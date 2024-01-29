Фатальный шторм. Украинские эксперты и политики о перспективах своей страны - 29.01.2024 Украина.ру
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Фатальный шторм. Украинские эксперты и политики о перспективах своей страны
Фатальный шторм. Украинские эксперты и политики о перспективах своей страны - 29.01.2024 Украина.ру
Фатальный шторм. Украинские эксперты и политики о перспективах своей страны
В ближайшее время Украину ожидают серьезные внутренние кризисы, которые могут вылиться в нечто большее, само существование киевского режима может оказаться под угрозой, считают эксперты
2024-01-29T06:12
2024-01-29T08:26
эксклюзив
украина
эксперты
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Украинский политолог Андрей Золотарев опасается, как бы неизбежные в ближайшее время внутриполитические потрясения не совпали с потрясениями на фронте, потому что в таком случае "может получиться фатальный для страны "идеальный шторм".В эфире ютуб-канала Politeka эксперт сделал прогноз, согласно которому надо ожидать усиления брожений в Верховной раде и политического кризиса на "ближайшие месяц-полтора".По мнению Золотарева, неудача с попыткой принять скандальный закон о мобилизации показывает, что правительству стало сложнее добиваться необходимого большинства в Раде, а количество скандалов в украинской политике будет только нарастать.Прогноз сбывается. Украинский блогер, предприниматель и общественный деятель Павел Себастьянович в эфире того же ютуб-канала отметил, что после закрытия границ страны в парламенте постоянно появляются все новые инициативы, свидетельствующие о желании "распоряжаться живыми людьми без их согласия".Эксперт напомнил, что на Украине "уже парламент просроченный, депутаты второй свежести", поэтому таких инициатив становится все больше. Напомнил и о том, что ряд депутатов хотят сложить свои мандаты, не хотят работать в Верховной Раде."Ну по-настоящему они должны уже бояться", - сказал Себастьянович, пояснив, что депутаты напринимали много законов, вредных для страны.Что ж, похоже на то, что депутаты Рады и в самом деле начинают бояться. Желание семнадцати "слуг" сложить депутатские полномочия объясняют по-разному. Так, нардеп Николай Тищенко заявил, что они решили отказаться от мандатов под влиянием неких "пророссийских сил"."До меня дошла информация, что за сложение мандата в парламенте пророссийские силы предложили депутатам деньги", - заявил Тищенко.По его словам, поскольку Украина — парламентско-президентская республика, то такие действия направлены на развал страны изнутри, ведь "распад парламента напрямую приведет к проигрышу в войне и вообще к утрате государственности".Комментируя это заявление, экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин отметил, что на самом деле на Украине парламента нет, "название только есть, а (вместо — Ред.) этого парламента - куча какого-то там другого чего-то лежит, экскрементов всяких".А желание ряда депутатов отказаться от мандата эксперт объяснил тем, что "у них хорошо развито чувство самосохранения", они понимают, что незачем себя связывать с Зеленским и компанией, что теперь уже "надо как-то дистанцироваться"."И это хорошее, реальное, правильное желание у людей, потому что они хотят продлить свое какое-то будущее — социальное, общественное, политическое, в конце концов, физическое, даже об этом можно говорить", - сказал Соскин в очередном выпуске своего видеоблога.Он напомнил о заявлении главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, сказавшего, что решено депутатов не отпускать, и задал вопрос: "крепостное право, что ли, как это их не отпускать?". По мнению политолога, ситуация может выйти из-под контроля в любой момент.Что касается заявления Тищенко, то оно свидетельствует о том, что "решили запугивать народ", считает Соскин. Он предположил, что это не поможет, и отметил, что если и в других фракциях депутаты заявят о сложении мандатов, то парламент практически окажется недееспособным.Тогда, по словам эксперта, нужно будет "проводить новые конституционные сборы, народные вече и так далее — то есть, надо переосновывать Украину будет"."Вот с чем Зеленский шутит. И к этому все ближе", - сказал экс-советник Кучмы, добавив, что совсем не обязательно у Зеленского получится запугать парламентариев. Он пояснил, что у Зеленского, база чрезвычайно сузилась, осталась Западная Украина, галичане, Львов, Ивано-Франковск, но "они сегодня не определяют политику дня, ее определяют Киев, Одесса, Днепр (Днепропетровск — Ред.), Харьков — вот главные сегодня движущие силы Украины, но никак не Галиция уже".Вывод Соскин делает такой: Верховная Рада резко начала умирать, и такие заявления, какие делают Марьяна Безуглая (она ранее сообщала, что в доработанном законопроекте о мобилизации могут снять бронь с депутатов) или Николай Тищенко, они это умирание только ускорят. По мнению эксперта, украинский парламент сейчас войдет в фазу полной деградации — а не будет этого парламента, "не будет и власти Зеленского".
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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96
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Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, украина, эксперты
Эксклюзив, Украина, эксперты

