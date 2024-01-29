"Русские сами себя обстреливают": эксперт расказал, как Киев оправдывает удары по Белгороду и Донецку
Одна из причин жестоких обстрелов ВСУ — выработать у жителей Донбасса нежелание поддерживать Россию. Чтобы оправдать удары по Донецку, своим гражданам Киев говорит, что все дончане, которые были за Украину, давно уехали. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
Чтобы оправдать удары по Донецку, Киев говорит своим гражданам, что все дончане, которые были "за Украину", из Донбасса якобы давно уехали. Он уверяют жителей Украины, что там остались лишь предатели "националистических идеалов", рассказал политтехнолог.
"Для западной аудитории [власти Украины] транслируют версию о том, что во всем виновата сама Россия, которая подставляет Украину, что якобы русские сами себя обстреливают. Точно такие же заявления сейчас делаются [президентом Украины Владимиром] Зеленским в ООН", - добавил специалист.
Еще один контур жестоких обстрелов ВСУ — выработать у жителей Донбасса нежелание поддерживать Россию, и пробудить жажду к завершению конфликта, добавил эксперт.
Не так давно экс-президент Украины Петр Порошенко угрожал, что донецкие дети будут сидеть в подвалах, а украинские ребята будут ходить в школы. Его слова про подвалы — это как раз про обстрелы городов Донбасса, заключил собеседник Украина.ру.
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