https://ukraina.ru/20240128/1052942148.html

Байден назвал Трампа "действующим президентом"

Байден назвал Трампа "действующим президентом" - 28.01.2024 Украина.ру

Байден назвал Трампа "действующим президентом"

Президент США Джо Байден назвал Дональда Трампа "действующим" президентом. Об этом Байден заявил на ужине демократической партии в штате Южная Каролина. Трансляцию мероприятия вел канал C-Span

2024-01-28T10:02

2024-01-28T10:02

2024-01-28T10:02

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Продолжая речь, Байден называл Трампа уже бывшим президентом" и подчеркнул, что никто из американцев не должен желать краха экономике страны.Байден также заявил, что некоторые высказывания Трампа злят его, и извинился за потерянное самообладание.Напоследок Байден поблагодарил присутствующих за поддержку, но назвал их "избирателями Южной Канады". Название штата президент США произнёс невнятно.Ранее Байден уже называл Трампа "профессором", вместо "предшественника", и "конгрессменом".Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года. Действующий президент США Джо Байден намерен переизбираться от Демократической партии. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и бывший постпред при ООН Никки Хейли.

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новости, сша, президент сша, дональд трамп, джо байден, выборы, президентские выборы