ВС РФ уничтожили базу ремонта ВСУ в Запорожье - Рогов - 29.01.2024 Украина.ру
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ВС РФ уничтожили базу ремонта ВСУ в Запорожье - Рогов
ВС РФ уничтожили базу ремонта ВСУ в Запорожье - Рогов - 29.01.2024 Украина.ру
ВС РФ уничтожили базу ремонта ВСУ в Запорожье - Рогов
В городе Запорожье, на территории подконтрольной киевским властям, нанесен удар по базе ремонта военной техники ВСУ. Об этом 29 января сообщил глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов.
2024-01-29T10:45
2024-01-29T10:45
новости
запорожье
владимир рогов
герань
всу
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"Нанесен удар по базе ремонта военной техники украинских боевиков. Было несколько "прилетов", - заявил Рогов РИА "Новости".Он уточнил, что удар наносился беспилотниками "Герань".Украинская сторона 20 января заявила о разрушении объектов инфраструктуры, расположенных на подконтрольной украинским войскам части Запорожской области.
https://ukraina.ru/20240125/1052891915.html
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новости, запорожье, владимир рогов, герань, всу
Новости, Запорожье, Владимир Рогов, Герань, ВСУ

ВС РФ уничтожили базу ремонта ВСУ в Запорожье - Рогов

10:45 29.01.2024
 
© commons.wikimedia.org / Alexey TolmachovЗапорожье
Запорожье - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© commons.wikimedia.org / Alexey Tolmachov
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В городе Запорожье, на территории подконтрольной киевским властям, нанесен удар по базе ремонта военной техники ВСУ. Об этом 29 января сообщил глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Нанесен удар по базе ремонта военной техники украинских боевиков. Было несколько "прилетов", - заявил Рогов РИА "Новости".
Он уточнил, что удар наносился беспилотниками "Герань".
Украинская сторона 20 января заявила о разрушении объектов инфраструктуры, расположенных на подконтрольной украинским войскам части Запорожской области.
Евгений Балицкий интервью
25 января, 15:22
Евгений Балицкий: Когда Россия выбьет ВСУ из Запорожья, она получит новую "столицу" и заводыГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал изданию Украина.ру, какие инфраструктурные проекты реализуются на подведомственной ему территории, много ли у них "ждунов", а также какая судьба ждёт Мелитополь и Запорожье
 
НовостиЗапорожьеВладимир РоговГераньВСУ
 
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