Фатальный шторм. Украинские эксперты и политики о перспективах своей страны

06:12 29.01.2024 (обновлено: 08:26 29.01.2024)
 
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М-113 флаг украины
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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В ближайшее время Украину ожидают серьезные внутренние кризисы, которые могут вылиться в нечто большее, само существование киевского режима может оказаться под угрозой, считают эксперты
Украинский политолог Андрей Золотарев опасается, как бы неизбежные в ближайшее время внутриполитические потрясения не совпали с потрясениями на фронте, потому что в таком случае "может получиться фатальный для страны "идеальный шторм".
В эфире ютуб-канала Politeka эксперт сделал прогноз, согласно которому надо ожидать усиления брожений в Верховной раде и политического кризиса на "ближайшие месяц-полтора".
По мнению Золотарева, неудача с попыткой принять скандальный закон о мобилизации показывает, что правительству стало сложнее добиваться необходимого большинства в Раде, а количество скандалов в украинской политике будет только нарастать.
Прогноз сбывается. Украинский блогер, предприниматель и общественный деятель Павел Себастьянович в эфире того же ютуб-канала отметил, что после закрытия границ страны в парламенте постоянно появляются все новые инициативы, свидетельствующие о желании "распоряжаться живыми людьми без их согласия".
Эксперт напомнил, что на Украине "уже парламент просроченный, депутаты второй свежести", поэтому таких инициатив становится все больше. Напомнил и о том, что ряд депутатов хотят сложить свои мандаты, не хотят работать в Верховной Раде.
"Ну по-настоящему они должны уже бояться", - сказал Себастьянович, пояснив, что депутаты напринимали много законов, вредных для страны.
Что ж, похоже на то, что депутаты Рады и в самом деле начинают бояться. Желание семнадцати "слуг" сложить депутатские полномочия объясняют по-разному. Так, нардеп Николай Тищенко заявил, что они решили отказаться от мандатов под влиянием неких "пророссийских сил".
"До меня дошла информация, что за сложение мандата в парламенте пророссийские силы предложили депутатам деньги", - заявил Тищенко.
Ростислав Ищенко интервью
05:00
Ростислав Ищенко: Неважно, кто победит, Трамп или Байден, Украина уже трупЕсли с точки зрения России были разные варианты взаимодействия с Украиной, то с точки зрения Украины вариант был только один – война с Россией на уничтожение. Когда это стало России понятно, у нее не осталось выбора.
По его словам, поскольку Украина — парламентско-президентская республика, то такие действия направлены на развал страны изнутри, ведь "распад парламента напрямую приведет к проигрышу в войне и вообще к утрате государственности".
Комментируя это заявление, экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин отметил, что на самом деле на Украине парламента нет, "название только есть, а (вместо — Ред.) этого парламента - куча какого-то там другого чего-то лежит, экскрементов всяких".
А желание ряда депутатов отказаться от мандата эксперт объяснил тем, что "у них хорошо развито чувство самосохранения", они понимают, что незачем себя связывать с Зеленским и компанией, что теперь уже "надо как-то дистанцироваться".
"И это хорошее, реальное, правильное желание у людей, потому что они хотят продлить свое какое-то будущее — социальное, общественное, политическое, в конце концов, физическое, даже об этом можно говорить", - сказал Соскин в очередном выпуске своего видеоблога.
Он напомнил о заявлении главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, сказавшего, что решено депутатов не отпускать, и задал вопрос: "крепостное право, что ли, как это их не отпускать?". По мнению политолога, ситуация может выйти из-под контроля в любой момент.
Что касается заявления Тищенко, то оно свидетельствует о том, что "решили запугивать народ", считает Соскин. Он предположил, что это не поможет, и отметил, что если и в других фракциях депутаты заявят о сложении мандатов, то парламент практически окажется недееспособным.
Тогда, по словам эксперта, нужно будет "проводить новые конституционные сборы, народные вече и так далее — то есть, надо переосновывать Украину будет".
"Вот с чем Зеленский шутит. И к этому все ближе", - сказал экс-советник Кучмы, добавив, что совсем не обязательно у Зеленского получится запугать парламентариев. Он пояснил, что у Зеленского, база чрезвычайно сузилась, осталась Западная Украина, галичане, Львов, Ивано-Франковск, но "они сегодня не определяют политику дня, ее определяют Киев, Одесса, Днепр (Днепропетровск — Ред.), Харьков — вот главные сегодня движущие силы Украины, но никак не Галиция уже".
Вывод Соскин делает такой: Верховная Рада резко начала умирать, и такие заявления, какие делают Марьяна Безуглая (она ранее сообщала, что в доработанном законопроекте о мобилизации могут снять бронь с депутатов) или Николай Тищенко, они это умирание только ускорят. По мнению эксперта, украинский парламент сейчас войдет в фазу полной деградации — а не будет этого парламента, "не будет и власти Зеленского".
 
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