ВС РФ уничтожили базу ремонта ВСУ в Запорожье - Рогов
В городе Запорожье, на территории подконтрольной киевским властям, нанесен удар по базе ремонта военной техники ВСУ. Об этом 29 января сообщил глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Нанесен удар по базе ремонта военной техники украинских боевиков. Было несколько "прилетов", - заявил Рогов РИА "Новости".
Он уточнил, что удар наносился беспилотниками "Герань".
Украинская сторона 20 января заявила о разрушении объектов инфраструктуры, расположенных на подконтрольной украинским войскам части Запорожской области.
25 января, 15:22Евгений Балицкий: Когда Россия выбьет ВСУ из Запорожья, она получит новую "столицу" и заводыГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал изданию Украина.ру, какие инфраструктурные проекты реализуются на подведомственной ему территории, много ли у них "ждунов", а также какая судьба ждёт Мелитополь и Запорожье