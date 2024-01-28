https://ukraina.ru/20240128/1052942148.html
Байден назвал Трампа "действующим президентом"
Байден назвал Трампа "действующим президентом" - 28.01.2024 Украина.ру
Байден назвал Трампа "действующим президентом"
Президент США Джо Байден назвал Дональда Трампа "действующим" президентом. Об этом Байден заявил на ужине демократической партии в штате Южная Каролина. Трансляцию мероприятия вел канал C-Span
2024-01-28T10:02
2024-01-28T10:02
2024-01-28T10:02
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Продолжая речь, Байден называл Трампа уже бывшим президентом" и подчеркнул, что никто из американцев не должен желать краха экономике страны.Байден также заявил, что некоторые высказывания Трампа злят его, и извинился за потерянное самообладание.Напоследок Байден поблагодарил присутствующих за поддержку, но назвал их "избирателями Южной Канады". Название штата президент США произнёс невнятно.Ранее Байден уже называл Трампа "профессором", вместо "предшественника", и "конгрессменом".Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года. Действующий президент США Джо Байден намерен переизбираться от Демократической партии. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и бывший постпред при ООН Никки Хейли.
https://ukraina.ru/20240127/1052939159.html
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новости, сша, президент сша, дональд трамп, джо байден, выборы, президентские выборы
Новости, США, президент США, Дональд Трамп, Джо Байден, выборы, президентские выборы
Байден назвал Трампа "действующим президентом"
Президент США Джо Байден назвал Дональда Трампа "действующим" президентом. Об этом Байден заявил на ужине демократической партии в штате Южная Каролина. Трансляцию мероприятия вел канал C-Span
"Вскоре мы увидим настоящие доказательства того, что у американских потребителей вернется настоящая уверенность в экономике. Знаете, кто еще это увидит: Дональд Трамп. Видели, что он недавно сказал? Он сказал, что хочет, чтобы экономика разрушилась в этом году. Действующий президент, прости Господи", - сказал Байден.
Продолжая речь, Байден называл Трампа уже бывшим президентом" и подчеркнул, что никто из американцев не должен желать краха экономике страны.
Байден также заявил, что некоторые высказывания Трампа злят его, и извинился за потерянное самообладание.
Напоследок Байден поблагодарил присутствующих за поддержку, но назвал их "избирателями Южной Канады". Название штата президент США произнёс невнятно.
Ранее Байден уже называл Трампа "профессором", вместо "предшественника", и "конгрессменом".
Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года. Действующий президент США Джо Байден намерен переизбираться от Демократической партии. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и бывший постпред при ООН Никки Хейли.