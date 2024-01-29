https://ukraina.ru/20240129/1052959421.html

Геннадий Алехин: Россия подготовила достаточно туннелей, чтобы обрушить фронт ВСУ от Харькова до Донбасса

Геннадий Алехин: Россия подготовила достаточно туннелей, чтобы обрушить фронт ВСУ от Харькова до Донбасса - 29.01.2024 Украина.ру

Геннадий Алехин: Россия подготовила достаточно туннелей, чтобы обрушить фронт ВСУ от Харькова до Донбасса

Все нестандартные действия, о которых мало говорят в официальных сводках – это и есть находка для журналиста. Мне посчастливилось наблюдать такое в Чечне и слышать в беседах с непосредственными участниками СВО, когда я выезжал в зону боевых действий, отмечает родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-01-29T14:34

2024-01-29T14:34

2024-01-29T14:34

интервью

всу

россия

сво

информационная война

купянск

харьков

авдеевка

донбасс

чечня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036281924_199:9:941:426_1920x0_80_0_0_b8556af508660d42d520cb3bde28362d.jpg

Моя основная задача – информационное обеспечение боевых действий. Я нахожусь в тесном контакте и с уважаемым мной изданием Украина.ру, которая больше всех вещает об Украине. Там я даю больше аналитических материалов. Кроме того, я человек творческий. И я стараюсь в публикациях в своем телеграм-канале "Адекватный харьковчанин" и в других СМИ давать больше зарисовочных жанров.- Геннадий Тимофеевич, на днях вы удостоились от Минобороны РФ медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Официальная формулировка звучит так: "За самоотверженность, личный вклад в укрепление боевого духа участников СВО". Расскажите, пожалуйста, каким образом вы укрепили боевой дух солдат и офицеров?- Эту формулировку не я придумал. Она была согласована между Минобороны и Союзом писателей России. Следовательно, по их мнению, я вношу какой-то вклад в укрепление боевого духа участников СВО.Моя основная задача – информационное обеспеченье боевых действий. Я нахожусь в тесном контакте и с уважаемым мной изданием Украина.ру, которая больше всех вещает об Украине. Там я даю больше аналитических материалов. Кроме того, я человек творческий. И я стараюсь в публикациях в своем телеграм-канале "Адекватный харьковчанин" и в других СМИ давать больше зарисовочных жанров.Я там рассказываю о людях на передовой с разных сторон, о героях СВО и о деталях боевых действий, которые ты не найдешь в официальных сводках Минобороны.К тому же, мы вместе с Сергеем Бережным с 24 февраля 2022 года издали две книги об СВО (аналитика, обзоры, зарисовки).Это мой основной вклад.Если в Минобороны считают, что я еще и укрепляю боевой дух солдат и офицеров, я этому очень рад.- Может быть, вы назовете конкретных героев СВО, которые вам больше всего запомнились как военному журналисту?- Больше всего мне запомнились ребята, который служат в 1-м и 2-м Армейских корпусах (бывшие подразделения Народной милиции ДНР/ЛНР, которые потом вошли в структуру российской армии). Я писал о них, когда мы были в Попасной и в Лисичанске. Слава богу, они живы и здоровы.Также я рассказывал о командирах, которые родом из Северной Осетии и Дагестана. Они начинали служить еще в 58-й армии (я там тоже имел честь служить во время Второй чеченской кампании). Сейчас они тоже участвуют в СВО в качестве добровольцев и контрактников.Мне запомнились характер и тактика штурмовых действий в Авдеевской агломерации и на Купянском направлении. Особенно, когда работают спецназ и разведка. Я сравниваю их с тем, как действовали наши войска в Первую и Вторую чеченскую кампании. Наверняка эти моменты изучались в Академии Генштаба. Чувствуется, что в СВО мы применяем опыт, приобретенный на Северном Кавказе.- Вы любите сравнивать нынешние бои в населенных пунктах Донбасса со штурмом Комсомольского. Можете назвать главную их общую черту?- Нестандартные решения тех или иных вопросов.Во время горных операций в Чечне наши командиры в буквальном смысле использовали флору и фауну. Все же знают выражение "гуси спасли Рим". Так вот гуси очень хорошо чувствуют приближение людей. С их помощи удавалось выявлять позиции боевиков.Мы также активно использовали собак. Собрали собак со всей округи, а к ним добавили звуковещательные станции. В лесу стоял такой вой, что боевики убегали с замаскированных позиций. То же самое наши войска использовали в районе Лисичанска и Северодонецка с их лесистой местностью.У леса есть своя специфика. Если ты на поводке приведешь трех-четырех лающих собак, в лесу поднимается такой вой, что начинают лопаться перепонки и хочется убежать. Я это сам наблюдал в Чечне. И то же самое мы сейчас делаем в лесистой местности под Кременной и Купянском.Это и есть нестандартные ходы.Когда наши ребята в Авдеевке прошли 2 километра по туннелю – это тоже нестандартный ход. Это была кропотливая работа, которую проделывали две недели. Нужно было выкачать оттуда воду и убрать мусор. Диаметр этой трубы составил всего 1 метр, а в итоге по ней 150 человек пролезли. В результате они вышли ВСУ в тыл.А сколько у нас таких туннелей не только в Донбассе, но и на Купянско-Харьковском направлении! Мы продолжим использовать эту тактику.Все эти нестандартные действия, о которых мало говорят в официальных сводках – это и есть находка для журналиста. Мне посчастливилось наблюдать такое в Чечне и слышать в беседах с непосредственными участниками СВО, когда я выезжал в зону боевых действий.- На выходных поступили сообщения, что юго-восточнее Купянска наши войска серьезно продвинулись на линии Табаевка-Песчаное-Берестовое. Чего там ждать дальше?- Полторы неделю назад мы взяли село Крахмальное. Оттуда мы продолжаем движение к перечисленным вами населенных пунктов. Какие-то из них нам удалось занять, но эта информация требует уточнения. Видимо, там еще не закончилась зачистка. Тем не менее, ситуация складывается в нашу пользу.Как я и предполагал, Купянский плацдарм мы будем брать за счет охватов и фланговых ударов. В лоб мы его штурмовать не будем. Мы будем поддавливать его с разных сторон.Эти сообщения лишний раз подтверждают мою первоначальную информацию.- И поддавливать там мы будем относительно малыми силами без танковых клиньев?- Всякое может произойти. Но пока мы действуем группами ротного и батальонного звена. Для прорыва нам нужна минимум дивизия. Эти ударные кулаки мы пока не задействуем.- На прошлой неделе были сообщения, что мы взяли село Плетеневка в пяти километрах от Волчанска (непосредственная граница Харьковской и Белгородской областей). Эту информацию не подтвердили, но сказали, что определенная боевая работа там ведется. Когда мы сможем об этом более подробно поговорить?- Плетеневка находится в двух километрах от границы. Это серая зона. Там идут активные боевые действия. Периодически туда заходим и мы, и противник. Например, недавно ВСУ оттуда нанесли удар из ствольной артиллерии. Полностью мы ее пока не контролируем.- Правду ли говорят, что она важна как ключевая высота для контроля над Волчанском?- Определенную тактическую роль она играет. Но не главную.Рано или поздно мы начнем двигаться по всей границе в Харьковской области. Пока давайте подождем.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20240128/1052947332.html

https://ukraina.ru/20240124/1052852692.html

россия

купянск

харьков

авдеевка

донбасс

чечня

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, сво, информационная война, купянск, харьков, авдеевка, донбасс, чечня