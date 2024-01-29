ВС РФ уничтожили базу ремонта ВСУ в Запорожье - Рогов

Евгений Балицкий: Когда Россия выбьет ВСУ из Запорожья, она получит новую "столицу" и заводы Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал изданию Украина.ру, какие инфраструктурные проекты реализуются на подведомственной ему территории, много ли у них "ждунов", а также какая судьба ждёт Мелитополь и Запорожье