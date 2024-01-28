Байден назвал Трампа "действующим президентом" - 28.01.2024 Украина.ру
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Байден назвал Трампа "действующим президентом"
Байден назвал Трампа "действующим президентом" - 28.01.2024 Украина.ру
Байден назвал Трампа "действующим президентом"
Президент США Джо Байден назвал Дональда Трампа "действующим" президентом. Об этом Байден заявил на ужине демократической партии в штате Южная Каролина. Трансляцию мероприятия вел канал C-Span
2024-01-28T10:02
2024-01-28T10:02
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Продолжая речь, Байден называл Трампа уже бывшим президентом" и подчеркнул, что никто из американцев не должен желать краха экономике страны.Байден также заявил, что некоторые высказывания Трампа злят его, и извинился за потерянное самообладание.Напоследок Байден поблагодарил присутствующих за поддержку, но назвал их "избирателями Южной Канады". Название штата президент США произнёс невнятно.Ранее Байден уже называл Трампа "профессором", вместо "предшественника", и "конгрессменом".Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года. Действующий президент США Джо Байден намерен переизбираться от Демократической партии. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и бывший постпред при ООН Никки Хейли.
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новости, сша, президент сша, дональд трамп, джо байден, выборы, президентские выборы
Новости, США, президент США, Дональд Трамп, Джо Байден, выборы, президентские выборы

Байден назвал Трампа "действующим президентом"

10:02 28.01.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаявление Байдена по Украине
Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Президент США Джо Байден назвал Дональда Трампа "действующим" президентом. Об этом Байден заявил на ужине демократической партии в штате Южная Каролина. Трансляцию мероприятия вел канал C-Span
"Вскоре мы увидим настоящие доказательства того, что у американских потребителей вернется настоящая уверенность в экономике. Знаете, кто еще это увидит: Дональд Трамп. Видели, что он недавно сказал? Он сказал, что хочет, чтобы экономика разрушилась в этом году. Действующий президент, прости Господи", - сказал Байден.
Продолжая речь, Байден называл Трампа уже бывшим президентом" и подчеркнул, что никто из американцев не должен желать краха экономике страны.
Байден также заявил, что некоторые высказывания Трампа злят его, и извинился за потерянное самообладание.
Напоследок Байден поблагодарил присутствующих за поддержку, но назвал их "избирателями Южной Канады". Название штата президент США произнёс невнятно.
Ранее Байден уже называл Трампа "профессором", вместо "предшественника", и "конгрессменом".
Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года. Действующий президент США Джо Байден намерен переизбираться от Демократической партии. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и бывший постпред при ООН Никки Хейли.
Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Вчера, 14:55
Новая стратегия США для УкраиныЕсли деменцией страдает отдельный человек – это не катастрофично, даже если он – президент сверхдержавы, претендующей на глобальную гегемонию.
 
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Заголовок открываемого материала
10:07Новый обмен пленными, давление на Грецию. Главное на Украине на утро 28 января
10:02Байден назвал Трампа "действующим президентом"
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08:00Евгений Марчук: стукач, который хотел стать президентом
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