если ты на поводке приведешь трех-четырех лающих собак, в лесу поднимается такой вой, что начинают лопаться перепонки и хочется убежать. Я это сам наблюдал в Чечне. И то же самое мы сейчас делаем в лесистой местности под Кременной и Купянском.
Вчера, 18:17Командир роты мотострелков Француз: Война не спорт, никаких белых флагов, главное — победа, а не участиеФранцузу (это позывной) 32 года, близок к возрасту пророка, отдавшего жизнь за правду. Он — командир мотострелковой роты, постоянно находится на ЛБС (линии боестолкновений), у него два высших образования — юридическое и системное программирование. И как у всех здесь ничем не преодолимая вера в нашу Победу. С большой буквы
Это и есть нестандартные ходы.
Когда наши ребята в Авдеевке прошли 2 километра по туннелю – это тоже нестандартный ход. Это была кропотливая работа, которую проделывали две недели. Нужно было выкачать оттуда воду и убрать мусор. Диаметр этой трубы составил всего 1 метр, а в итоге по ней 150 человек пролезли. В результате они вышли ВСУ в тыл.
А сколько у нас таких туннелей не только в Донбассе, но и на Купянско-Харьковском направлении! Мы продолжим использовать эту тактику.
Все эти нестандартные действия, о которых мало говорят в официальных сводках – это и есть находка для журналиста. Мне посчастливилось наблюдать такое в Чечне и слышать в беседах с непосредственными участниками СВО, когда я выезжал в зону боевых действий.
- На выходных поступили сообщения, что юго-восточнее Купянска наши войска серьезно продвинулись на линии Табаевка-Песчаное-Берестовое. Чего там ждать дальше?
- Полторы неделю назад мы взяли село Крахмальное. Оттуда мы продолжаем движение к перечисленным вами населенных пунктов. Какие-то из них нам удалось занять, но эта информация требует уточнения. Видимо, там еще не закончилась зачистка. Тем не менее, ситуация складывается в нашу пользу.
Как я и предполагал, Купянский плацдарм мы будем брать за счет охватов и фланговых ударов. В лоб мы его штурмовать не будем. Мы будем поддавливать его с разных сторон.
Эти сообщения лишний раз подтверждают мою первоначальную информацию.
24 января, 05:17Данияр Ашимбаев: Россия в 2024 году загонит ВСУ за Днепр, а потом будет разбираться с США двумя способамиУ России есть один-два плана по Украине, которые могут быть реализованы уже в этом году, чтобы, не доходя до Львова, увеличить свои территориальные приобретения и зафиксировать статус-кво, который даст определенные гарантии невозобновления боевых действий в будущем, считает известный казахстанский политолог Данияр Ашимбаев
- И поддавливать там мы будем относительно малыми силами без танковых клиньев?
- Всякое может произойти. Но пока мы действуем группами ротного и батальонного звена. Для прорыва нам нужна минимум дивизия. Эти ударные кулаки мы пока не задействуем.
- На прошлой неделе были сообщения, что мы взяли село Плетеневка в пяти километрах от Волчанска (непосредственная граница Харьковской и Белгородской областей). Эту информацию не подтвердили, но сказали, что определенная боевая работа там ведется. Когда мы сможем об этом более подробно поговорить?
- Плетеневка находится в двух километрах от границы. Это серая зона. Там идут активные боевые действия. Периодически туда заходим и мы, и противник. Например, недавно ВСУ оттуда нанесли удар из ствольной артиллерии. Полностью мы ее пока не контролируем.
- Правду ли говорят, что она важна как ключевая высота для контроля над Волчанском?
- Определенную тактическую роль она играет. Но не главную.
Рано или поздно мы начнем двигаться по всей границе в Харьковской области. Пока давайте подождем.